Осужденный за взятки бывший мэр Ярославля выходит из колонии

Осужденный за взятки бывший мэр Ярославля выходит из колонииЕвгений Урлашов провел за решеткой 12 с половиной лет
Последний избранный мэр Ярославля Евгений Урлашов, осужденный в 2016 г. за взятки, 30 декабря выходит на свободу из колонии строгого режима № 1 (ИК-1) в Твери, сообщил «Ведомостям» собеседник из его окружения. Срок в 12 лет 6 месяцев, к которому его приговорил Кировский районный суд Ярославля в 2016 г., истекал 2 января 2026 г.
Поскольку этот день является праздничным, то в порядке ч. 2 ст. 173 УИК России осужденный освобождается от отбывания наказания в предвыходной или предпраздничный день, сказал «Ведомостям» партнер «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. С ним согласна адвокат Ирина Бирюкова.
«Ведомости» направили запрос в УФСИН России по Тверской области.
За что сидел Урлашов
В тверской ИК-1 Урлашов сидел с сентября 2022 г. В этой же колонии отбывал восьмилетний срок за получение взятки в особо крупном размере бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев (освободился по УДО 12 мая 2022 г.). Экс-мэра Ярославля этапировали в Тверь из ИК-2 Рыбинска из соображений безопасности из-за его конфликта с другими заключенными. Урлашов, в частности, объявлял голодовку по месту предыдущей отсидки в знак протеста против того, что другие осужденные из его отряда пользовались привилегиями.
За время отбывания наказания бывший мэр Ярославля неоднократно просил о смягчении наказания и УДО. В 2018 г. Урлашов ходатайствовал о помиловании, и ярославская областная комиссия по соответствующим вопросам рекомендовала сократить ему срок до девяти лет.
Последний избранный мэр Ярославля
Занимавший на тот момент пост губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов (сейчас – помощник президента России) дал отрицательное заключение на ходатайство Урлашова. В сентябре 2018 г. президент Владимир Путин отказал экс-мэру в помиловании. В 2024 г. Московский районный суд Твери отклонил ходатайство Урлашова об УДО.
Своей вины в получении взяток экс-мэр Ярославля не признал. Администрация тверской ИК-1 характеризовала его «как осужденного с нестабильным поведением», говорилось в постановлении суда об отказе в досрочном освобождении от 22 мая 2024 г. С 2022 г. по 2023 г. Урлашов состоял на профилактическом учете как «склонный к совершению суицида и членовредительству».