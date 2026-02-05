Газета
Главная / Политика /

Экс-министр обороны и глава администрации президента Сергей Иванов покинул Кремль

Президент Владимир Путин освободил своего давнего соратника «по собственному желанию»
Евгений Мездриков
Виталий Белоусов / РИА Новости
Виталий Белоусов / РИА Новости

Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов ушел в отставку по собственному желанию, сообщил «Ведомостям» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Владимир Путин освободил его от должности 4 февраля. Нынешний пост он занял в 2016 г., когда после пяти лет работы ушел с позиции руководителя администрации президента России (его занял Антон Вайно).

О новом назначении Иванова не сообщалось.

После многих лет работы в КГБ (Первое главное управление – внешняя разведка), а затем в СВР Иванов в 1998 г. стал начальником департамента анализа, прогноза и стратегического планирования ФСБ – и заместителем тогдашнего директора службы Владимира Путина. А в 1999 г. сменил его на посту секретаря Совбеза.

С этого момента Иванов становится политически значимой фигурой, говорит политолог Алексей Макаркин. «И это было тогда назначение довольно редкое – ведь при [экс-президенте] Борисе Ельцине были сплошные сдержки – противовесы, и человек премьера (тогда им был Путин. – «Ведомости») не становился секретарем Совбеза. Это был сигнал, что Путин станет преемником [Ельцина]», – говорит он.

При этом «больших связей» с «петербургской командой» у Иванова видно не было, в 1990-х гг. он работал во внешней разведке, уточняет эксперт. Позже это, возможно, сыграло роль в его карьерном треке.

В 2001–2007 гг. Иванов возглавлял Минобороны и не был непопулярен в войсках, считает Макаркин. «При этом он был чужой человек для военной корпорации. Он был генералом, но не служил в Министерстве обороны. Это было первое такое назначение», – напомнил эксперт. В тот момент в бюджете появилось больше средств, говорит он.

В феврале 2007 г. Иванов становится первым заместителем председателя правительства РФ (до этого такую же должность получил Медведев), в связи с чем СМИ и эксперты начинают говорить о «гонке преемников». В 2008 г. это закончилось появлением диархии с президентом Медведевым и премьером Путиным – это была «стабильная и понятная конструкция» и определенный внешнеполитический сигнал, сказал «Ведомостям» Макаркин.

Иванов после выборов 2008 г. сначала был вице-премьером в правительстве Путина (когда он на один срок пересел в кресло премьера), а в 2011–2016 гг. руководил администрацией президента.

Основные ожидания карьерного продвижения Иванова, как и ряда других политиков, были в нулевые годы, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. После 2008 г. он все же вернулся в статус чиновника – пусть и очень статусного, считает он.

«После ухода с поста главы администрации президента Иванов выглядел как политик именно нулевых годов, присутствовавший в публичном пространстве, но не участвовавший в чемпионате радикалов», – сказал эксперт «Ведомостям». При этом политик сохранял членство в Совбезе, напомнил он. После ухода с поста руководителя администрации президента Иванов стал спецпредставителем главы государства, был членом наблюдательного совета госкорпорации «Ростех» и почетным президентом баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Макаркин не исключает, что он еще может занять какую-то значимую должность в одной из госкорпораций. Но и чрезмерно активной административной работой заниматься он не будет, уверены эксперты и собеседники «Ведомостей».

