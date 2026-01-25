Пираты против диктатуры: как португальские повстанцы захватили круизный лайнер

Пираты против диктатуры: как португальские повстанцы захватили круизный лайнер65 лет назад корабль «Санта-Мария» стал заложником политической борьбы
22 января 1961 г. отряд португальских революционеров захватил пассажирский лайнер «Санта-Мария», следовавший из Лиссабона в США. Повстанцы пытались настроить мир против режима Антониу ди Салазара, однако операция пошла не по плану. Как развивалась морская драма – в материале «Ведомостей».
Между двух диктатур
В 1930-х гг. Пиренейский полуостров обзавелся сразу двумя авторитарными правителями: в Испании к власти пришел Франсиско Франко, а в Португалии – Антониу ди Оливейра Салазар. Последний уберег страну от участия во Второй мировой войне и сохранил под ее контролем колонии, но на фоне экономических проблем нажил великое множество противников – от левых активистов до военных и интеллектуалов.
Одним из них являлся Энрике Гальвао, капитан португальской армии, впоследствии ставший представителем Анголы в национальном парламенте. Посетив африканскую колонию, офицер с возмущением обнаружил, что местных жителей принуждают к рабскому труду. Гальвао попытался привлечь внимание к этой проблеме, но тщетно – его отчеты игнорировались. Вернувшись в Португалию, он выступил перед национальным собранием и раскритиковал режим Салазара, после чего был арестован и предан военному трибуналу. Гальвао приговорили к реальному сроку.
«Гальвао, едва ли образцовый заключенный, безуспешно пытался перепилить свои железные прутья, а затем совершил успешный побег с помощью сообщников и накладных усов. Позже он нашел убежище в посольстве Аргентины» (The New York Times, 26 июня 1970 г.).
В 1959 г. оппозиционер оказался в сердце эмигрантского движения – Венесуэле. Там под руководством испанца Хосе Вело действовал Иберийский революционно-освободительный директорат (Directorio Revolucionario de Liberación, DRIL), конечной целью которого было свержение диктатур в Испании и Португалии.
«Дульсинея» португальская
В 1960 г. Гальвао сблизился с DRIL и разработал план масштабной операции против Салазара, получившей названия «Дульсинея» (в честь возлюбленной Дон-Кихота). Заговорщики решили захватить лайнер «Санта-Мария», добраться до Анголы и объявить о создании революционного правительства, главой которого должен был выступить Умберто да Силва Дельгадо – генерал, бежавший из Португалии в Бразилию после поражения на президентских выборах в 1958 г. При столкновении с военным флотом повстанцы планировали отступить к независимой Гане.
Судно «Санта-Мария» длиной 186 м было вторым по величине кораблем в португальском торговом флоте и использовалось в том числе как круизный лайнер. Оно следовало из Лиссабона через Мадейру на Тенерифе, затем в венесуэльскую Ла-Гуайру, далее – остров Кюрасао, кубинская Гавана, прибытие в американский Порт-Эверглейдс и обратный путь в Лиссабон. Управлял кораблем опытный капитан Марио Симоэс Майо.
«В первую очередь надо было собрать деньги и подготовить людей, которым предстояло овладеть лайнером, а также получить о нем по возможности самые подробные сведения. Невольную помощь повстанцам оказало агентство Общества колониальной навигации, которое снабдило их пропусками для посетителей во время стоянки лайнера в порту, а также рекламными проспектами с детальным планом "Санта-Марии" и всеми техническими данными о судне» (из книги Яцека Маховского «История морского пиратства»).
Одна из участниц DRIL устроилась на борт телефонисткой и узнала информацию о внутренней системе связи, а также распорядке дня экипажа. Сам Гальвао не мог открыто разъезжать под настоящим именем, поэтому решил пробраться на корабль незаметно. Точкой посадки он выбрал Кюрасао. Во время подготовки заговорщик случайно услышал разговор двух портовых служащих, из которого следовало, что у «Санта-Марии» повреждена одна из турбин, однако решил продолжить операцию.
