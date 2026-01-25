Пираты против диктатуры: как португальские повстанцы захватили круизный лайнер

Операция «Дульсинея» провалилась: «Санта-Марию» вернули официальным властям, и 16 февраля корабль прибыл в Лиссабон. Впрочем, угон все-таки привлек мировое внимание к ситуации в Португалии. Позже Гальвао рассказывал Time: «Мы хотели доказать, и мы доказали, что диктатор Салазар не неуязвим. Мы победили его и высмеяли его – его и его флот – перед всем свободным и христианским миром».