Космонавт Новицкий, снявшийся в «Вызове», может пойти в Госдуму от КПРФ

Герой России Новицкий для КПРФ – сильный ход, он может обеспечить им победу на округе, говорит политолог Дмитрий Еловский. «Убойным для коммунистов вариантом было бы выдвинуть участника спецоперации, военного, силовика. Это обезоружило бы кандидатов от ЕР. Щапов в 2021 г. набрал больше 50%, и это был лучший в стране результат для оппозиционного одномандатника, у которого на округе был единоросс», – напоминает он.