Каковы последствия закрытия церквей в США

Каковы последствия закрытия церквей в СШАЭто отразится на политической стратегии республиканцев и демократов
В США происходит самое резкое изменение религиозного ландшафта в современной истории, сопровождающееся увеличением количества не относящих себя ни к одной из религий, а также закрытием церквей. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на внутреннюю аналитику. Журналисты также приводят данные Института общественных и религиозных исследований (PRRI), согласно которым около трех из 10 американцев не относят себя ни к одной из религий (при опросах называют себя атеистами, агностиками или констатируют наличие «духовных чувств» без конкретного религиозного объяснения). Их на 33% больше, чем в 2013 г. При этом аналогичной позиции придерживаются четверо из 10 американцев в возрасте от 18 до 29 лет – на 32% больше, чем в 2013 г.
При этом еще в начале октября из открытых данных стало известно о возможности закрытия в 2025 г. в США 15 000 церквей (об этом тогда тоже сообщил Axios). Количество открытых в 2025 г. церквей не превышает примерно 2000. Осенью Axios подчеркивал высокую вероятность сохранения этого тренда в течение следующего десятилетия. В качестве одной из причин указывается неспособность прихожан оплачивать полную ставку священнослужителям. По данным Национального совета церквей (NCC), в течение следующих нескольких лет в США закроется около 100 000 церквей всех деноминаций.
Всего, по данным сайта Church Answer, на лето 2024 г. общее количество зданий церквей в США составляет от 350 000 до 400 000.
На этом фоне отмечалось сохранение позиций внеконфессиональных «мегацерквей» (протестантские церкви, не следующие конкретным догмам или иерархии), особенно связанных с евангелистами. Эксперты, опрошенные Axios, объяснили популярность «мегацерквей», в частности, харизматичностью их представителей. Хотя, как пишут журналисты, и этого недостаточно, чтобы изменить общий тренд на снижение количества церквей. Предполагается, что прогнозируемый до пандемии темп ежегодной потери паствы в 15% (предположительно 1,2 млн в год) только ускорился.
Одновременно с этим популярность набирают эзотерические и мистические верования. Кроме этого спросом пользуются «духовные» чат-боты, например приложение Bible Chat. Количество скачиваний конкретно этого приложения достигает 30 млн.
Как одно из следствий таких изменений в религиозной сфере, журналисты приводят усложнение адаптации к новым реалиям политических стратегий двух главных американских партий – республиканцев и демократов.
Существующие исследования показывают, что в США хоть и идет сокращение количества христиан, но оно не такое резкое, говорит руководитель «Дубравский консалтинга» Павел Дубравский. По словам эксперта, исследование, цитируемое Axios, показывает лишь медленную секуляризацию значительной части американского электората. Что касается закрытия церквей, то тут есть несколько факторов. Первый – деньги: многим церквям недостаточно средств для полноценного содержания. Второй – недостаток подготовленных кадров. Третий – появление физически сравнительно больших церквей. Например, вместо нескольких закрытых маленьких сооружается и открывается одна большая.
Что касается политического значения, продолжает Дубравский, то церковь – это не просто религиозная организация, а часть местного сообщества, где обмениваются мнениями и идеями. Например, церкви в США являются частой платформой для выступления политиков. «Большого электорального сдвига пока не особо видно. Все больше религиозной риторики будет присутствовать у консервативного крыла республиканской партии и все меньше – у демократов. Потому что настроения электората обеих партий диктуют эти подходы», – сказал Дубравский.
При этом многие американцы могут быть недовольны тем, как президент США Дональд Трамп часто апеллирует к Богу для завоевания голосов избирателей, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. По словам эксперта, нынешняя администрация навязывает консервативно-христианскую повестку в обществе, в том числе и в сфере школьного образования (путем подписания соответствующих указов). «Смешиваются церковь и власть, что несколько не стыкуется с первой поправкой к конституции США (о запрете государственной религии. – «Ведомости»). Естественно, подобная навязчивость вызывает отторжение, особенно среди молодежи», – сказал эксперт.
Республиканцам в данных условиях будет сложнее выстраивать электоральные кампании, чем демократам, полагает эксперт. Не исключено, что Трамп и его однопартийцы будут просто меньше уделять внимания религиозной тематике и задействуют ее точечно, исключительно на тех, кто сохранил прежние ценности, резюмировал Кошкин.