Главное из заявлений Лаврова на форуме «Россия – Африка»РФ и страны региона договорились укреплять отношения и реформировать ООН, отметил глава МИД РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с развернутыми заявлениями о развитии сотрудничества с африканскими государствами на II конференции форума «Россия – Африка», которая проходила в Каире 19–20 декабря.
«Ведомости» собрали ключевые тезисы главы российского внешнеполитического ведомства о российско-африканских отношениях.
Во время пленарного заседания глава МИД РФ заявил, что Россия придает большое значение укреплению мира и безопасности на африканском континенте, считая это ключевым условием устойчивого социально-экономического развития. Москва, отметил он, как постоянный член Совбеза ООН вносит вклад в урегулирование конфликтов и полностью разделяет принцип «африканским проблемам – африканские решения». Россия продолжит помогать африканским партнерам в укреплении обороноспособности, борьбе с терроризмом, разминировании и подготовке кадров для силовых структур.
На совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Египта Бадром Ахмедом Абдельати по итогам форума Лавров поблагодарил африканских партнеров за проведение конференции и отметил, что обсуждение носило прикладной характер. По его словам, стороны договорились укреплять торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, включая развитие взаимного товарооборота, совместных проектов в энергетике, высоких технологиях, гуманитарной и образовательной сферах. Эти договоренности зафиксированы в совместном заявлении форума.
Особое внимание, отметил Лавров, было уделено созданию устойчивых финансовых, логистических и межбанковских цепочек, которые позволят защитить взаимодействие от односторонних санкций. Россия и африканские страны заинтересованы в формировании независимых механизмов расчетов и укреплении экономического суверенитета партнеров. Отмечалось, что будет выработан механизм противодействия односторонним санкциям, которые стороны, как заявил Лавров, не одобряют.
Кроме того, Лавров сообщил, что в совместном заявлении по итогам конференции отражен ход дискуссии по ключевым международным и региональным проблемам. Стороны договорились вести диалог о скорейшем решении палестинского конфликта. Кроме того, было принято решение на установление дипломатических отношений стран Африканского союза с Организацией договора коллективной безопасности (ОДКБ).
В документе акцентируется внимание на реформировании системы глобального управления, особенно ООН, чтобы она соответствовала реальному соотношению сил в современном мире. Лавров отметил, что текущие подходы и механизмы во многих аспектах не соответствуют текущей международной реальности и что представительство африканских стран в глобальных решениях должно быть увеличено.
Стороны также зафиксировали готовность продвигать реформу Совета Безопасности ООН, направленную на усиление роли и голоса африканских государств.
Кроме того, Лавров подчеркнул, что есть задача по установлению экономической независимости африканских стран, защите их прав на независимое экономическое развитие, выбор партнеров и сфер развития. Это поможет укрепить решительную поддержку, принятую на Генассамблее ООН, где установили дату 14 декабря как День борьбы с колониализмом. Россия и африканские государства выступают категорически против новых форм колониального господства.
Лавров добавил, что «на полях» конференции состоялось более 20 двусторонних встреч, по итогам которых в ряде случаев были подписаны соглашения и меморандумы в различных сферах. В целом, подчеркнул он, форум создал прочную основу для подготовки третьего саммита «Россия – Африка», запланированного на 2026 г. Москва, по его словам, предлагает уже сейчас приступить к разработке нового трехлетнего плана сотрудничества и готова активно участвовать в этой работе.