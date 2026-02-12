К чему приведет «суперфундаментальное» увольнение главного силовика Киргизии

При этом Жапаров может быть теоретически заинтересован в досрочных выборах, но не президентских, а парламентских, чтобы обновить состав парламента и получить дополнительную легитимность (последние прошли в 2025 г. – «Ведомости»). Более того, так как сейчас спикер парламента – человек Ташиева, то можно в ближайшем будущем ожидать и его отставки. И сам Ташиев может еще побороться за власть через парламент, например попытавшись стать его спикером, говорит Князев. Силового сценария в Киргизии при этом ожидать не стоит, так как такой переворот ухудшает легитимизацию правительства, а в случае с тандемом Жапарова и Ташиева она происходила достаточно сложно, когда Россия, США и Китай признали их не сразу. На отношения Бишкека с Москвой отставка Ташиева никак не повлияет, хотя было принято рассматривать экс-руководителя ГКНБ как более «проевропейского» деятеля, подытоживает Князев.