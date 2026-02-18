Сенаторы не расстаются с Telegram, следует из их ежегодных отчетов

Сенаторы не расстаются с Telegram, следует из их ежегодных отчетовОни охотно делятся количеством подписчиков
На сайте Совета Федерации (СФ) началась публикация ежегодных отчетов сенаторов, обратили внимание «Ведомости». На данный момент о работе за 2025 г. отчитались 17 из 176 представителей верхней палаты парламента, включая вице-спикера Инну Святенко. Сенаторы представляют отчеты в свободной форме, в которых рассказывают об участии в пленарных заседаниях СФ, законотворческой деятельности, работе в регионе, командировках, интервью и выступлениях в СМИ, работе с обращениями и т. д.
Отдельное внимание в отчетах сенаторы уделяют своим аккаунтам в соцсетях, в том числе Telegram-каналам. К примеру, председатель комитета по международным делам Григорий Карасин, представляющий Сахалинскую область, отмечает, что его канал с 4091 подписчиком (по данным на конец 2025 г.) читают «журналисты, политики, общественные деятели, эксперты». «Канал «Григорий Карасин» регулярно цитируется региональными, федеральными и международными СМИ», – говорится в отчете сенатора.
О своих Telegram-каналах рассказали и другие, в том числе Марина Сидухина (Самарская обл.), Сергей Перминов (Ленинградская обл.), Андрей Клишас (Красноярский край) и Артем Шейкин (Амурская обл.). Последний 21 января в комментарии ТАСС объяснял проблемы с загрузкой видео в Telegram тем, что в России последовательно вводятся меры в отношении мессенджера в связи с его отказом выполнять требования по пресечению преступлений.
В его отчете за 2025 г. указано, что для информационного освещения деятельности сенатора «активно ведется работа на страницах социальных сетей Telegram, «В контакте», Max, «Одноклассники», платформах Rutube, «Дзен», WorldInform. Перминов в отчете указал, что в 2025 г. стартовало освещение его деятельности в Max. Количество подписчиков в каналах в национальном мессенджере сенаторы, как правило, не уточняют.
10 февраля Роскомнадзор на фоне сбоев в работе Telegram заявил, что позиция государства в отношении работы соцсетей и интернет-сервисов остается неизменной: все ресурсы, как отечественные, так и иностранные, могут работать при условии соблюдения российского законодательства. К тем мессенджерам, которые не исполняют требований, продолжат применяться «последовательные ограничительные меры».
О чем еще отчитываются сенаторы за 2025 г.
15 февраля председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский сообщил изданию «Фонтанка», что администрация Telegram находится в контакте с Роскомнадзором.
Перминов сказал «Ведомостям», что рассматривает сенаторский отчет не как сводку мероприятий, а как портрет действий в картине года. «Есть обязательно предполагаемые разделы, включая посещение заседаний, но также региональные акценты, реализуемые через сенат, события в области», – отметил он. По словам сенатора, отчет докладывается губернатору, при этом сверяются часы по задачам. «Делаем так, чтобы подотчетность работы была не формализованным действием, а именно возможностью презентовать наработки, развить диалог, сделать шаг вперед», – отметил он.
Связь отдельных сенаторов с выдвинувшими их регионами носит сугубо символический характер, говорит политолог Константин Калачев. По его мнению, теоретически отчеты сенаторов могут представлять интерес для жителей субъекта, «если там есть хоть что-то затрагивающее данный конкретный регион либо участие в принятии популярных решений».