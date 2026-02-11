Газета
Главная / Политика /

Региональную группу «Единой России» по Москве может возглавить Петр Толстой

Сейчас обсуждается финальная конфигурация списка в столице
Максим Иванов
Елена Мухаметшина
«Единая Россия» присматривается к кандидатам, которые понравятся москвичам
«Единая Россия» присматривается к кандидатам, которые понравятся москвичам / Андрей Гордеев / Ведомости

Региональную группу «Единой России» по Москве на выборах в Госдуму возглавит вице-спикер нижней палаты, секретарь московского регионального отделения партии Петр Толстой. Об этом «Ведомостям» сказали четыре собеседника, близких к администрации президента. Следом за ним в списке будет председатель комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых. Они хорошо знакомы как со столичной, так и с федеральной повесткой, говорит один из источников.

В тройку региональной группы единороссов по Москве, вероятнее всего, войдет также один из участников специальной военной операции. 

Толстой, вероятно, пойдет как по списку партии, так и по одномандатному округу (Люблинский), от которого он избран в Госдуму, говорит источник «Ведомостей». Вице-спикер отказался от комментариев. «Ведомости» направили запрос Белых.

Список единороссов на выборах в Госдуму по Москве в 2016 и 2021 гг. вел мэр Сергей Собянин. Он занимает должность с 2010 г., трижды избирался на нее. Решение по нынешней конфигурации еще не является окончательным, отметил «Ведомостям» источник, близкий к руководству «Единой России». Еще один собеседник полагает, что список фактически согласован.

Консолидация населения и элит вокруг президента определяет высокий рейтинг и устойчивые позиции «Единой России» в партийной системе, в том числе в Москве, считает гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов: «Эта консолидация, несомненно, повлияет на финальную конфигурацию московского списка «Единой России» в думской кампании».

Консультации по лидирующей тройке по Москве идут, однако очевидно, что она будет определена по итогам праймериз и с учетом других факторов, значимых для кампании «Единой России» в столице, добавляет он. В столице исторически лоялистское ядро слабее, но лучше организовано, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Для «Единой России», скорее, важнее избежать консолидированного голосования за какую-то из легальных оппозиционных сил, считает эксперт. 

Кто шел в списке за Собяниным

Во время прошлых выборов за Собяниным в списке шла врач Марьяна Лысенко. Затем в списке были Толстой, Ресин, депутат Виктор Селиверстов, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил Андрей Картаполов, председатель совета ассоциации волонтерских центров «Добро.рф» Артем Метелев, депутат Анатолий Выборный, театральный деятель Мария Ревякина, актер Владимир Машков, директор музея им. А. С. Пушкина Евгений Богатырев, руководитель московского отделения Российских студенческих отрядов Юлия Дрожжина. Собянин, Лысенко, Ревякина, Машков, Богатырев мандаты не взяли, остальные стали депутатами.

Также в списке на высоком проходном месте будет и бывший первый вице-мэр Москвы Владимир Ресин. О вероятном выдвижении Ресина «Ведомости» уже писали 28 января.

«Ведомости» писали 14 января со ссылкой на источники, что федеральный список «Единой России» на выборах в Госдуму может возглавить руководитель партии, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

