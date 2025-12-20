Главное из заявлений Лаврова на форуме «Россия – Африка»

Лавров добавил, что «на полях» конференции состоялось более 20 двусторонних встреч, по итогам которых в ряде случаев были подписаны соглашения и меморандумы в различных сферах. В целом, подчеркнул он, форум создал прочную основу для подготовки третьего саммита «Россия – Африка», запланированного на 2026 г. Москва, по его словам, предлагает уже сейчас приступить к разработке нового трехлетнего плана сотрудничества и готова активно участвовать в этой работе.