Сенаторы не расстаются с Telegram, следует из их ежегодных отчетов

Перминов сказал «Ведомостям», что рассматривает сенаторский отчет не как сводку мероприятий, а как портрет действий в картине года. «Есть обязательно предполагаемые разделы, включая посещение заседаний, но также региональные акценты, реализуемые через сенат, события в области», – отметил он. По словам сенатора, отчет докладывается губернатору, при этом сверяются часы по задачам. «Делаем так, чтобы подотчетность работы была не формализованным действием, а именно возможностью презентовать наработки, развить диалог, сделать шаг вперед», – отметил он.