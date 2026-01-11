ChatGPT – врач без ответственности: новости, которые вы могли пропустить

ChatGPT – врач без ответственности: новости, которые вы могли пропуститьOnlyFans-модели захватили визы талантов США
На этой неделе стало известно, что ChatGPT официально стал доктором. США не вторгались в Венесуэлу. Официально представлен робот, который выгонит рабочих с фабрик. Визы талантов США достаются OnlyFans-моделям. Рули BMW сошли с ума.
ChatGPT всех вылечит
Более 5% запросов к ChatGPT – это попытка использовать ИИ как личного врача, подсчитали в OpenAI. Каждый день около 40 млн человек просят его проанализировать симптомы, расшифровать анализы, посоветовать лекарства и объяснить, насколько нормально то, что происходит с организмом. Поэтому OpenAI представила отдельный медицинский раздел: ChatGPT Health. Его разрабатывали два года при помощи 260 врачей.
ИИ умеет подключаться к мобильным приложениям вроде Apple Health, анализировать данные фитнес-браслетов, помнит историю ваших жалоб и анализов, а в США еще и загружает данные медицинских карт. Разработчики клянутся, что ваши медицинские данные останутся тайной и не будут использоваться для обучения модели. Остается вопрос, кто будет отвечать за последствия ошибок.
США не вторгались в Венесуэлу
Неизвестный трейдер заработал на захвате президента Венесуэлы Николоса Мадуро почти $410 000, но ему отказываются выдавать деньги. Еще 27 декабря анонимный, недавно созданный аккаунт на Polymarket начал делать ставки, что США вторгнутся в Венесуэлу до 31 января. Менее чем за пять часов до операции в Каракасе он резко увеличил ставку до $32 000 с лишним. В итоге он выиграл в 12 раз больше, чем поставил.
Теперь Polymarket отказывается выплачивать выигрыш и ему, и другим игрокам, сделавшим аналогичную ставку. Якобы атака на военные объекты, спецназ в столице, похищение президента – это не вторжение. Потому что «вторжение» – это когда армия США устанавливает контроль над территорией.
Теперь идет ожесточенный спор. Одни обвиняют Polymarket в произволе, другие подозревают слишком удачливых игроков в инсайде и постят мемы, как Дональд Трамп приказывает атаковать Венесуэлу, одновременно делая ставку на Polymarket.
Вкалывает робот
Boston Dynamics официально представила на выставке CES 2026 коммерческую версию гуманоидного робота Atlas, который заменит рабочих на заводах и складах. Главное отличие в том, что он не просто действует по алгоритму, а поступает осмысленно и автономно: адаптируется к изменениям в окружающем мире, самостоятельно выбирает нужные инструменты, планирует действия.
Первые роботы поедут на заводы Hyundai – мажоритарного акционера Boston Dynamics. Робот специально сделан похожим на гуманоида, чтобы не переделывать рабочие места, предназначенные для людей. Окупиться они должны за два года. А если роботу случайно оторвет руку на производстве, не беда: машина умеет сама заменять конечности и сразу возвращаться в строй.
Какие времена, такие и таланты
Когда-то виза для людей искусства с выдающимся талантом позволила Джону Леннону остаться жить в США. Сейчас половина виз O-1B выдается OnlyFans-моделям и инфлюенсерам из соцсетей – таковы итоги расследования американского новостного сайта Florida Phoenix, опросившего миграционных юристов.
Миллионы подписчиков и лайков без труда доказывают миграционной службе, что претендент действительно популярен. А сотни тысяч долларов дохода в месяц – дополнительный аргумент, чтобы дать девушкам из OnlyFans возможность перебраться в США. Правда, юристы говорят, что в последние годы таких претенденток стало слишком много и процент отказов увеличился. Интриги добавляет то, что подробной официальной статистики по визам талантов O-1 нет. Неизвестно даже, сколько выдано O-1A (ученые, спортсмены и бизнесмены), а сколько O-1B (люди искусства).
BMW рулит на месте
Руль на BMW сошел с ума. Автозавод отзывает почти 36 922 шт. BMW X3 2025 и 2026 гг. выпуска из-за того, что их руль начинает сам по себе резко поворачивать из-за проблем в программном обеспечении. Если выходит из строя один из двух каналов датчика крутящего момента руля, софт не понимает, в чем дело, и «баранка» буквально сходит с ума: пытается раз за разом повернуться в ту или иную сторону. К счастью, сбой проявляется, только когда машина стоит на месте, поэтому обошлось без жертв. Проблема уйдет после обновления ПО, в большинстве случаев это произойдет незаметно для водителя – «по воздуху».