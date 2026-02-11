Региональную группу «Единой России» по Москве может возглавить Петр Толстой

Региональную группу «Единой России» по Москве может возглавить Петр ТолстойСейчас обсуждается финальная конфигурация списка в столице
Региональную группу «Единой России» по Москве на выборах в Госдуму возглавит вице-спикер нижней палаты, секретарь московского регионального отделения партии Петр Толстой. Об этом «Ведомостям» сказали четыре собеседника, близких к администрации президента. Следом за ним в списке будет председатель комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых. Они хорошо знакомы как со столичной, так и с федеральной повесткой, говорит один из источников.
В тройку региональной группы единороссов по Москве, вероятнее всего, войдет также один из участников специальной военной операции.
Толстой, вероятно, пойдет как по списку партии, так и по одномандатному округу (Люблинский), от которого он избран в Госдуму, говорит источник «Ведомостей». Вице-спикер отказался от комментариев. «Ведомости» направили запрос Белых.
Список единороссов на выборах в Госдуму по Москве в 2016 и 2021 гг. вел мэр Сергей Собянин. Он занимает должность с 2010 г., трижды избирался на нее. Решение по нынешней конфигурации еще не является окончательным, отметил «Ведомостям» источник, близкий к руководству «Единой России». Еще один собеседник полагает, что список фактически согласован.
Консолидация населения и элит вокруг президента определяет высокий рейтинг и устойчивые позиции «Единой России» в партийной системе, в том числе в Москве, считает гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов: «Эта консолидация, несомненно, повлияет на финальную конфигурацию московского списка «Единой России» в думской кампании».
Консультации по лидирующей тройке по Москве идут, однако очевидно, что она будет определена по итогам праймериз и с учетом других факторов, значимых для кампании «Единой России» в столице, добавляет он. В столице исторически лоялистское ядро слабее, но лучше организовано, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Для «Единой России», скорее, важнее избежать консолидированного голосования за какую-то из легальных оппозиционных сил, считает эксперт.
Кто шел в списке за Собяниным
Также в списке на высоком проходном месте будет и бывший первый вице-мэр Москвы Владимир Ресин. О вероятном выдвижении Ресина «Ведомости» уже писали 28 января.
«Ведомости» писали 14 января со ссылкой на источники, что федеральный список «Единой России» на выборах в Госдуму может возглавить руководитель партии, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.