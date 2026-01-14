Сразу несколько соратников Балицкого оказались фигурантами уголовных дел

Сразу несколько соратников Балицкого оказались фигурантами уголовных делСледствие ведется в отношении его заместителя, министра и пиарщика
В конце 2025 г. фигурантами уголовных дел стали сразу несколько близких соратников губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, в том числе его заместитель Александр Зинченко, исполняющий обязанности министра АПК и продовольственной политики Андрей Сигута и пиарщик Олег Шостак. Об этом «Ведомостям» сообщил собеседник, близкий к органам власти нового региона.
Зинченко был задержан 19 декабря 2025 г., на следующий день Главное следственное управление Следственного комитета России предъявило ему обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), после чего Басманный суд Москвы по ходатайству следствия отправил его в СИЗО до 17 февраля 2026 г., следует из опубликованного постановления суда.
Шостаку также инкриминируется особо крупное мошенничество – соответствующая информация размещена в картотеке Второго кассационного суда общей юрисдикции.
Сигута был задержан 6 декабря 2025 г. за взятку, сказал собеседник «Ведомостей» в регионе. Профили заместителя губернатора и и. о. министра АПК удалены с сайта правительства Запорожской области.
Со всеми фигурантами уголовных дел Балицкий близко знаком еще с времен работы на Украине, говорит собеседник «Ведомостей»: они взаимодействовали по линии бывшей Партии регионов (правящая политическая сила во времена президентства Виктора Януковича) и «Оппозиционного блока» (его деятельность запрещена на Украине судом в 2022 г.). «Ведомости» направили запрос в правительство Запорожской области.
По Балицкому накапливается «критическая масса», говорит глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко: губернатор Запорожской области «уже давно в красной зоне (24 сентября 2025 г. «Минченко консалтинг» причислил главу субъекта к числу потенциальных отставников. – «Ведомости») в связи с тем, что накопил большое количество конфликтов и в регионе, и на федеральном уровне». «И ситуация, когда кризисные моменты, связанные с Балицким, уже требуют постоянного вмешательства президента, на мой взгляд, вряд ли может продолжаться долго. Единственный вариант [избежать отставки] – это радикально поменять линию своего поведения», – сказал Минченко.
Кто такой Евгений Балицкий
Осенью 2025 г. Балицкий вступил в конфликт с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой, в нарушение закона уволив главу избирательной комиссии Запорожской области Галину Катющенко. Прокуратура опротестовала соответствующий указ губернатора, а суд признал его незаконным и отменил. 26 декабря 2025 г. Балицкий заявил в своем Telegram-канале, что урегулировал проблемные вопросы во взаимоотношениях с Памфиловой.
24 декабря 2025 г. встречу с губернатором Запорожской области провел президент России Владимир Путин, в ходе которой, как заявлял пресс-секретарь последнего Дмитрий Песков, «были обсуждены текущие вопросы, связанные с развитием этого российского региона».
К Балицкому давно скопилось множество претензий, но для того, чтобы радикально персонально поменять ситуацию, нужно высшее политическое решение, говорит политолог Александр Кынев. «То, что Балицкий до сих пор занимает свой пост, свидетельствует, скорее всего, о наличии неких договоренностей с местными элитными группами, были даны определенные гарантии», – сказал эксперт «Ведомостям».
Уголовные дела в отношении чиновников, по мнению Кынева, не являются решающим аргументом в пользу принятия решения об отставке: «У нас, думаю, не менее чем в половине регионов были какие-то посадки».