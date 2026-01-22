Автор учебника по социальной архитектуре возглавит одноименный институт

Автор учебника по социальной архитектуре возглавит одноименный институтСтруктура будет заниматься аналитикой и разработкой образовательного стандарта по этой теме
По инициативе администрации президента (АП) в ближайшее время будет создан Институт социальной архитектуры, рассказали «Ведомостям» четыре источника, близких к Старой площади. Он объединит в себе функции think tank и образовательной структуры. Работа института может начаться в ближайшие месяцы, а возглавит его профессор кафедры госполитики факультета политологии Московского государственного университета (МГУ) и автор учебника по социальной архитектуре Сергей Володенков, говорят близкие к АП собеседники «Ведомостей».
Направления работы нового института уже были частично обозначены начальником управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александром Харичевым, напоминает один из источников «Ведомостей». В октябре 2025 г. Харичев сообщил, что будет создан такой институт, но подробно о новой структуре не говорил, уточнив, что в ряду ее задач – социальное моделирование и прогнозирование. Институт будет готовить среди прочего аналитику по этим темам.
Источники «Ведомостей» говорят, что институт будет создан на базе АНО «Россия – страна возможностей» (РСВ), партнером может выступить МГУ и др. Предполагается, что у структуры будет экспертный совет или совет директоров, куда могут войти известные политики, политологи, социологи, политтехнологи и др.
Институт займется методологической работой, в том числе разработкой образовательных программ, проведением круглых столов, конференций, возможно, вокруг него будет организован и образовательный процесс, говорит один из источников «Ведомостей». МГУ может быть вовлечен в процесс как площадка, где программы будут апробироваться, не исключает он: «Тем более с учетом того, что есть замысел на институционализацию социальной архитектуры. Как в свое время было с курсом «Основы российской государственности» на базе РАНХиГС». По его словам, с большой вероятностью институт станет структурным подразделением РСВ.
В начале 2025 г. АП объявила о проведении конкурса социальных архитекторов. Конкурс должен был решать в том числе задачу по отбору специалистов, которые впоследствии смогут работать на выборах разного уровня, говорил «Ведомостям» собеседник, близкий к АП. Итоги конкурса были подведены в октябре, победителями стали 74 человека.
Харичев на разных площадках объяснял, что такое социальная архитектура. На симпозиуме «Создавая будущее» в октябре 2025 г. кремлевский чиновник объяснял, что эта работа делится на два направления: социальное моделирование, которое включает проекты о будущем, и социальное проектирование, которое актуализирует ценности и решает конкретные проблемы. Социальное моделирование занимается сценариями и прогнозами, формулирует образ будущего страны.
К социальному проектированию, актуализирующему ценности, Харичев относил, к примеру, национальный центр «Россия», РСВ, «Бессмертный полк», к проектам, решающим проблемы, – «Лидеры России», «Время героев», «На Севере – жить». В декабре 2025 г. даже была проведена международная научно-практическая конференция, где был представлен первый учебник по социальной архитектуре под редакцией Володенкова.
Социальная архитектура как практика и сфера знаний находится на стыке нескольких дисциплин – социологии, обществоведения и политологии, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «Поэтому необходим анализ лучших практик и создание теоретической и практической базы, которые позволят сформировать профессиональный и образовательный стандарты».
Несколько вузов в прошлом году запустили магистерские программы по социальной архитектуре. В МГУ программа действует на базе факультета политологии, в учебном плане курса – «Стратегические направления и принципы российской политики в условиях новых вызовов», «Национальные интересы и национальная безопасность России», «Художественная футурология: образ и проектирование будущего» и др. Высшая школа социальной архитектуры была запущена в Финансовом университете при правительстве, где тоже есть магистерская программа.
«Ведомости» направили запрос Володенкову и в МГУ.
В подготовке материала участвовал Максим Иванов