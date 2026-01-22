Почему ЕС приостановил ратификацию торгового соглашения с США

И канцлер Германии Фридрих Мерц, и председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен указывали, что приостановка ратификации соглашения с США – одна из их контрмер, говорит заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов, и это само по себе серьезный шаг. При этом соглашение уже де-факто частично действовало, и, например, на продукцию европейского автопрома в США пошлины были снижены ретроспективно с 1 августа 2025 г. с 27,5 до 15%. Дальнейшая ситуация будет зависеть от возможности взаимных уступок, считает эксперт: Трамп должен отменить те 10%-ные пошлины, которые он пообещал ввести за противодействие приобретению Гренландии, а ЕС – продолжить ратификацию соглашения. Если же этого не будет, то новое развитие ситуация может получить после ноября 2026 г., когда в США пройдут промежуточные выборы, и еще позже – после президентских выборов 2028 г. Но пока идет лишь углубление конфликта США и ЕС, чего Брюссель пусть явно и не хочет, но в итоге европейский блок вполне может в феврале вынужденно разморозить свои ответные пошлины, заключает Белов.