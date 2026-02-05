Владимир Путин объявил открытие Года единства народов России

«В этой связи не лишним будет вспомнить, откуда мы все взялись, как родилась Россия, как родились наши этносы, в том числе и русские как нация, как народ. Ведь это возникло на основе различных, живших отдельно друг от друга славянских этносов, и они объединились только тогда, когда у них возникла общая территория, общие, как бы сейчас сказали, экономические интересы, единая власть и единые духовные ценности», – считает президент. По его словам, постепенно в состав России вливались и другие народы: «Бесконечное уважение к тем народам, которые входили в Россию, полное уважение к их культуре и их традициям, к их духовным ценностям».