Зачем президент Палестины посещает Москву

В это же время российский министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 г. уточнил, что Москва пытается выяснить концепцию продвигаемого американцами «Совета мира». По его словам, российская сторона получила «странный документ под названием «устав организации», согласно которому совет планирует заниматься не только решением проблемы Газы, но и содействовать решению конфликтов по всему миру. Непосредственно для решения проблемы Газы и стабилизации Ближнего Востока нет иных подходов, кроме создания независимого палестинского государства, подчеркнул Лавров. Изначально, по словам российского дипломата, Россия и Китай сомневались в целесообразности нового международного органа помимо существующих институтов ООН. Но затем Москва и Пекин решили «дать шанс американской инициативе» после уговоров палестинцев и арабских стран, добавил Лавров.