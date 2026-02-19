В каких регионах самое высокое качество жизни

В каких регионах самое высокое качество жизниНа наблюдательном совете АСИ президенту представили соответствующий рейтинг
На заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) 18 февраля представили рейтинг качества жизни в российских регионах за 2025 г. Традиционно публично АСИ называет лишь первую двадцатку рейтинга. На первом месте в рейтинге Москва, затем идут Санкт-Петербург, Тюменская область, Татарстан и Сахалин. Также в первой десятке – ХМАО, Нижегородская, Московская области, Башкирия и Тульская область.
Во вторую десятку рейтинга качества жизни вошли ЯНАО, Севастополь, Белгородская, Калужская области, Чечня, Краснодарский край, Липецкая, Свердловская, Челябинская области и Крым.
Среди регионов, показавших наиболее высокую динамику роста оказались Приморский край (+19 пунктов), Омская (+16), Астраханская (+15), Кемеровская области (+13), Бурятия (+11), Ставрополье (+10), Вологодская и Амурская области (обе +9), Оренбургская и Кировская области (обе +8). Всего позиции улучшили 41 регион.
Гендиректор АСИ Светлана Чупшева рассказала на заседании набсовета АСИ, который возглавляет Владимир Путин, что с 2025 г. была обновлена методология рейтинга – теперь показатели синхронизированы с национальными целями развития и губернаторскими KPI. Согласно данным рейтинга выросли удовлетворенность получением социальных услуг, медицинской помощи, оценка применения среднего профессионального образования на рынке труда, а также оценка возможности обеспечить детей в многодетных семьях, отметила Чупшева. Выяснилось, что самые крепкие семьи живут в Санкт-Петербурге, поскольку там самое низкое соотношение разводов по отношению к бракам. Лучшее школьное питание оказалось в Нижегородской области, а медицинская помощь – в Тульской, Липецкой, Белгородской областях, Алтайском крае и Москве.
Путин заявил, что лучшие практики нужно распространять на другие регионы. Причем особо он подчеркнул опыт регионов-лидеров по поддержке молодежи и многодетных семей: «Лучшие практики нужно распространять, включать в региональные программы повышения рождаемости. Такие планы при участии агентства уже сформированы в 19 субъектах Федерации».
Мэр Москвы Сергей Собянин, входящий в набсовет АСИ, сказал журналистам, что успешно передавать опыт регионам возможно только при системной работе над решением проблем: «Чтобы делиться опытом [с другими регионами], нужно системно работать над теми проблемами, которые стоят перед нашими городами и регионами. Просто так рейтинг путем простого арифметического подсчета не решает ни одной задачи».
Рейтинг качества жизни в регионах ведется с 2021 г. в соответствии с поручением президента. Его цель – оценка усилий региональных органов исполнительной власти по созданию качественной среды для жизни в регионах и сокращения разрывов между ними. Рейтинг формируется по 149 показателям по 12 направлениям, среди которых жилищные условия, охрана здоровья, образование, транспорт, материальное благополучие и другие. При расчете показателей учитываются статистические, опросные и геоаналитические показатели.