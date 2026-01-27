В Санкт-Петербурге прошли мероприятия, посвященные снятию блокады Ленинграда

На Пискаревском мемориальном кладбище, в получасе езды от «Рубежного камня», у монумента «Мать-родина» множество венков от представителей разных стран, регионов, ведомств, конфессий: от Израиля и Белоруссии, Индии и Таиланда, Коми и Ленинградской области, председателей Совета Федерации и Госдумы, православных и буддистов, и множество других. До приезда Путина жители города, представители общественных организаций, политики, среди которых губернатор Александр Беглов и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, возлагали цветы к памятнику. У многих петербуржцев, пришедших на памятные мероприятия, на груди была лента оливкового и зеленого цветов, которые повторяют колодку медали «За оборону Ленинграда». Считается, что оливковый цвет означает победу, а зеленый – жизнь.