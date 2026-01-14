Сразу несколько соратников Балицкого оказались фигурантами уголовных дел

Кто такой Евгений Балицкий

Евгений Балицкий родился 10 декабря 1969 г. в Мелитополе Запорожской области, в 1991 г. окончил Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков им. Расковой по специальности «летчик-инженер». Служил в авиационных гарнизонах, в 1995 г. был уволен в запас в звании капитана. Занимался бизнесом, избирался депутатом Запорожского областного совета, был членом Партии регионов. Прокуратура Запорожской области в 2017 г. возбудила в отношении Балицкого уголовное дело из-за сепаратистских высказываний, через год он покинул Украину и обосновался в Крыму. В феврале 2022 г. вошел в состав созданной российскими войсками военно-гражданской администрации Запорожской области, 24 мая того же года возглавил ее. 26 сентября 2022 г. вступил в «Единую Россию», 23 сентября 2023 г. был избран депутатами губернатором Запорожской области.