Курсом на Африку
9 января «Санта-Мария» вышла из Лиссабона. На корабле находились 300 членов экипажа и 612 пассажиров, 41 из которых – американцы. В Ла-Гуайре на борт поднялось несколько вооруженных повстанцев, которым удалось пронести в чемоданах с двойным дном два скорострельных пистолета, ручные гранаты и револьверы. В порту Виллемстад на острове Кюрасао на «Санта-Марию» поднялся главный заговорщик.
«В шляпе с опущенными полями Гальвао вступил на трап в момент, когда у входа скопилось несколько пассажиров. У него не спросили даже пропуска, и через несколько минут капитан уже сидел в четырехместной каюте туристского класса, занятой его людьми, имевшими проездные билеты» (из книги Яцека Маховского «История морского пиратства»).
В общей сложности на борту оказалось 33 повстанца – 18 португальцев, 13 испанцев и два венесуэльца. Они переоделись в одинаковую форму цвета хаки без опознавательных знаков, и только Гальвао выдавали погоны капитана. Операция по захвату судна началась 22 января. В 1 час 45 минут один отряд направился к рубке радиста и мостику, а второй, под управлением Гальвао, должен был взять под контроль палубу с каютами экипажа.
Повстанцы надеялись, что смогут застать моряков врасплох и избежать кровопролития, но неожиданно встретили отпор со стороны вахтенного офицера, который в итоге был убит. Услышав стрельбу, капитан Майо позвонил на мостик. Гальвао взял трубку и сообщил, что корабль захвачен. Он объяснил, что борется с режимом Салазара, предложив экипажу примкнуть к его группе. Понимания заговорщики не нашли, однако Майо согласился подчиняться, предварительно взяв расписку, что команда действует по принуждению. Пассажиры восприняли новость о захвате судна спокойно, а иностранные туристы даже восхитились, узнав о мотивах повстанцев.
«Пассажиры первого класса почти не жаловались на условия своего пребывания. Захватчики «Санта-Марии», в основном молодые, привлекательные и очень воспитанные, сами расплачивались за напитки в корабельных барах, танцевали с восторженными туристками и, по-видимому, добавляли романтическую нотку, компенсируя неудобства, связанные с нормированием воды, плохо приготовленной едой и растущей небрежностью в уборке» (Time, 10 февраля 1961 г.).
«Часть национальной территории»
«Санта-Мария» взяла курс на Африку. В это время Португалия запросила помощь в поиске лайнера у США, Великобритании и Испании, которые оперативно направили по его следам фрегаты и эсминцы. В свою очередь Дельгадо отправил американскому президенту Джону Кеннеди телеграмму, в которой заявил, что пассажиры находятся в безопасности.
«Дельгадо отрицал, что захват «Санта-Марии» был мятежом или пиратством, – лишь присвоением португальского транспорта португальцами в политических целях Португалии» (UPI, 8 октября 1985 г.).
24 января с помощью корабельной радиостанции Гальвао распространил обращение, в котором назвал лайнер «первой освобожденной частью национальной территории». Чуть позже захватчик добавил, что он и его сторонники просят «не только поддержки от всех действительно свободных правительств и народов свободного мира, но и политического признания», объявляя открытые военные действия против «тиранического правительства Салазара».
Призывы Гальвао и Дельгадо заставили страны, откликнувшиеся на помощь официальной Португалии, пересмотреть свое отношение к происходящему. В Великобритании с громким протестом выступили лейбористы, возмутившись тем, что правительство помогает диктаторскому режиму. В результате британское судно было отозвано из поисковой миссии. Однако американские корабли и самолеты продолжали настойчиво искать угнанный лайнер.
