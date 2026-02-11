Региональную группу «Единой России» по Москве может возглавить Петр Толстой

Региональную группу «Единой России» по Москве на выборах в Госдуму возглавит вице-спикер нижней палаты, секретарь московского регионального отделения партии Петр Толстой. Об этом «Ведомостям» сказали четыре собеседника, близких к администрации президента. Следом за ним в списке будет председатель комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых. Они хорошо знакомы как со столичной, так и с федеральной повесткой, говорит один из источников.