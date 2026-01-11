ChatGPT – врач без ответственности: новости, которые вы могли пропустить

Руль на BMW сошел с ума. Автозавод отзывает почти 36 922 шт. BMW X3 2025 и 2026 гг. выпуска из-за того, что их руль начинает сам по себе резко поворачивать из-за проблем в программном обеспечении. Если выходит из строя один из двух каналов датчика крутящего момента руля, софт не понимает, в чем дело, и «баранка» буквально сходит с ума: пытается раз за разом повернуться в ту или иную сторону. К счастью, сбой проявляется, только когда машина стоит на месте, поэтому обошлось без жертв. Проблема уйдет после обновления ПО, в большинстве случаев это произойдет незаметно для водителя – «по воздуху».