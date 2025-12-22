Главные заявления Путина на неформальном саммите СНГ

Участники СНГ придерживаются близких подходов по ключевым глобальным проблемам и выступают за формирование справедливого миропорядка на основе международного права при центральной роли ООН. Путин выразил признательность Таджикистану за председательство в уходящем году и пожелал успехов Туркмении, которая примет эту роль с 1 января 2026 г.