Атака на Херсонскую область: 24 человека погибли, пострадали более 50 жителей

Атака на Херсонскую область: 24 человека погибли, пострадали более 50 жителейТри дрона ВСУ ударили по кафе и гостинице, где люди встречали Новый год
В результате ночной атаки трех украинских БПЛА по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах 24 человека погибли, пострадали более 50 жителей. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Цифры уточняются. Многие сгорели заживо. Погиб ребенок», – написал он в Telegram-канале. Глава региона добавил, что удар был целенаправленным по месту, где мирные жители встречали Новый год «почти под бой курантов».
«Это преступление по своей сути – один ряд с одесским Домом профсоюзов», – заявил Сальдо.
Один из дронов был с зажигательной смесью, уточнил он. Из-за пожара спасти больше людей не удалось, возгорание ликвидировали только под утро.
Вся необходимая поддержка будет оказана, подчеркнул Сальдо.
Пострадавших госпитализировали в больницы Херсонской области и Крыма, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные властей.
Следователи возбудили уголовное дело о теракте по ст. 205 УК по факту гибели людей в результате ударов ВСУ.
«Следственный комитет России устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту», – заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Всего за ночь российские средства ПВО сбили 168 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны. Больше всего БПЛА было уничтожено над Брянской областью (68) и над Краснодарским краем (25).