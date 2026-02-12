Подсчеты «Ведомостей»: Украина потеряла 2,2 млн мужчин за четыре года

Подсчеты «Ведомостей»: Украина потеряла 2,2 млн мужчин за четыре годаУставшие от мобилизации спасаются деньгами и бегством
«Рабства на Украине нет. Люди, которые хотят уехать, если они не мобилизационного возраста, имеют право уехать», – заявил 8 февраля Владимир Зеленский. Число жалоб на сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК), т. е. военкоматов, в 2025 г. выросло на 85% до 6127 единиц, сообщил уполномоченный Рады по правам человека Дмитрий Лубинец 9 февраля. «Это уже не единичные случаи, а лавина жалоб, свидетельствующих о системном кризисе», – заявил он.
Сколько сбежало от Украины
За четыре года Украина потеряла более 8 млн человек, в том числе 2,2 млн взрослых мужчин. Это следует из данных ООН, МВФ и Института демографии и социальных исследований НАН Украины, которые изучили «Ведомости». Если в середине 2021 г. насчитывалось 12,9 млн мужчин 18–60 лет, то в 2025 г. стало 10,7 млн, или на 17% меньше. Свыше 1,5 млн мужчин бежали из страны, а как минимум 0,2 млн погибли или пропали без вести.
Среди 161 страны с населением от 1 млн человек это крупнейшие в процентном отношении потери за четверть века – со времен раздела Югославии.
У 47% жителей Украины родственник или знакомый погиб или был ранен после февраля 2022 г., показал опрос Центра Разумкова в ноябре 2023 г. 63% украинских мужчин призывного возраста не хотят идти в армию, свидетельствовал опрос Info Sapiens в апреле 2024 г. 50% украинцев против 25% полагают, что мобилизация идет неправильно.
Страх перед мобилизацией
«В процессии, где везут побратимов [с фронта], вы <...> выдаете повестки. Вы там последние мозги уже пропили?» – возмутился в соцсети X украинский военный с ником vovk14888. Служащие львовского военкомата забрали несколько присутствующих прямо с траурной церемонии. «Откуда призвался, туда и вернешься», – пожаловался мужчина из Черниговской области на аналогичную практику.
«Люди начинают бояться своих же собственных вооруженных сил», – заявил журналист и сапер ВСУ Юрий Гудыменко. Сотрудников ТЦК стали презрительно называть «людоловами», а мобилизацию – «бусификацией», подчеркивая ее охотничий характер. Военнослужащие ВСУ даже стали использовать шевроны «Бусифицирован ТЦК», рассказывала депутат Рады Анна Скороход.
«Боженька, помоги нам, пожалуйста, боженька!» – разлетелись в сети кадры молящихся детей из Винницкой области во время погони сотрудников ТЦК. В конце джип перегородил семье дорогу, а мужчина в военной форме и явно нетрезвом состоянии выломал стекло.
За пойманного группа в среднем получает $100, рассказал депутат Рады Артем Дмитрук. В день она может собирать от пяти до 20 мужчин, а на блокпостах доходит до сотни. За невыполнение плана и срыв мобилизации самих могут отправить в посадку.
В результате в Винницкой области под мобилизацию подпали четыре человека с шизофренией, заявил журналист Сергей Медяник. В селе Новые Червища Волынской области схватили парня с инвалидностью. За него вступились местные жительницы, по которым открыли огонь, сообщил местный канал «Аверс».
Всколыхнула общественность гибель в День независимости Украины известного брейкдансера из Кировограда Евгения Мочерняка. В августе 2025 г. по дороге в Киев его перехватили сотрудники ТЦК, после чего он был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Военные заявили, что по пути в учебную часть он выпрыгнул из автомобиля.
Хватают даже своих. В Киеве мобилизовали мужа актрисы Елены Бондаревой-Репиной, игравшей в фильме «Слуга народа».
Жалобы на военкомов
Количество жалоб на ТЦК с начала боевых действий выросло в 333 раза. В 2022 г. офис омбудсмена получил 18 обращений по поводу нарушений со стороны ТЦК, в 2023 г. – 514, в 2024 г. – 3312, в 2025 г. – 6127.
