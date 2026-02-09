С начала спецоперации губернаторы стали больше тратиться на личную охрану

С начала спецоперации губернаторы стали больше тратиться на личную охрануУвеличились и расходы на телохранителей глав регионов, и количество госзакупок в этой сфере
Губернаторы с начала спецоперации в 2022 г. стали больше тратить на обеспечение своей безопасности: в 2021 г. затраты из региональных бюджетов составили суммарно 59,7 млн руб., а в 2022 г. – уже 91,6 млн руб. Кроме того, большее количество глав регионов вообще задумались о возможности найма телохранителей: в 2021 г. региональные администрации на сайте госзакупок опубликовали 8 тендеров для обеспечения безопасности губернаторов, а в 2022 г. – 13.
Это следует из анализа госзакупок, который провела система по управлению тендерами «Тендерплан» (есть у «Ведомостей»). Второй год спецоперации – 2023 год – стал рекордным по сумме, затраченной губернаторами на обеспечение безопасности: 119,7 млн руб. на 16 тендеров. В 2024 г. сумма затрат составила 104,5 млн руб. (14 закупок), в 2025 г. – 112,4 млн руб. (14 закупок).
Если чиновнику по статусу положена государственная охрана, то этим занимается вневедомственная охрана Росгвардии, сказал «Ведомостям» президент национальной ассоциации телохранителей, председатель совета по профессиональным квалификациям в негосударственной сфере безопасности Дмитрий Фонарев. Поскольку это государственная структура, им положено оружие, а также более широкие полномочия в отличие от частных структур.
Также губернаторы по своему усмотрению могут выбрать телохранителей из частных охранных предприятий, деятельность которых лицензирована, или просто «самозанятых старожилов», говорит он. При этом, как отмечает эксперт, с начала спецоперации выбор охранников сокращается, многие ушли служить. Кроме того, в связи со спецоперацией возникли новые угрозы.
На охрану главы Брянской области администрация главы региона и правительства готова отдать 8,4 млн руб., следует из тендера на сайте госзакупок, опубликованного в 2025 г. Исполнителем также назначено управление вневедомственной охраны войск Росгвардии по Брянской области.
Сколько стоила защита губернаторов в первый год спецоперации
Исходя из документов с сайта госзакупок, каждый месяц один сотрудник работает круглосуточно, у него зарплата в среднем порядка 600 000 руб., второй – только в рабочие дни по графику, зарплата – на уровне 100 000 руб. В пакет услуг входят обеспечение безопасности от «преступных, противоправных посягательств» в местах его пребывания и на маршрутах передвижения, принятие мер по профилактике преступлений и административных нарушений в местах пребывания главы региона, участие в противопожарных мероприятиях, а также обеспечение пропускного и внутриобъектового режима в местах, где находится губернатор.
Для защиты главы Ставрополья правительство на 2026 г. готово выделить региональному управлению вневедомственной охраны Росгвардии 5,7 млн руб., средняя зарплата ежемесячно – порядка 450 000 руб. на двух сотрудников. Исполнители должны обеспечивать безопасность в течение 15 часов в день.
Администрация главы Калмыкии заплатит росгвардейцам за охрану 10,1 млн руб. Предполагается как круглосуточная охрана (в составе одного человека, зарплата – 4 млн руб. в год, порядка 300 000 руб. в месяц), так и в местах его пребывания (в составе трех человек) – по графику, следует из открытых данных. Необходимо будет охранять здания, в которых чиновник работает или проживает, прилегающие к нему участки, а также сопровождать его при перемещении на трассах.
Профстандарты телохранителей
Оснований для того, чтобы губернаторы пользовались услугами охраны, действительно стало больше, констатирует политолог Ростислав Туровский. Имеют значение и общие риски для должностных лиц в период спецоперации, и известные случаи нападения неуравновешенных людей, как это было с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом в 2024 г. (на него после встречи с жителями в Апатитах напал с ножом 42-летний мужчина, объяснивший позже свой поступок «неприязнью к губернатору»).
«Некоторые губернаторы могут отказываться от охраны, чтобы показать, что они ближе к народу. Но риски есть, а потому к найму охраны регионы обращаются все чаще», – резюмировал он.
По словам политолога Александра Немцева, наиболее востребованы услуги охраны губернаторов в приграничных регионах.