Подсчеты «Ведомостей»: Украина потеряла 2,2 млн мужчин за четыре года

За четыре года Украина потеряла более 8 млн человек, в том числе 2,2 млн взрослых мужчин. Это следует из данных ООН, МВФ и Института демографии и социальных исследований НАН Украины, которые изучили «Ведомости». Если в середине 2021 г. насчитывалось 12,9 млн мужчин 18–60 лет, то в 2025 г. стало 10,7 млн, или на 17% меньше. Свыше 1,5 млн мужчин бежали из страны, а как минимум 0,2 млн погибли или пропали без вести.