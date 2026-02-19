В каких регионах самое высокое качество жизни

Гендиректор АСИ Светлана Чупшева рассказала на заседании набсовета АСИ, который возглавляет Владимир Путин, что с 2025 г. была обновлена методология рейтинга – теперь показатели синхронизированы с национальными целями развития и губернаторскими KPI. Согласно данным рейтинга выросли удовлетворенность получением социальных услуг, медицинской помощи, оценка применения среднего профессионального образования на рынке труда, а также оценка возможности обеспечить детей в многодетных семьях, отметила Чупшева. Выяснилось, что самые крепкие семьи живут в Санкт-Петербурге, поскольку там самое низкое соотношение разводов по отношению к бракам. Лучшее школьное питание оказалось в Нижегородской области, а медицинская помощь – в Тульской, Липецкой, Белгородской областях, Алтайском крае и Москве.