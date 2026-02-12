К чему приведет «суперфундаментальное» увольнение главного силовика Киргизии

К чему приведет «суперфундаментальное» увольнение главного силовика КиргизииРуководитель ГКНБ был влиятелен не по чину, и его уход может отрекошетить по внутренней стабильности
Уже бывший руководитель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ; курировал спецслужбы) Киргизии Камчыбек Ташиев, отправленный президентом Садыром Жапаровым накануне в отставку, заявил 11 февраля о полной неожиданности для него такого сценария. По словам Ташиева, которые привел экс-руководитель президентской пресс-службы Нургазы Анаркулов, он «заболел и с разрешения президента приехал в Германию», где его и застало увольнение. «В любом случае мы обязаны исполнять решение президента. Перед нашим государством, народом и президентом я честно исполнил свой долг и горжусь этим <...> А чтобы в нашей стране были мир и стабильность, никто не должен идти на какие-либо незаконные действия», – подчеркнул в своем заявлении Ташиев. Вместе с ним также были уволены три его заместителя и секретарь совбеза Рустам Мамасадыков. И. о. председателя ГКНБ был назначен другой заместитель Ташиева – Жумгалбек Шабданбеков, и его кандидатура была внесена в киргизский парламент.
Интересно, что одновременно с Ташиевым в Германии находится и министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев. Там он, в частности, встречался с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.
Ташиев считался основным политическим партнером и близким другом президента Жапарова. Экс-глава ГКНБ после революции 2020 г., в которой он вместе с Жапаровым добился свержения экс-президента Сооронбая Жээнбекова, стал правой рукой нового президента и фактически подчинил себе всех силовиков Киргизии. А с общих позиций, как сообщает издание 24.kg, Ташиев и Жапаров выступали еще с 2010-х гг. и их тандем оценивали как «один из самых устойчивых и влиятельных политических союзов в стране», пишет киргизское СМИ.
Кроме увольнения ведущих силовиков Жапаров затеял реформирование ГКНБ как органа. 10 февраля он подписал указ о преобразовании 9-й службы комитета, которая отвечала за защиту руководства страны. Теперь охраной президента и других высших должностных лиц будет заниматься подчиняющаяся президенту напрямую Служба государственной охраны (СГО). Кроме этого Жапаров вывел из подчинения ГКНБ погранслужбу, преобразовав ее в самостоятельное ведомство.
После отставки Ташиева и других силовиков пресс-служба Жапарова дала комментарии о том, что решение было принято «в интересах нашего государства, с целью не допустить раскола в обществе, в том числе между государственными структурами, а напротив – укрепить единство». Как уточнял пресс-секретарь киргизского лидера Аскат Алагозов, Жапаров пытался пресечь деятельность ряда лиц, которые «под видом» Ташиева обращались к власти с требованием «различных действий».
Какие это были действия, Алагозов не уточнил. Но ранее группа из 75 ученых, депутатов и общественных деятелей подала петицию президенту и спикеру парламента Нурланбеку Тургунбеку уулу с просьбой провести досрочные президентские выборы. Подписанты указывают на то, что Жапаров в январе 2021 г. избирался по старой конституции, но в том же году в Киргизии был проведен референдум, по итогам которого были внесены поправки в основной закон. Таким образом, были изменены сроки нахождения президента у власти: вместо одного шестилетнего срока глава государства получил право сохранять свой пост два срока по пять лет. По мнению подписантов, так возникла неопределенность в трактовке срока полномочий Жапарова, что может быть решено за счет досрочных президентских выборов.
Власти Киргизии отреагировали на поданное письмо достаточно резко: одного из подписантов – общественного деятеля Бекболота Талгарекова увезли на допрос. Как подчеркнул 11 февраля зампред кабмина Эдиль Байсалов, президентские выборы в стране состоятся планово – в январе 2027 г. По мнению Байсалова, в отставке Ташиева виноваты амбициозные «провокаторы», которые стали вбивать клин между Жапаровым и экс-руководителем ГКНБ, прикрываясь именем последнего. «Для государства это недопустимо. Власть должна быть четкой, конституционно определенной и сосредоточенной в одном центре ответственности», – написал Байсалов в соцсетях, комментируя увольнение Ташиева.
При этом 11 февраля Жапаров для разъяснения ситуации обратился в конституционный суд Киргизии. Как гласит сообщение на его сайте, президент запросил официальное толкование норм конституции, касающихся срока полномочий главы государства и порядка проведения очередных либо досрочных президентских выборов. Суд отметил, что правовая неопределенность затрагивает основы конституционного строя, избирательные права граждан, а также может повлиять на легитимность выборов.
Отставка Ташиева – это «суперфундаментальное и неожиданное» решение, говорит заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин. По совокупности влияния на политическую систему Киргизии Ташиев был одной из ключевых фигур и по ряду аспектов превосходил даже президента. Если решение об отставке будет окончательным и за ним не последует значимое назначение, то под вопросом оказывается устойчивость прежней правящей конфигурации, выстроенной вокруг тандема президента и руководителя ГКНБ. Фактор же скорых президентских выборов в этом контексте приобретает особое значение, добавляет Притчин. «Если увольнение действительно связано с разладом в отношениях между президентом и Ташиевым, то это может стать серьезным фактором внутриполитической нестабильности и потенциального противостояния уже в рамках президентской кампании», – резюмирует Притчин.
При этом, по мнению эксперта, отставка Ташиева может стать даже позитивным сигналом для России: Жапарова можно охарактеризовать как политика, нацеленного на сотрудничество с Москвой, в то время как Ташиев представляет «национал-патриотический» сектор и обладает связями на Западе. Кроме того, спикер парламента Тургунбек уулу – ближайший соратник Ташиева, который выступает как лоббист сокращения распространения русского языка в Киргизии, так что отставка Ташиева может положительно сказаться на российско-киргизских отношениях.
Решение Жапарова уволить Ташиева следует рассматривать весьма серьезно, соглашается ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Александр Князев. Фактически их тандем управлял страной после революции в 2020 г. В условиях клановой структуры киргизского общества важным был факт происхождения: Жапаров представлял северные кланы, а Ташиев – южные, обращает внимание Князев. И по всей видимости, бывшим соратникам стало некомфортно вместе: каждый из них хотел быть лидером, а Ташиев даже подавал признаки наличия президентских амбиций, говорит эксперт.
При этом Жапаров может быть теоретически заинтересован в досрочных выборах, но не президентских, а парламентских, чтобы обновить состав парламента и получить дополнительную легитимность (последние прошли в 2025 г. – «Ведомости»). Более того, так как сейчас спикер парламента – человек Ташиева, то можно в ближайшем будущем ожидать и его отставки. И сам Ташиев может еще побороться за власть через парламент, например попытавшись стать его спикером, говорит Князев. Силового сценария в Киргизии при этом ожидать не стоит, так как такой переворот ухудшает легитимизацию правительства, а в случае с тандемом Жапарова и Ташиева она происходила достаточно сложно, когда Россия, США и Китай признали их не сразу. На отношения Бишкека с Москвой отставка Ташиева никак не повлияет, хотя было принято рассматривать экс-руководителя ГКНБ как более «проевропейского» деятеля, подытоживает Князев.