Зачем президент Палестины посещает Москву

Зачем президент Палестины посещает МосквуПереговоры с Махмудом Аббасом пройдут на фоне утверждения «Совета мира» по Газе
Президент Палестины Махмуд Аббас 20 января прибыл в Москву, чтобы на следующий день провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сказал «Ведомостям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Эта встреча состоится на фоне запланированной церемонии подписания устава «Совета мира» по сектору Газа на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Детали повестки пока не известны. Последний раз палестинский лидер посещал российскую столицу во время праздничных мероприятий в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Тогда Путин и Аббас обсудили гуманитарную ситуацию в Газе, а также перспективы урегулирования палестинской проблемы. До этого Путин и Аббас встречались в октябре 2024 г. в Казани на полях саммита БРИКС и в августе того же года в Москве в рамках двусторонних переговоров.
Накануне визита палестинского лидера в Москву президент США Дональд Трамп сообщил, что он пригласил Путина присоединиться к «Совету мира», поскольку тот является «одним из мировых лидеров». Чуть позже Песков подтвердил эту информацию, добавив, что Москва в настоящее время изучает это предложение, чтобы прояснить потом с американской стороной «все нюансы».
В это же время российский министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 г. уточнил, что Москва пытается выяснить концепцию продвигаемого американцами «Совета мира». По его словам, российская сторона получила «странный документ под названием «устав организации», согласно которому совет планирует заниматься не только решением проблемы Газы, но и содействовать решению конфликтов по всему миру. Непосредственно для решения проблемы Газы и стабилизации Ближнего Востока нет иных подходов, кроме создания независимого палестинского государства, подчеркнул Лавров. Изначально, по словам российского дипломата, Россия и Китай сомневались в целесообразности нового международного органа помимо существующих институтов ООН. Но затем Москва и Пекин решили «дать шанс американской инициативе» после уговоров палестинцев и арабских стран, добавил Лавров.
Трамп объявил о создании «Совета мира» 16 января. Чтобы стать постоянным его членом, страны должны внести $1 млрд в течение первого года или «проявить себя», а все собранные средства пойдут на восстановление Газы и поддержание структуры новой организации. С момента анонса Белый дом направил приглашение присоединиться к «Совету мира» главам порядка 60 государств.
Для содействия в разрешении многолетней палестинской проблемы Россия с 2001 г. наряду с США, Евросоюзом и ООН входит в так называемый «ближневосточный квартет». С 2002 по 2016 г. стороны провели более 50 министерских встреч. С 2020 г. «четверка» проводила ежемесячные консультации на уровне спецпредставителей. Но с начала российско-украинского вооруженного конфликта в феврале 2022 г. встречи по данному формату прекратились.
Визит Аббаса в Москву был запланированный и обусловлен исторической ролью России в урегулировании палестино-израильского конфликта, говорит президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде. По его словам, Рамалла (нынешний центр Палестинской национальной администрации), вероятно, не очень позитивно воспринимает попытки Вашингтона взять под свой фокус ближневосточный процесс. Поэтому Аббас рассматривает возможность вовлечения российской стороны в качестве балансира американского влияния для укрепления позиций Палестины в потенциальном палестино-израильском диалоге, добавил арабист.
За счет палестино-российских переговоров Аббас, вероятно, еще попытается укрепить политические позиции правящей на Западном берегу партии «Фатх» в палестинском движении, допустил Садыгзаде. «Другой темой двусторонней встречи, разумеется, станет формирование «Совета мира». Палестинская сторона хотела бы видеть в нем Россию, чтобы там российские представители ратовали за справедливое решение палестинского конфликта. Другое дело, что Москва опасается пока принять в нем участие, подозревая, что новый институт призван стать американской альтернативой ООН», – заключил востоковед.