Среди частых жалоб, как сообщал Лубинец, злоупотребление полномочиями, насилие и даже наезды на автомобиле. К июню 2025 г. на Украине открыли 900 уголовных дел о преступлениях работников ТЦК, заявил прокурор Андрей Жоган. В суд ушли лишь десятки обвинительных актов, но приговоров еще не вынесли.
Киев заявлял, что призыв на 90% добровольный, граждане сами являются в ТЦК, а сведения о принудительной мобилизации – «российская пропаганда».
Цена побега
Из-за военного положения мужчинам в возрасте 18–60 лет выезд из страны запретили. Но остались исключения: многодетные отцы или отцы-одиночки, родственники погибших, признанные негодными к службе, постоянно проживающие в другой стране, а также студенты зарубежных вузов, отправленные на лечение за границей или сопровождающие родственника-инвалида, занятые перевозкой гуманитарной помощи.
На август 2025 г. временное убежище в странах ЕС имело более 984 000 мужчин 18–64 лет, следует из данных Евростата. Больше всего их было в Германии (279 000 человек), Польше (143 000), Чехии (114 000).
Запрет на выезд спровоцировал «сумасшедшую волну коррупции», отмечал одесский юрист Александр Гумиров. Например, администраторы аккаунта «Выезд всем» обещали оформить документы европейского вуза задним числом. Услуга стоила 1000 евро, сейчас – больше.
Польша стала главным направлением для украинских студентов. Туда перебралось 46 210 человек. Всего в 2024 г. за границей училось 118 000 молодых людей, тогда как в 2014 г. их было 40 000, подсчитал Егор Стадный из «Вокс Украина».
Еще один способ – выезд с группой волонтеров. Военнообязанного включают в бригаду, которая едет за гуманитарной помощью в Европу, но возвращается уже без него. Судя по недавнему делу против сотрудника ТЦК из Ивано-Франковской области, цена вопроса может достигать $6500.
Крайний вариант – нелегальное пересечение границы. В апреле 2023 г. на КПП «Лужанка» на границе с Венгрией госпогранслужба Украины задержала двух мужчин из Закарпатья 20 и 21 года. Призывники предъявили документы, что им 13 и 15 лет. «Детей» сопровождал 52-летний «опекун».
Стоит услуга от $3000 до $10 000, рассказал в апреле 2024 г. представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. После ужесточений в мае 2024 г. ценники выросли. Сейчас «турагенты» просят уже от 6500 до 13 500 евро. За услуги под ключ (признать негодным, снять с учета и помочь с эвакуацией) сотрудница правоохранительных органов из Одесской области брала $25 000.
Задержано в 2023–2025 гг. при нелегальном пересечении границы с ЕС 27 075 человек, зафиксировало пограничное агентство ЕС Frontex. На Украине за три года задержали более 49 000 человек, сообщила пограничная служба. И это только попавшиеся.
Бегущие граждане
Режим временной защиты в Европе будет действовать для украинцев до марта 2027 г. ЕС рекомендовал им возвращаться или переходить на национальные правовые статусы.
В США гуманитарную программу Uniting for Ukraine приостановили еще в январе 2025 г. Ирландия решила стимулировать добровольное возвращение украинцев домой, предлагая финансовую помощь до 10 000 евро после истечения срока временной защиты в марте 2027 г.
«Зеленский заявил, что им нужны люди. Но в Европе около 800 000 человек, нарушивших закон Украины и бежавших из страны. И мы должны помочь Украине с этими мужчинами», – любезно предлагал эстонский депутат Европарламента Яак Мадисон.
Общее число жителей Украины, которые с февраля 2022 г. покинули страну, превысило 6,9 млн человек, из которых 1,5 млн были мужчинами призывного возраста, следует из данных ООН. 5,1 млн имели временную защиту в Европе, в частности 1,1 млн мужчин. Более 1,2 млн граждан оказались в России.
