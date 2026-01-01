Газета
Главная / Политика /

Атака на Херсонскую область: 24 человека погибли, пострадали более 50 жителей

Три дрона ВСУ ударили по кафе и гостинице, где люди встречали Новый год
Ирина Овчарова
РИА Новости
РИА Новости

В результате ночной атаки трех украинских БПЛА по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах 24 человека погибли, пострадали более 50 жителей. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Цифры уточняются. Многие сгорели заживо. Погиб ребенок», – написал он в Telegram-канале. Глава региона добавил, что удар был целенаправленным по месту, где мирные жители встречали Новый год «почти под бой курантов».

«Это преступление по своей сути – один ряд с одесским Домом профсоюзов», – заявил Сальдо.

Один из дронов был с зажигательной смесью, уточнил он. Из-за пожара спасти больше людей не удалось, возгорание ликвидировали только под утро.

Вся необходимая поддержка будет оказана, подчеркнул Сальдо.

Пострадавших госпитализировали в больницы Херсонской области и Крыма, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные властей.

Следователи возбудили уголовное дело о теракте по ст. 205 УК по факту гибели людей в результате ударов ВСУ.

«Следственный комитет России устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту», – заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Всего за ночь российские средства ПВО сбили 168 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны. Больше всего БПЛА было уничтожено над Брянской областью (68) и над Краснодарским краем (25).

