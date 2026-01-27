В Санкт-Петербурге прошли мероприятия, посвященные снятию блокады Ленинграда

В Санкт-Петербурге прошли мероприятия, посвященные снятию блокады ЛенинградаВладимир Путин возложил цветы к монументам «Рубежный камень» и «Мать-родина»
Владимир Путин принял участие в памятных мероприятиях, посвященных годовщине снятия блокады Ленинграда. Президент сначала приехал к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке, где возложил цветы. Невским пятачком называется место на левом берегу Невы напротив Невской Дубровки, которое было удержано советскими войсками Ленинградского фронта с 19 сентября 1941 г. по 29 апреля 1942 г. и с 26 сентября 1942 г. по 17 февраля 1943 г. в ходе битвы за Ленинград. Отсюда советские войска неоднократно пытались прорвать блокаду Ленинграда.
Памятник «Рубежный камень» был открыт 12 сентября 1972 г. в память о более чем 60 000 человек, которые погибли, спасая город. На обелиске – строки Роберта Рождественского: «Вы, живые, знайте, что с этой земли мы уйти не хотели и не ушли. Мы стояли насмерть у темной Невы. Мы погибли, чтоб жили вы».
На Пискаревском мемориальном кладбище, в получасе езды от «Рубежного камня», у монумента «Мать-родина» множество венков от представителей разных стран, регионов, ведомств, конфессий: от Израиля и Белоруссии, Индии и Таиланда, Коми и Ленинградской области, председателей Совета Федерации и Госдумы, православных и буддистов, и множество других. До приезда Путина жители города, представители общественных организаций, политики, среди которых губернатор Александр Беглов и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, возлагали цветы к памятнику. У многих петербуржцев, пришедших на памятные мероприятия, на груди была лента оливкового и зеленого цветов, которые повторяют колодку медали «За оборону Ленинграда». Считается, что оливковый цвет означает победу, а зеленый – жизнь.
Президент, прибыв на кладбище, сначала подошел к одной из братских могил, где похоронен его брат Виктор, погибший ребенком в блокаду. После этого Путин возложил венок к монументу «Мать-родина». «Здесь лежат ленинградцы, здесь горожане – мужчины, женщины, дети. Рядом с ними солдаты-красноармейцы, всею жизнью своею они защищали тебя, Ленинград. <…> Так пусть же пред жизнью бессмертною вашей на этом печально торжественном поле вечно склоняет знамена народ благодарный. Родина-мать и город герой Ленинград», – написано на монументе.
Пискаревское мемориальное кладбище создано на месте массовых захоронений жителей блокадного Ленинграда и воинов – защитников города, открыто оно было 9 мая 1960 г. В братских могилах здесь похоронены 420 000 жителей Ленинграда, погибших от голода, холода, болезней, бомбежек и артобстрелов, а также 70 000 солдат, защищавших город. На кладбище также около 6000 индивидуальных захоронений. При кладбище есть музей об истории блокады Ленинграда.
Блокада Ленинграда продолжалась почти 900 дней с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. На начало блокады в городе было почти 2,5 млн жителей. Осенью и зимой 1941 г. в домах Ленинграда было отключено электричество, перестали работать водопровод, отопление, городской транспорт. Блокада была снята лишь в конце января 1944 г. За время блокады погибли по разным оценкам от 600 000 до 1,5 млн человек.
Накануне Беглов говорил Путину, что сейчас в городе живет 44 900 ветеранов, из них 37 159 человек награждены знаком «Житель блокадного Ленинграда».