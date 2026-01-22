Почему ЕС приостановил ратификацию торгового соглашения с США

Почему ЕС приостановил ратификацию торгового соглашения с СШАЭто контрмера против тарифов, введенных Трампом из-за нежелания Европы отдать ему Гренландию
Ратификация торгового соглашения с США, заключенного в августе 2025 г., приостановлена Европейским парламентом (ЕП). По словам председателя фракции «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» (входит в правящую в ЕП коалицию) Ираче Гарсиа Перес, за заморозку ратификации соглашения проголосовало большинство депутатов, представляющих основные политические силы. Как сообщает французский телеканал BFMTV, заморозка – это первый серьезный шаг в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа ввести торговые пошлины в отношении стран, выступающих против присоединения Гренландии к США. Но вечером 21 февраля Трамп сказал, что США не будут вводить пошлины против европейских государств 1 февраля, так как на его переговорах с генском НАТО Марком Рютте были «сформированы рамки будущей сделки по Гренландии».
Торговое соглашение Вашингтона и Брюсселя было заключено 21 августа 2025 г. и опубликовано на сайте Белого дома, став продолжением июльского рамочного соглашения. Оно подразумевало введение 15%-ных пошлин на европейские товары, поставляемые в США. Ранее Трамп грозился ввести против Евросоюза (ЕС) тарифы размером в 30%, но в ходе переговоров эту цифру удалось снизить. В ответ ЕС принимал нулевые пошлины в отношении американских товаров. Кроме прочего в соглашении говорилось о том, что ЕС закупит американских энергоносителей на сумму $750 млрд, вложит в экономику США $600 млрд инвестиций, а также, по словам Трампа, приобретет у них «огромное количество» военной техники.
Европейские страны вызвали гнев Трампа, пытаясь противодействовать его попыткам заполучить в распоряжение США Гренландию – самый большой остров в мире, сейчас находящийся под властью Дании. В ответ на возражения европейцев Трамп объявил с 1 февраля 2026 г. дополнительные 10%-ные пошлины на все товары из Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции.
В Евросоюзе также не исключают введения ответных мер против США. Как заявлял ранее 19 января представитель Еврокомиссии (ЕК) Олаф Джилл, Брюссель рассматривает разморозку пошлин на американские товары. По словам Джилла, пошлины могут быть разморожены 7 февраля, под них попадают товары и услуги на 92 млрд евро в год. При этом окончательное решение председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен будет принято позже, после специального саммита ЕС, запланированного на 22 января.
И канцлер Германии Фридрих Мерц, и председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен указывали, что приостановка ратификации соглашения с США – одна из их контрмер, говорит заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов, и это само по себе серьезный шаг. При этом соглашение уже де-факто частично действовало, и, например, на продукцию европейского автопрома в США пошлины были снижены ретроспективно с 1 августа 2025 г. с 27,5 до 15%. Дальнейшая ситуация будет зависеть от возможности взаимных уступок, считает эксперт: Трамп должен отменить те 10%-ные пошлины, которые он пообещал ввести за противодействие приобретению Гренландии, а ЕС – продолжить ратификацию соглашения. Если же этого не будет, то новое развитие ситуация может получить после ноября 2026 г., когда в США пройдут промежуточные выборы, и еще позже – после президентских выборов 2028 г. Но пока идет лишь углубление конфликта США и ЕС, чего Брюссель пусть явно и не хочет, но в итоге европейский блок вполне может в феврале вынужденно разморозить свои ответные пошлины, заключает Белов.
Как заявил бельгийский премьер Барт де Вевер, в случае успеха Трампа и отказа европейцев от сохранения Гренландии в составе Дании ЕС «потеряет достоинство» и превратится из «довольного вассала США» в «несчастного раба». «Европа пыталась угодить новому президенту в Белом доме, в частности с помощью тарифов, чтобы заручиться его поддержкой на Украине. ЕС в очень плохой позиции [по Украине] сейчас, мы зависим от США. Но сейчас столько красных линий пересечено, что мы должны сделать выбор, который включает наше чувство самоуважения», – подчеркнул де Вевер на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
Примечательно, что ранее Гренландия вместе с Данией вступила в Европейское сообщество – предшественника ЕС. В 1985 г. статус Гренландии был изменен, теперь она является датской заморской территорией, не входящей в ЕС, но ее жители остаются гражданами Дании и в этом качестве пользуются правами граждан страны – члена ЕС. При этом Гренландия не входит в зону Шенгена и не использует евро, применяя вместо него датскую крону.
Союзникам США сейчас трудно определить, где в политике Трампа шаги, которые можно трактовать как временный маневр, а где часть долгосрочной стратегии, которая будет продолжена, возможно, даже после смены хозяина Белого дома, говорит старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. В Европе из-за этого сейчас высокий градус напряженности, и реакция варьируется от разовых эмоциональных шагов до попыток начать выстраивать стратегическую автономию. И конкретно в случае с ратификацией торгового соглашения США этот шаг может быть и краткосрочным (тогда ЕП вернется к ратификации, как только прояснится ситуация вокруг Гренландии), но может и затянуться на неопределенно долгий срок и будет зависеть от более широких вопросов взаимодействия ЕС и США, заключает Соколов.
Официально без ратификации соглашение действовать не начинает, но при этом стороны уже начали ориентироваться на него, говорит профессор НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Портанский. Первый скандал с этим соглашением разразился еще в сентябре 2025 г., как это часто бывает с Трампом: например, он выражал недовольство тем, что в документе нет положений о правах американских IT-гигантов. А сейчас к уже имеющимся причинам для откладывания ратификации добавилась еще одна. Анонсированная Трампом 10%-ная пошлина с 1 февраля – это именно дополнительный тариф к общей ставке 15%, отмечает Портанский. И ЕС действительно может разморозить свои ответные пошлины, хотя он в этом и не заинтересован.