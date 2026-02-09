С начала спецоперации губернаторы стали больше тратиться на личную охрану

Исходя из документов с сайта госзакупок, каждый месяц один сотрудник работает круглосуточно, у него зарплата в среднем порядка 600 000 руб., второй – только в рабочие дни по графику, зарплата – на уровне 100 000 руб. В пакет услуг входят обеспечение безопасности от «преступных, противоправных посягательств» в местах его пребывания и на маршрутах передвижения, принятие мер по профилактике преступлений и административных нарушений в местах пребывания главы региона, участие в противопожарных мероприятиях, а также обеспечение пропускного и внутриобъектового режима в местах, где находится губернатор.