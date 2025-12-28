Каковы последствия закрытия церквей в США

В США происходит самое резкое изменение религиозного ландшафта в современной истории, сопровождающееся увеличением количества не относящих себя ни к одной из религий, а также закрытием церквей. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на внутреннюю аналитику. Журналисты также приводят данные Института общественных и религиозных исследований (PRRI), согласно которым около трех из 10 американцев не относят себя ни к одной из религий (при опросах называют себя атеистами, агностиками или констатируют наличие «духовных чувств» без конкретного религиозного объяснения). Их на 33% больше, чем в 2013 г. При этом аналогичной позиции придерживаются четверо из 10 американцев в возрасте от 18 до 29 лет – на 32% больше, чем в 2013 г.