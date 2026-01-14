Как открылось первое пленарное заседание Госдумы 2026 года

Как открылось первое пленарное заседание Госдумы 2026 годаГлавы КПРФ и ЛДПР поспорили о предстоящих выборах и роли в них Старой площади
Первое после новогодних праздников пленарное заседание Госдумы 2026 г. началось с предупреждения спикера нижней палаты Вячеслава Володина о том, что работа в ходе 10-й сессии VIII созыва будет «напряженной», а также продолжительной (семь месяцев, будет длиться вплоть до июля 2026 г.). Сейчас в портфеле палаты находится 1078 законопроектов, из них на стадии подготовки к первому чтению – 845, ко второму – 231, к третьему – 2 законопроекта. Особое законодательное внимание, по словам Володина, будет уделено теме поддержки семей с детьми, чтобы «семьи были крепкими и дети рождались как можно чаще». Володин призвал парламентариев совместно внести в Госдуму инициативы, требующие более эффективной реализации поручений президента в части демографии.
Но главный приоритет– «обеспечение специальной военной операции» и достижение ее целей. «Время еще раз показало, насколько необходимо было ее проведение. Цели СВО единственно правильные. Это защита безопасности нашей страны, а также прав миллионов граждан Украины <...>», – подчеркнул Володин.
Касательно международной повестки, спикер Госдумы подчеркнул, что мир изменился и вызовов стало больше. «Мы с вами видим, как перечеркиваются принципы международного права, достигнутые, зафиксированные после Второй мировой войны. Новым правилом стал мир без правил», – посетовал он. Поэтому, сказал Володин, нужно развивать диалог с парламентами других стран и сделать все для того, чтобы это взаимодействие пошло на пользу граждан России.
С точки зрения внутренней политики 2026 год также станет «особым», продолжил спикер, ведь в России ожидается крупный электоральный цикл, включающий в себя как региональные выборы, так и кампанию по выборам депутатов Госдумы. В связи с этим задача нижней палаты – сделать все, чтобы страна была сильной, а люди жили лучше, дал наказ спикер парламента. «Важно, чтобы [избирательная кампания] сплотила общество. Но и, конечно, чтобы в ходе нее люди увидели результаты конкретной работы», – завершил свою речь председатель Госдумы.
После напутственной речи спикера последовали традиционные выступления лидеров фракций. Первым высказался глава КПРФ Геннадий Зюганов, сразу обозначив канву своего выступления: «С 3 января на планете объявлена новая эпоха. Воровство граждан, тем более президента, в любой стране по сговору лиц является отягчающим преступлением. Нам надо честно оценить происходящее, потому что это вызов, брошенный всем» (3 января 2026 г. в ходе операции вооруженных сил США президент Венесуэлы Николас Мадуро был захвачен и вместе с супругой вывезен из страны).
Зюганов опасается, что, в случае если США «захапает» нефть Венесуэлы, американцы, спекулируя ценами на это сырье, смогут диктовать свои условия уже на любом континенте. Противостоять этому давлению может Россия совместно со странами БРИКС, уверен глава коммунистов.
На «внутреннем фронте» в России актуален вопрос будущих выборов, обратил внимание Зюганов. «Если выборы будут опять по той схеме, которую нам придумал [первый замруководителя администрации президента Сергей] Кириенко, их нет – нормальных выборов. Они должны быть без дистанта (дистанционного электронного голосования. – «Ведомости»), они должны быть нормальными, полноценными», – подчеркнул глава КПРФ.
Пассаж Зюганова о внешней политике возмутил лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, подчеркнувшего, что при открытии завершающей сессии VIII созыва необходимо в первую очередь говорить о внутренней политике и о задачах, которые будут определять выбор граждан при формировании отношения к депутатам. Слуцкий встал и на защиту Кириенко: «Геннадий Андреевич, если у нас что-то не получается, виноват не Кириенко, а виноваты мы сами тем, что отрываемся от людей, от их проблем».
К единству призвал и глава «Справедливой России» Сергей Миронов – впрочем, пока лишь на фронтах. «Вы знаете, что президент объявил наступивший 2026 год Годом единства народов РФ. И, конечно, нам необходимо сплочение, нам необходимо единство, прежде всего на фронтах специальной военной операции, где мы обязательно добьемся победы, потому что наше дело правое», – начал справоросс. Что касается непосредственно законодательной работы, то партия намерена уделять внимание в новой сессии социальной защите граждан, налоговой политике, жилищным вопросам, пенсионной реформе, демографии.
Задача депутатов – сделать жизнь граждан спокойнее, урезонил выступающих лидер «Новых людей» Алексей Нечаев. «Мы видим, как в мире неспокойно, и люди тревожатся от разных новостей. Людям больше всего нужна уверенность в сегодняшнем дне и завтрашнем», – высказался он. По мнению Нечаева, новые запреты, правила и штрафы появляются уже так часто, что человек «просто не успевает их осознать, привыкнуть и в итоге чувствует себя незащищенным». И это не потому, что закон плохой, а потому, что он становится непредсказуемым, подчеркнул депутат. Это приводит к тому, что граждане начинают жить в состоянии «вечной осторожности» и перестают что-либо планировать.
Поделился своими наблюдениями на эту тему и руководитель фракции «Единой России» Владимир Васильев: «Ко мне недавно подошла женщина в магазине и спросила у меня: «А как мы дальше вообще будем жить, а мы справимся, а мы выживем?» У нее было столько тревоги и страха, что она хотела услышать хоть от кого-то, что можно жить с надеждой. Я думаю, не только у нее такое настроение. Вы же работаете с людьми, вы сами это видите».
При этом важно избегать популистских инициатив, подчеркнул единоросс. «Все инициативы необходимо обсудить и обосновать вместе с членами правительства, понять, где популизм, а где есть служение Отечеству и народу своему. Тогда принимается решение не популистское, не решение, [обусловленное] избирательным годом, а ответственное», – указал Васильев.
Все лидеры фракций так или иначе ссылаются на поручения президента или цитируют его – фигура главы государства на предстоящих выборах в Госдуму будет использоваться в качестве маркера того, что кандидаты на правильной стороне, обратил внимание политолог Павел Склянчук. Остальные различия партий для избирателей – это уже дело акцентов и эмоций, рассуждает он.