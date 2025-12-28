Зачем Израиль признал независимость Сомалиленда

Первой страной, признавшей Сомалиленд независимым государством, потенциально могла стать Эфиопия после подписания в январе 2024 г. меморандума о взаимопонимании, по которому в обмен на признание Харгейса предоставила бы Аддис-Абебе доступ к Красному морю через порт Бербера. Это соглашение вскоре привело к разрыву дипотношений между Сомали и Эфиопией. Политический кризис разрешился в конце того же года, после того как эфиопские власти отказались от своей идеи по итогам переговоров с сомалийским руководством при посредничестве Турции.