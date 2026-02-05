Что рассказал Лавров об отношениях с Европой, Иране и Украине. Главное

Что рассказал Лавров об отношениях с Европой, Иране и Украине. ГлавноеГлава МИД РФ отметил, что Запад потерял доверие и сейчас пытается сорвать переговоры с Киевом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью RT заявил, что европейские страны оказались заложниками собственной стратегии в отношении России и Украины, и попытки навязать Москве условия урегулирования окончательно подорвали доверие к Западу.
Помимо этого, в интервью он высказался о политике США в Иране, милитаризации Германии и отношениях с Западом в целом. «Ведомости» собрали ключевые тезисы главы российского МИДа.
Смена риторики Европы по Украине
В последние месяцы европейские политики начали корректировать свою публичную позицию в отношении России. Если ранее в ЕС доминировали заявления о необходимости «стратегического поражения» Москвы, то теперь звучат более осторожные формулировки, отметил Лавров.
«До недавнего времени они исключительно в унисон требовали быть твердыми, не ослаблять поддержку Украины. <...> Для того чтобы Россия потерпела стратегическое поражение на поле боя», – сказал министр. По словам министра, изменение риторики связано с осознанием провала этих планов.
Россия заинтересована в обеспечении безопасности Евразии в целом, подчеркнул министр. На данный момент попытки построения системы безопасности рассматривались только в контексте евроатлантической безопасности.
Милитаризация Германии
Лавров выразил обеспокоенность военной активностью Германии, отметив, что опасения возникают также у европейских государств.
Министр связал это с курсом Берлина на милитаризацию и подготовку к возможному конфликту. «Это возрождение Германии открыто увязывается Мерцем и его правительством с её милитаризацией и с подготовкой к войне», – сказал Лавров.
Лавров также напомнил о заявлениях министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о необходимости быть готовыми к войне с Россией к концу десятилетия и отметил, что Европе следует иметь «хоть какое-то воображение», когда они представляют Россию «военно и экономически ослабленной».
Об Украине
Глава МИДа подчеркнул, что Москва неоднократно предупреждала Запад о недопустимости превращения Украины в антироссийский проект.
«Украину они, как у нас говорят, "пасли" с 90-х гг. Потратили миллиарды долларов», – сказал Лавров. Он напомнил о признании независимости Украины Россией в 1991 г. на основе ее нейтрального статуса. По словам Лаврова, эти принципы были впоследствии полностью проигнорированы.
«Все обещания не расширять НАТО, не внедряться в зону непосредственного соседства Российской Федерации – все это было перечеркнуто», – подчеркнул глава МИДа.
При этом Лавров отметил, что Москва не отказывается от переговоров, но не готова принимать навязанные условия.
В интервью Лавров также обозначил ключевые требования Москвы к будущему статусу Украины.
«Это должна быть Украина дружественная, не обязательно союзная нам, но нейтральная, доброжелательная», – подчеркнул Лавров. Он также подчеркнул важность соблюдения прав человека. На Украине не должны будут нарушаться нормы международного права, включая образование и религию.
Недоверие к Западу и переговоры
Лавров отметил, что Россия неоднократно сталкивалась с обманом со стороны западных партнеров, что напрямую влияет на ее текущую позицию.
Он добавил, что Европа, по его оценке, стремится сорвать диалог между Россией и США. «Все то, что они делают сейчас, – не допустить, сорвать те переговоры, которые вроде бы наметились между нами и американцами», – сказал Лавров.
Про отношения с США
Лавров отметил, что администрация президента США Дональда Трампа отличается от предыдущей большей готовностью к диалогу с Россией.
«Администрация Трампа – она принципиально другая. <...> Готова говорить со всеми», – подчеркнул глава МИДа.
Однако, по его словам, реальные шаги Вашингтона не всегда соответствуют этому подходу. Лавров напомнил, что Россия поддержала предложения США по Украине, но Вашингтон внезапно ввел нефтяные санкции.
Иран и роль России
Говоря о ситуации вокруг Ирана, Лавров подчеркнул, что Москва хочет снизить напряженность вокруг Ирана, но не стремится выступать посредником.
При этом Россия готова оказать практическое содействие, если стороны достигнут договоренностей. «Если возникнут конкретные шаги, в реализации которых Россия может быть полезна, <...> мы эти шаги готовы будем сделать», – заключил Лавров.