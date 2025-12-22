Главные заявления Путина на неформальном саммите СНГ

Главные заявления Путина на неформальном саммите СНГВстречу посвятили подведению итогов работы за 2025 год, обсуждению планов и международной повестки
Президент РФ Владимир Путин выступил на неформальном саммите Стран Содружества независимых государств (СНГ). «Ведомости» собрали его главные заявления.
По словам российского лидера, в течение января – октября текущего года странам удалось достичь товарооборота объемом почти $90 млрд. Содружество позволило государствам сохранить и развить связи в экономической, социальной, культурной и гуманитарной сферах, подчеркнул он. Путин назвал «в целом успешным» сотрудничество, которого страны добились в 2025 г.
Расширяется сотрудничество в валютно-финансовой сфере. Для взаимных расчетов все активнее используются собственные платежные инструменты, независимые от зарубежных банковских систем. Доля национальных валют в расчётах по коммерческим сделкам между странами Содружества уже превышает 96%.
Реализуются крупные промышленные и инфраструктурные проекты с участием предпринимателей из государств СНГ. Формируются новые производственные и транспортные цепочки, модернизируются трансконтинентальные логистические коридоры. Быстрыми темпами идут процессы импортозамещения, что укрепляет технологический суверенитет государств. Растет взаимный интерес к углублению кооперации в промышленности, науке, цифровизации и инновациях.
Важным направлением взаимодействия, отметил Путин, остается совместная борьба с терроризмом, экстремизмом, организованной преступностью и коррупцией. Для этого налажены плотные оперативные контакты между силовыми структурами и реализуются долгосрочные программы сотрудничества.
Государства СНГ также сотрудничают в сохранении единого культурно-гуманитарного пространства. По словам российского лидера, необходимы совместные усилия по сохранению памяти об общей истории, противодействию ее фальсификации и передаче молодежи правды о подвиге предков в Великой Отечественной войне.
Участники СНГ придерживаются близких подходов по ключевым глобальным проблемам и выступают за формирование справедливого миропорядка на основе международного права при центральной роли ООН. Путин выразил признательность Таджикистану за председательство в уходящем году и пожелал успехов Туркмении, которая примет эту роль с 1 января 2026 г.
В завершение президент поздравил всех присутствующих с наступающим Новым годом, пожелав здоровья, счастья, мира и процветания народам стран Содружества. Он выразил уверенность, что наращивание партнерства в рамках СНГ отвечает коренным интересам всех народов.