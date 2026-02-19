В МИДе заявили, что у делегации РФ не было контактов с европейцами в Женеве

17 февраля Reuters со ссылкой на источники сообщило, что оба дня в Женеве находились делегации из нескольких европейских стран, но в переговорах они не участвовали. Европейцев пригласили после просьбы украинского президента Владимира Зеленского, но российская сторона выступала против их участия.