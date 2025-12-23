«Это была лучшая должность в моей жизни»Как депутаты Госдумы VIII провожали свою последнюю осеннюю сессию
Госдума 23 декабря завершила осеннюю сессию, которая для депутатов VIII созыва стала последней – им остается работать только полгода до выборов в нижнюю палату 2026 г. В этот день на пленарном заседании высокопоставленные депутаты вспомнили, как они работали Дедами Морозами, а другие, по сути, считают, что в прошедшую сессию стали Дедами Морозами для россиян.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поздравил коллег с наступающим новым годом. «Я в своей жизни дважды исполнял роль Деда Мороза в школе. Это была лучшая должность в моей жизни. Всех награждал, всех поздравлял и ни за что не отвечал. Шикарная должность», – рассуждал коммунист. По его словам, если бы его коллеги прислушались к программам и предложениям коммунистов, то ситуация была бы «на порядок лучше, уверяю вас, никого не пугаю». Правда, Зюганов назвал пять опасностей, которые стоят перед Россией, в числе которых война, вопросы миграции, проблемы с демографией и др.
На реплику Зюганова про Деда Мороза отреагировал председатель Госдумы Вячеслав Володин. «То замечательное время, когда вы были Дедом Морозом, прошло. Могу вам сказать, у меня тоже в один год выпало такое счастье в школе, когда учился в старших классах, – поделился спикер. – Но Дед Мороз ведь тоже должен был на себя взять определенную ответственность. Он радость нес, подарки приносил, он не мог быть беззаботным. Если Дед Мороз пришел бы без подарков, то это не Дед Мороз. Вот мы должны всегда с вами понимать это и чувствовать ответственность». Володин поинтересовался, был ли лидер ЛДПР Леонид Слуцкий Дедом Морозом.
«Дедом Морозом, дорогие коллеги, иногда приходится выступать и сегодня. И слава Богу, потому что в канун новогодних праздников все от нас ждут новогодней сказки», – заявил Слуцкий. По его словам, ЛДПР помогает людям пожилого возраста и по отношению к ним депутаты фракции становятся теми, «кто возвращает в их дом новогоднюю сказу». Рассуждал Слуцкий о том, как граждане будут отмечать новый год: «Что у простого гражданина? Получил зарплату, оплатил квартиру, кредиты, заполнил холодильник и отправился за подарками любимым людям. А остался ли он, как говорится, в достатке, осталось ли что-то на подарки»? По мнению Слуцкого, граждане перешли к бережливому поведению, пессимизм в обществе растет. Он заявил, что в этом году у людей «мало покупательского азарта: «И средний бюджет на подарки около 18 000 руб. Рост всего на 5% к прошлому году». Если у семей урезается праздничный стол, приходится отказываться от привычных блюд, жить с постоянными компромиссами, то народу будет сложнее работать эффективно в новом году, сказал он. Надо «остановить марафон усложнения жизни простых людей», надо «убирать барьеры, которые душат малый бизнес», поэтому представители ЛДПР входят в новый год с «чувством и целью», что надо принимать решения, которые облегчат жизнь людей.
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов рассуждал про рост цен, миграцию и демографию, здравоохранение и образование, сотрудничество с Китаем. По его словам, «Справедливая Россия» оказалась на первом месте по числу внесенных законопроектов в этой сессии, на втором месте после «Единой России» – по числу принятых. В будущем году депутатам предстоит «очень серьезная работа», заявил он. Традиционно Миронов завершил свое выступление четверостишием, посвященным уходящему и новому году: «Кто напакостил немало, в год змеи отведал жала. Кто остался недобитым, пусть знакомится с копытом».
В регионах люди смотрят в будущее с чувством, что «жизнь как-то выходит из-под контроля, не знают, что еще завтра там заблокируют, за что заставят платить, что еще запретят», рассуждал глава фракции «Новые люди» Алексей Нечаев. «И это, конечно, плохая основа для развития страны. Но мы с вами в этом году приняли много решений для того, чтобы тревог таких у них было меньше», – полагает Нечаев. Депутат говорил о важности того, что дали возможность пересдавать ЕГЭ, о введении единой карты мигранта. В качестве подарка Нечаев предложил водителям разрешить тонировать автомобили – раз в этом году автомобилисты попали под утильсбор. Завершал Нечаев выступление поздравлением коллег, призывая их «в новом году готовить людей не к прошлому, а к будущему, ведь в этом будущем мы обязаны побеждать».
Лидер фракции «Единая Россия» Владимир Васильев назвал депутатов ответственными гражданами своей страны. Он говорил про принятие закона об озере Байкал, об образовании и дефиците кадров. Традиционно в своем выступлении Васильев спорил и с Зюгановым. Васильев рассказывал о том, что в Липецкой области увеличилось число тех, кто учится на сварщиков, поскольку эта специальность становится высокооплачиваемой. «А фронт трудовой? А на данном фронте у нас какая получается такая модная тема? А давайте дадим этим, давайте этим. Это мы говорили, что вам дадим и вам дадим. А откуда, спрашиваю я? Из бюджета. А бюджета нет. Так давайте сделаем все, чтобы сварщики пришли и увеличили бюджет, чтобы бизнес был под контролем», – заявил единоросс.
Завершал заседание Володин с традиционной речью. По его словам, всего за 2025 г. в Госдуму было внесено 1303 законопроекта, было принято 588 федеральных законов. «Из принятых в этом году законов на развитие экономики направлено 118, социальной сферы – 82, по вопросам обороны и безопасности принято 55 законов, государственного строительства – 162, по бюджетной, налоговой и финансовой политике – 91 закон», – заявил спикер. Больше всего законопроектов внесли депутаты Госдумы – 551 законопроект, совместно с членами Совета Федерации еще 227. Непосредственно сенаторы внесли 40 законопроектов, правительство – 264, региональные законодательные органы – 143.
«Коллеги, на будущий год исполняется 120 лет с начала работой первой Государственной думы. Это возможность для нас проанализировать историю развития российского парламента, причем как ее часть в период еще царской России, так и советского периода, ну и, конечно, современной России. И с учетом выводов постараться сделать все для того, чтобы чтобы повысить эффективность работы Государственной думы», – заявил Володин.