Как открылось первое пленарное заседание Госдумы 2026 года

Поделился своими наблюдениями на эту тему и руководитель фракции «Единой России» Владимир Васильев: «Ко мне недавно подошла женщина в магазине и спросила у меня: «А как мы дальше вообще будем жить, а мы справимся, а мы выживем?» У нее было столько тревоги и страха, что она хотела услышать хоть от кого-то, что можно жить с надеждой. Я думаю, не только у нее такое настроение. Вы же работаете с людьми, вы сами это видите».