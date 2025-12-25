Что сказал Путин на заседании Госсовета

Глава государства отметил, что безработица в России сократилась до 2,2%. Он рассказал, что этот показатель среди молодежи обычно немного выше, но и он устойчиво снижается. По данным президента, в 2024 г. безработица среди граждан до 34 лет составила 3,8%. Путин подчеркнул, что с 2022 г. в экономику привлекли дополнительно около 2,6 млн человек, а в ближайшие семь лет потребуется еще 12,2 млн россиян.