Осужденный за взятки бывший мэр Ярославля выходит из колонии

В тверской ИК-1 Урлашов сидел с сентября 2022 г. В этой же колонии отбывал восьмилетний срок за получение взятки в особо крупном размере бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев (освободился по УДО 12 мая 2022 г.). Экс-мэра Ярославля этапировали в Тверь из ИК-2 Рыбинска из соображений безопасности из-за его конфликта с другими заключенными. Урлашов, в частности, объявлял голодовку по месту предыдущей отсидки в знак протеста против того, что другие осужденные из его отряда пользовались привилегиями.