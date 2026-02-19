Газета
Главная / Политика /

В МИДе заявили, что у делегации РФ не было контактов с европейцами в Женеве

Михаил Галузин признал, что переговоры были тяжелыми, но их «нужно продолжать»
Анна Бойцова
Владимир Кулагин
Екатерина Чеснокова / ТАСС
Екатерина Чеснокова / ТАСС

У российской делегации не было контактов с представителями европейских стран, которые находились в Женеве во время трехсторонних переговоров по Украине, заявил «Ведомостям» заместитель главы МИДа Михаил Галузин на площадке Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Швейцарцы только поприветствовали российских переговорщиков, а дальше переговоры проходили в трехстороннем формате, сказал замминистра.

Он добавил, что переговоры были «тяжелыми», но «мы их продолжим».

17 февраля Reuters со ссылкой на источники сообщило, что оба дня в Женеве находились делегации из нескольких европейских стран, но в переговорах они не участвовали. Европейцев пригласили после просьбы украинского президента Владимира Зеленского, но российская сторона выступала против их участия.

Трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной проходили в Женеве 17 и 18 февраля. Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис присутствовал на открытии раунда, но в самих консультациях участия не принимал. Российскую делегацию возглавлял помощник Владимира Путина Владимир Мединский, Галузин тоже был в составе российской группы.