Покинуть Украину навсегда хотел бы каждый третий гражданин страны 18–29 лет (33%), показал опрос Фонда демократической инициативы в конце 2024 г. 36% пребывающих в Европе украинцев не планируют возвращаться, в 2023 г. таковых было 25%, показал опрос Gradus.
Дополнительные демографические потери связаны со спадом рождаемости. В 2025 г. смертность на Украине в 3 раза превысила рождаемость, согласно данным Opendatabot: 485 200 против 168 700 человек. За 2022–2025 гг. естественная убыль превысила 1,3 млн человек.
Цена отмазки
Стремление украинцев спастись от фронта сформировало вертикаль поборов. «Каждый на Украине знает, сколько стоит, чтобы тебя выпустили из бусика. Там $1000, там от $5000 до $10 000, чтобы выпустили из ТЦК. Это позор», – заявил с трибуны Рады депутат Алексей Гончаренко.
Тем, кто в розыске, откупиться разово будет стоить уже около $5000, приводит расценки бывший премьер Украины Николай Азаров. Если денег при себе нет, выход из ТЦК обойдется еще дороже. Родственникам придется собрать до $10 000. Но могут и пойти навстречу. Депутат Рады восьмого созыва Виталий Куприй разместил видео, как сотрудники ТЦК приехали к жене за выкупом после похищения мужа. Денег не хватило, и с нее сняли украшения.
Распространенная услуга – признание непригодным к службе и снятие с воинского учета. В 2022 г. группа сотрудников львовского горсовета и медицинских учреждений выдавала «белые билеты» за $1200–1700. В 2024 г. услуга подорожала уже до $7000–10 000.
Можно отдать свою зарплатную карточку и остаться в тылу. Или попасть в мобильные расчеты ПВО, чтобы служить поближе к дому. Командир разведвзвода 28 ОМБр Ротан Крымский с позывным «Крым» пожаловался, что служить в конкретной бригаде стоит $8000.
Другая опция – купить место «ценного специалиста» на имеющем броню предприятии. Полгода такой защиты будет стоить до $4000. Отсрочку можно получить и при очном обучении.
Большой бизнес
Откупаться приходится и бизнесу, чтобы его клиентов и сотрудников не кошмарили. Больше всего, по сообщениям СМИ, берут с ночных клубов – в среднем по $15 000 в месяц, далее идут торговые центры (до $10 000), спортзалы, бассейны, рестораны, с которых берут уже от $1000 до $5000.
Ежегодный теневой оборот ТЦК составляет от 0,8 млрд до 2,1 млрд евро, говорил депутат Дмитрий Микиша.
Отличился одесский военком Евгений Борисов. В декабре 2022 г. его мать стала владелицей виллы в испанской Марбелье за 4 млн евро, а жена – офисов в центре города за 0,5 млн евро. Под видом гумпомощи Борисов ввез на Украину премиальный Mercedes-Benz за $250 000.
У руководителя бучанского районного ТЦК Леонида Выкочки при обыске нашли $1,2 млн. Он предлагал военнообязанным избежать призыва по здоровью.
В 2024 г. Национальное агентство по предотвращению коррупции проверило декларации более 500 должностных лиц руководящего состава ТЦК. Признаки нарушений на 278 млн гривен ($6,7 млн) обнаружили у восьми военкомов.
Парадокс мобилизации
Накаляет обстановку количество утраченного и похищенного оружия, которое возросло со 178 800 единиц в ноябре 2023 г. до 491 400 в сентябре 2025 г., по данным реестра МВД. Вооружить хотят и ТЦК. В январе главнокомандующий ВСУ Александр Сырский просил у руководства страны разрешить сотрудникам применять оружие при мобилизации.
Нехватка обещанного оружия от союзников, падение морального духа и изнурительные многолетние бои создали для Киева хроническую нехватку людей, написал Дэвид Патрикаракос в Daily Mail, добавив: «Теперь по стране бродят одиозные вербовщики, заставляя непокорных сражаться. Это означает, что началась война внутри Украины».
Опрос Info Sapiens в апреле 2025 г. выявил парадокс доверия: 93% украинцев доверяют армии, но при этом 77% не доверяют военкоматам.