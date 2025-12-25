Что сказал Путин на заседании Госсовета

Что сказал Путин на заседании ГоссоветаПрезидент поделился, как повлияет развитие искусственного интеллекта на подготовку кадров в России
Президент РФ Владимир Путин выступил на заседании Государственного совета, поздравив присутствующих с 25-летием госоргана. Он также сообщил, что уже подписал указ об объявлении 2026 г. Годом единства народов России.
«Ведомости» собрали главные заявления российского лидера.
Президент России подчеркнул, что кадровые вопросы, ставшие темой заседания, являются фундаментальными для развития страны. Он напомнил, что в течение 2025 г. в РФ стартовали 19 национальных проектов, из которых восемь посвящены обеспечению технологического лидерства государства. По словам российского лидера, это большая работа, в которой участвует молодежь и люди разных поколений. Результат, подчеркнул Путин, будет зависеть от «профессионализма, знаний, таланта, компетентности» россиян.
Глава государства отметил, что безработица в России сократилась до 2,2%. Он рассказал, что этот показатель среди молодежи обычно немного выше, но и он устойчиво снижается. По данным президента, в 2024 г. безработица среди граждан до 34 лет составила 3,8%. Путин подчеркнул, что с 2022 г. в экономику привлекли дополнительно около 2,6 млн человек, а в ближайшие семь лет потребуется еще 12,2 млн россиян.
Кроме того, Путин спрогнозировал колоссальную технологическую трансформацию в России в ближайшие 10-15 лет. Он подчеркнул, что развитие искусственного интеллекта изменит рынок труда, к чему нужно быть готовыми. По словам российского лидера, сейчас уже нельзя жить «по старинке», поэтому необходимо изменить всю парадигму подготовки кадров.
Президент добавил, что в этот же период вырастет спрос на отдельные специальности и специалистов высшего уровня. В свою очередь ИИ начнет постепенно заменять работников начальных ступеней, это коснется и креативного, и интеллектуального труда.
«Сегодня конкурентным преимуществом человека становится и умение работать в команде. Тоже уже говорили об этом не один раз. Неслучайно, что в новом сезоне конкурса «Лидеры России» заявки на участие подаются не индивидуально, а именно в составе команды, скажем так, команды единомышленников», – сказал Путин.
Говоря об уровне образовательных учреждений в России, глава государства отметил, что Минтруда России подготовлен рейтинг по трудоустройству выпускников. Документ в том числе показывает размер их заработной платы. В дополнение Путин предложил каждый год указывать 100 образовательных организаций с худшим результатом по этим показателям.
Секретарь Госсовета, помощник президента Алексей Дюмин отметил, что в России усиливается кадровый дефицит, который уже тормозит экономическое развитие и будет усугубляться, в том числе из-за роста роли искусственного интеллекта. Он подчеркнул необходимость заново выстроить систему подготовки и переподготовки специалистов, чтобы она постоянно адаптировалась к новым вызовам и потребностям рынка труда.