Пойманный вор
25 января «Санта-Марию» случайно обнаружил датский корабль «Вивеке Гульва». Судно находилось неподалеку от острова Тринидад. На место быстро подтянулись американские самолеты, один из которых связался с повстанцами и потребовал, чтобы лайнер следовал к Пуэрто-Рико. Однако Гальвао настаивал на переговорах. Вскоре на связь с угонщиками вышел командующий американским флотом в Атлантике адмирал Роберт Деннисон.
Возможности дойти до Африки, как изначально планировали заговорщики, у «Санта-Марии» не было: из-за поломки одной из турбин судно шло слишком медленно. Кроме того, уже через несколько дней на борту стал ощущаться дефицит питьевой воды. Позднее оказалось, что ее сливали за борт члены экипажа.
28 января в результате обмена радиограммами между Гальвао и Деннисоном повстанцы согласились отпустить часть пассажиров. Их решили снять с лайнера в открытом море в пятидесяти милях от бразильского порта Ресифи. Через два дня судно подошло к намеченной точке.
«За ним следовали три американских эсминца и атомная подводная лодка. Флотилия рыболовецких судов и катеров, битком набитых репортерами и фотографами, то поднималась, то опускалась на неспокойных волнах. С борта самолета на палубу «Санта-Марии» с парашютом приземлился лихой французский журналист . Он промахнулся и был спасен из морской пучины экипажем американского эсминца «Дамато» (Time, 10 февраля 1961 г.).
Как в море корабли
Ранним утром 31 января на борту лайнера состоялась встреча Гальвао с контр-адмиралом США Алленом Смитом, который прибыл в сопровождении толпы репортеров. Однако переговоры зашли в тупик, и обстановка на «санта-Марии» стала накалатья.
«Во время потасовки кого-то толкнули через стеклянную дверь в салоне. Трое членов экипажа прыгнули за борт и были выловлены из моря одним из зависших над водой катеров» (Time, 10 февраля 1961 г.).
В конце концов Гальвао убедило сдаться обращение президента Бразилии Жаниу Куадруша.
«Он назвал Гальвао своим «старым другом», обещал ему убежище в Бразилии и заявил, что не собирается выдавать пароход, постройка которого обошлась в $16 млн, португальским властям» («Новое русское слово», 31 января 1961 г.).
Утром 2 февраля корабль прибыл в Ресифи.
«Буксиры доставили на берег пассажиров и экипаж. Только тогда стало ясно, что Гальвао захватил и контролировал большой лайнер в течение двенадцати дней с помощью крошечного отряда повстанцев из 28 человек – во время некоторых ночных вахт дежурило, должно быть, всего около дюжины повстанцев. Бразильские морские пехотинцы заняли корабль, чтобы предотвратить саботаж или попытку затопления. Повстанцы сложили оружие в салоне, и, сдаваясь со всеми воинскими почестями, Гальвао мужественно сказал: «Это следует истолковать как дружеский жест» (Time, 10 февраля 1961 г.).
На следующий день революционеры, с трудом расставшись с идеей добраться до Анголы, покинули корабль и приняли предложенное Бразилией политическое убежище. Сам же Гальвао заявил репортерам: «Было бы полным безумием увести этот безоружный корабль, принимая во внимание сосредоточение против нас морских сил. Нас слишком мало. Мы не можем продолжать наше путешествие. Вывести пароход из порта Ресифи не представляется возможным».
Операция «Дульсинея» провалилась: «Санта-Марию» вернули официальным властям, и 16 февраля корабль прибыл в Лиссабон. Впрочем, угон все-таки привлек мировое внимание к ситуации в Португалии. Позже Гальвао рассказывал Time: «Мы хотели доказать, и мы доказали, что диктатор Салазар не неуязвим. Мы победили его и высмеяли его – его и его флот – перед всем свободным и христианским миром».
Режим в Португалии просуществовал до 1968 г., когда Салазар перенес инсульт и был отстранен от руководящего поста. Он умер в 1970 г. В том же году от болезни Альцгеймера скончался и Гальвао.