Космонавт Новицкий, снявшийся в «Вызове», может пойти в Госдуму от КПРФ

Космонавт Новицкий, снявшийся в «Вызове», может пойти в Госдуму от КПРФЭксперты оценивают его выдвижение в Иркутской области как сильный ход – если кандидатуру согласуют
Летчик-космонавт, Герой России Олег Новицкий, вероятнее всего, станет кандидатом в депутаты Госдумы от КПРФ по Иркутской области, сообщили «Ведомостям» три источника, близких к КПРФ, и один, близкий к администрации президента. Скорее всего, по их словам, он будет избираться от округа № 96 (Братский), включающего города Братск, Усть-Илимск и Бодайбо.
В нынешнем созыве этот округ представляет Александр Якубовский («Единая Россия», ЕР) – сын бывшего мэра Иркутска и экс-сенатора Владимира Якубовского. По словам одного из собеседников «Ведомостей», выдвижение Новицкого фактически согласовано.
Новицкому 54 года, он участник четырех полетов на Международную космическую станцию, совершил три выхода в открытый космос. В 2014 г. получил звание Героя Российской Федерации, в 2022 г. – орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.
В 2021 г. вместе с космонавтами Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым Новицкий участвовал в съемках фильма «Вызов» на МКС с актрисой Юлией Пересильд. По сюжету герою Новицкого на борту МКС понадобилась срочная операция, которую провела героиня Пересильд.
От комментариев «Ведомостям» летчик-космонавт отказался.
В 2021 г. на выборах в Госдуму от Иркутской области прошли два депутата – первый секретарь обкома КПРФ Сергей Левченко (по списку) и ветеран ФСБ Михаил Щапов (от Иркутского округа) с результатом 51,9%. Последний в сентябре 2025 г. стал аудитором Счетной палаты.
ЕР получила на выборах в Госдуму в 2021 г. 35,53% голосов, КПРФ – 27,81%. На выборах губернатора в 2025 г. действующий глава Игорь Кобзев (ЕР) набрал 52,79%, Левченко – 22,65%.
Сейчас у кандидатов от коммунистов в Иркутской области стартовая позиция похуже, чем в 2011 г., оценивает глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. По его мнению, Щапов был уникальной фигурой, так как умел работать и с элитами, и с населением, поддерживать отношения с федеральными структурами.
По словам эксперта, Новицкий «выглядит неплохо», так как это уважаемый, статусный человек с реальными заслугами. Но у него нет истории отношений с Иркутской областью – субъектом с развитым региональным патриотизмом, отмечает Минченко. «И непонятно: а почему человек с таким набором регалий идет не от ЕР? В его биографии ничто не предвещало связей с КПРФ», – полагает он.
Герой России Новицкий для КПРФ – сильный ход, он может обеспечить им победу на округе, говорит политолог Дмитрий Еловский. «Убойным для коммунистов вариантом было бы выдвинуть участника спецоперации, военного, силовика. Это обезоружило бы кандидатов от ЕР. Щапов в 2021 г. набрал больше 50%, и это был лучший в стране результат для оппозиционного одномандатника, у которого на округе был единоросс», – напоминает он.
Выигрывать одномандатные округа несогласованным кандидатам сейчас почти невозможно, говорит политолог Александр Кынев. Но наличие сильной кампании будет автоматически «поднимать список», считает он. «КПРФ все равно заинтересована выдвигать сильного кандидата и вести кампанию в округе, потому что это поднимет шансы списка и соответственно [увеличивает шанс] на получение мандатов внутри списка КПРФ. Там конкуренция будет жесткой», – сказал он «Ведомостям».
