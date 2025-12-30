Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Осужденный за взятки бывший мэр Ярославля выходит из колонии

Евгений Урлашов провел за решеткой 12 с половиной лет
Александр Тихонов
Руслан Кривобок / РИА Новости
Руслан Кривобок / РИА Новости

Последний избранный мэр Ярославля Евгений Урлашов, осужденный в 2016 г. за взятки, 30 декабря выходит на свободу из колонии строгого режима № 1 (ИК-1) в Твери, сообщил «Ведомостям» собеседник из его окружения. Срок в 12 лет 6 месяцев, к которому его приговорил Кировский районный суд Ярославля в 2016 г., истекал 2 января 2026 г.

Поскольку этот день является праздничным, то в порядке ч. 2 ст. 173 УИК России осужденный освобождается от отбывания наказания в предвыходной или предпраздничный день, сказал «Ведомостям» партнер «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. С ним согласна адвокат Ирина Бирюкова.

«Ведомости» направили запрос в УФСИН России по Тверской области.

За что сидел Урлашов

Мэр Ярославля Евгений Урлашов был задержан в ночь на 3 июля 2013 г. 3 августа 2016 г. Кировский районный суд Ярославля приговорил его к 12 годам 6 месяцам строгого режима и штрафу в размере 60 млн руб. за покушение на получение взятки в особо крупном размере и получение взятки в особо крупном размере. Приговор был оставлен в силе Ярославским областным судом 20 января 2017 г. На данный момент Урлашов выплатил 40 млн руб. штрафа.

В тверской ИК-1 Урлашов сидел с сентября 2022 г. В этой же колонии отбывал восьмилетний срок за получение взятки в особо крупном размере бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев (освободился по УДО 12 мая 2022 г.). Экс-мэра Ярославля этапировали в Тверь из ИК-2 Рыбинска из соображений безопасности из-за его конфликта с другими заключенными. Урлашов, в частности, объявлял голодовку по месту предыдущей отсидки в знак протеста против того, что другие осужденные из его отряда пользовались привилегиями.

За время отбывания наказания бывший мэр Ярославля неоднократно просил о смягчении наказания и УДО. В 2018 г. Урлашов ходатайствовал о помиловании, и ярославская областная комиссия по соответствующим вопросам рекомендовала сократить ему срок до девяти лет.

Последний избранный мэр Ярославля

Евгений Урлашов – второй мэр Ярославля и последний избранный на прямых выборах. В 2012 г. он во втором туре победил кандидата от «Единой России» Якова Якушева и провозгласил Ярославль «столицей демократии». В 2014 г. прямые выборы мэра Ярославля были отменены. Мэрские полномочия Урлашова были прекращены в 2017 г. после вступления в силу обвинительного приговора.

Занимавший на тот момент пост губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов (сейчас – помощник президента России) дал отрицательное заключение на ходатайство Урлашова. В сентябре 2018 г. президент Владимир Путин отказал экс-мэру в помиловании. В 2024 г. Московский районный суд Твери отклонил ходатайство Урлашова об УДО.

Своей вины в получении взяток экс-мэр Ярославля не признал. Администрация тверской ИК-1 характеризовала его «как осужденного с нестабильным поведением», говорилось в постановлении суда об отказе в досрочном освобождении от 22 мая 2024 г. С 2022 г. по 2023 г. Урлашов состоял на профилактическом учете как «склонный к совершению суицида и членовредительству».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её