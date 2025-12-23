«Это была лучшая должность в моей жизни»

«Дедом Морозом, дорогие коллеги, иногда приходится выступать и сегодня. И слава Богу, потому что в канун новогодних праздников все от нас ждут новогодней сказки», – заявил Слуцкий. По его словам, ЛДПР помогает людям пожилого возраста и по отношению к ним депутаты фракции становятся теми, «кто возвращает в их дом новогоднюю сказу». Рассуждал Слуцкий о том, как граждане будут отмечать новый год: «Что у простого гражданина? Получил зарплату, оплатил квартиру, кредиты, заполнил холодильник и отправился за подарками любимым людям. А остался ли он, как говорится, в достатке, осталось ли что-то на подарки»? По мнению Слуцкого, граждане перешли к бережливому поведению, пессимизм в обществе растет. Он заявил, что в этом году у людей «мало покупательского азарта: «И средний бюджет на подарки около 18 000 руб. Рост всего на 5% к прошлому году». Если у семей урезается праздничный стол, приходится отказываться от привычных блюд, жить с постоянными компромиссами, то народу будет сложнее работать эффективно в новом году, сказал он. Надо «остановить марафон усложнения жизни простых людей», надо «убирать барьеры, которые душат малый бизнес», поэтому представители ЛДПР входят в новый год с «чувством и целью», что надо принимать решения, которые облегчат жизнь людей.