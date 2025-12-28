Зачем Израиль признал независимость Сомалиленда

Зачем Израиль признал независимость СомалилендаЭто решение может иметь серьезные последствия для мира и безопасности в регионе
Совбез ООН 29 декабря проведет экстренное заседание, чтобы осудить признание Израилем самопровозглашенного Сомалиленда на Африканском Роге. Декларация о признании еврейским государством сепаратистской африканской республики независимым и суверенным государством последовала 26 декабря, за несколько дней до того, как Сомали должно было принять председательство в Совбезе ООН. В результате на данный момент Израиль – единственный член международного сообщества, установивший дипломатические отношения с Харгейсой (административный центр Сомалиленда).
Сомалиленд в одностороннем порядке объявил об отделении от Сомали в разгар гражданской войны в стране в 1991 г. В настоящее время в сепаратистской республике существует своя армия, таможня, валюта и паспортная система. В отличие от других частей некогда единого государства, власти непризнанного государства смогли обеспечить на своей территории относительную безопасность и стабильность.
В своем заявлении премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что признание его государством Сомалиленда соответствует духу «соглашений Авраама» – серии договоров о нормализации отношений Израиля с ОАЭ, Бахрейном и Марокко. Во время телефонного разговора израильского премьера с президентом самопровозглашенной республики Абдирахманом Мохаммедом Абдуллахи он сообщил, что дружба между двумя государствами носит «знаковый и исторический характер». «Мы намерены сотрудничать с вами в экономической сфере, в сельском хозяйстве, в сфере социального развития», – добавил Нетаньяху.
Кроме этого Нетаньяху пригласил Абдуллахи посетить с официальным визитом Израиль. Последний поблагодарил израильского премьера за приглашение и назвал его решение о признании Сомалиленда шагом к «региональному и глобальному миру». Он также пообещал присоединение в ближайшее время его страны к «соглашениям Авраама». Позже израильский министр иностранных дел Гидеон Саар на своей странице в соцсети Х уточнил, что израильское признание приведет к установке полноценных дипотношений и взаимному открытию посольств.
По данным израильского Channel 12, сомалилендский лидер в октябре тайно посещал еврейское государство, чтобы там встретиться с Нетаньяху, главой разведки «Моссад» Давидом Барнеа и министром обороны Исраэлем Кацем. О деталях этих переговоров телеканал не сообщил.
В свою очередь, канцелярия премьер-министра Сомали Хамза Абди Барре назвала решение израильского правительства преднамеренным нападением Израиля на суверенитет африканской республики и подтвердила свою поддержку палестинскому движению. А президент Сомали Хассан Шейх Мохамуд на странице в Х написал, что, несмотря на давние разноглася между Могадишо и Харгейсой, его страна остается неразделимым единым целым.
Осудили решение Израиля о признании Сомалиленда Евросоюз, Африканский союз, Лига арабских государств (Сомали – полноправный член этой организации), Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, а также власти Египта, Сирии, Джибути и Саудовской Аравии.
Острой была реакция Турции. Официальный представитель МИДа этой страны Онджу Кечели предположил, что незаконные действия израильских властей на африканском направлении нацелены на предотвращение признания Палестины международным сообществом, и предупредил об опасности новой глобальной эскалации. На данный момент Анкара содержит крупнейшую на Африканском континенте свою военную базу в Могадишо, активно инвестирует в сомалийскую инфраструктуру, а также оказывает военно-техническую помощь сомалийской армии. В последнее время распространяются сообщения, что Турция начала строить в Сомали свой космодром.
Наконец, президент США Дональд Трамп – давний союзник Нетаньяху – в комментарии The New York Post заявил, что Вашингтон не собирается следовать примеру Израиля, пока не выслушает аргументы израильской стороны.
Как сообщал в августе Channel 12 со ссылкой на дипломатические источники, Израиль рассматривает Сомалиленд в качестве потенциальной территории, куда могли бы переселиться жители Газы. С этой целью израильские власти вели даже переговоры с руководством непризнанной республики, но на тот момент конкретных решений стороны не приняли, сообщил собеседник телеканала.
Первой страной, признавшей Сомалиленд независимым государством, потенциально могла стать Эфиопия после подписания в январе 2024 г. меморандума о взаимопонимании, по которому в обмен на признание Харгейса предоставила бы Аддис-Абебе доступ к Красному морю через порт Бербера. Это соглашение вскоре привело к разрыву дипотношений между Сомали и Эфиопией. Политический кризис разрешился в конце того же года, после того как эфиопские власти отказались от своей идеи по итогам переговоров с сомалийским руководством при посредничестве Турции.
Израиль признал Сомалиленд из-за стратегического расположения самопровозглашенной республики у берегов Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, объясняет доктор политологии Университета Зальцбурга Камран Гасанов. С одной стороны, израильские военные желают получить доступ к территории, откуда они могли бы оказывать военное давление на вооруженные группировки йеменских хуситов, которые с 2023 г. периодически наносят ракетные удары по территории еврейского государства. С другой – израильское руководство предпринимает в Африканском Роге шаги, чтобы купировать стремительный рост влияния Турции в регионе, добавил эксперт: «В результате в Сомали Израиль открыл еще один фронт турецко-израильского противостояния».
Установление Израилем дипотношений с Сомалилендом – продолжение израильской политики на укрепление существующих связей между двумя государствами, говорит научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская. По ее словам, этот шаг также направлен на расширение «соглашений Авраама», что может интерпретироваться израильскими властями как политическое достижение в условиях отсутствия положительных результатов на арабском направлении.
Что же касается разговоров о переселении палестинцев из Газы в Сомалиленд, едва ли это может рассматриваться сомалилендским руководством как приемлемый сценарий, рассуждает Самарская.
Сомали в начале 1990-х фактически распалось на несколько частей и ряд региональных государств пытаются извлечь из этого выгоду, тем не менее другие страны вряд ли последуют израильскому примеру, полагает Гасанов. «Это признание скорее отвечает стратегическому видению Нетаньяху и его кабинета в контексте борьбы Израиля со своими геополитическими противниками», – отметил эксперт.
При этом Самарская не исключила волну дальнейших признаний Сомалиленда со стороны других членов международного сообщества, так как подобные дискуссии ранее освещались в западной прессе. В каком-то смысле решение Израиля стало пробным шагом, заключила политолог.