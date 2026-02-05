Владимир Путин объявил открытие Года единства народов России

Владимир Путин объявил открытие Года единства народов РоссииСоответствующий указ президент подписал в конце прошлого года
Президент Владимир Путин выступил на форуме «Россия – страна семей», где объявил официальное открытие Года единства народов России. Указ о проведении в 2026-м года, посвященного этой теме, президент подписал 25 декабря 2025 г. «Когда смотришь в зал, да и на сцену, то возникает чувство удивления и восторга – удивления от этого многообразия и восторга от того, что мы все вместе», – сказал президент участникам форума. В зале в подавляющем большинстве были молодые люди в национальных костюмах народов России.
«В этой связи не лишним будет вспомнить, откуда мы все взялись, как родилась Россия, как родились наши этносы, в том числе и русские как нация, как народ. Ведь это возникло на основе различных, живших отдельно друг от друга славянских этносов, и они объединились только тогда, когда у них возникла общая территория, общие, как бы сейчас сказали, экономические интересы, единая власть и единые духовные ценности», – считает президент. По его словам, постепенно в состав России вливались и другие народы: «Бесконечное уважение к тем народам, которые входили в Россию, полное уважение к их культуре и их традициям, к их духовным ценностям».
На протяжении веков с Россией происходили разные драматические события, сказал Путин – он вспомнил смутное время, Отечественную войну 1812 г. и Великую Отечественную войну. «Абсолютным феноменом является то, что во времена Смутного времени именно глубинная Россия встала на защиту Москвы, а значит, и общей российской государственности, когда образовалась ополчение в Поволжье и двинулось на Москву, чтобы освободить ее от иностранных захватчиков, а значит, защитить Россию как единое государство для всех, кто проживает на этой территории», – привел он в пример. Сказал Путин и про спецоперацию, где, по его словам, участвуют военные самых разных народов России.
До выступления Путина перед участниками форума выступила известная башкирская группа Ay Yola, которая стала популярна в прошлом году не только в России, но и в других странах. В апреле их песня Homay входила в десятку в мировом чарте на платформе Shazam. Сразу же после выступления президента на сцену вышел ансамбль «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой. В 2025 г. Кадышева стала самой высокооплачиваемой певицей в России. Даже чиновники на форуме сплясали под песню «Течет ручей» – вице-премьер Татьяна Голикова и замглавы администрации президента Магомедсалам Магомедов, глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов и гендиректор выставки «Россия» Наталья Виртуозова.
В президентском указе говорится, что сопредседателями оргкомитета по проведению Года единства народов России являются первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко и Голикова. Губернаторам рекомендовано проводить мероприятия по теме 2026 г. в регионах.
Провести Год единства народов России предложил атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов на заседании Совета при президенте по межнациональным отношениям. Заседание проходило 5 ноября 2025 г. – на следующий день после Дня народного единства. Кузнецов сказал, что это «важный для каждого гражданина праздник, от того, насколько мы будем сплочены, от понимания важности мира и согласия между народами зависит грядущее процветание нашей России». Поэтому он предложил объявить это темой следующего года. Путин предложение поддержал.