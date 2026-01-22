Автор учебника по социальной архитектуре возглавит одноименный институт

Институт займется методологической работой, в том числе разработкой образовательных программ, проведением круглых столов, конференций, возможно, вокруг него будет организован и образовательный процесс, говорит один из источников «Ведомостей». МГУ может быть вовлечен в процесс как площадка, где программы будут апробироваться, не исключает он: «Тем более с учетом того, что есть замысел на институционализацию социальной архитектуры. Как в свое время было с курсом «Основы российской государственности» на базе РАНХиГС». По его словам, с большой вероятностью институт станет структурным подразделением РСВ.