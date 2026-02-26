Как СМИ отреагировали на атаку Израиля и США по Ирану

Как СМИ отреагировали на атаку Израиля и США по ИрануУтром ЦАХАЛ ударил по исламской республике, поразив десятки целей
28 февраля Израиль и США начали наносить удары по Ирану. Президент Дональд Трамп объяснил необходимость атак желанием Тегерана продолжать развивать свою ядерную программу. Иран в ответ ударил по американским военным базам на Ближнем Востоке и по израильской территории.
«Ведомости» собрали реакцию зарубежных СМИ на военную операцию Израиля и США против Ирана.
«Соединенные Штаты и Израиль нанесли военные удары по Ирану, нацелившись на его высших руководителей и ввергнув Ближний Восток в конфликт, который, по словам Трампа, положит конец угрозе безопасности США и даст иранцам шанс свергнуть своих правителей. <...> Духовные лидеры Ирана оказались в сложном положении после антиправительственных демонстраций в январе, которые стали самыми серьезными внутренними беспорядками со времен революции 1979 г. В последние дни протестующие вновь вышли на улицы. В результате израильских военных операций погибли несколько высокопоставленных военных чиновников Ирана и были серьезно ослаблены некоторые из когда-то внушавших страх сил Тегерана на Ближнем Востоке».
«Заявление Трампа о «масштабной и продолжающейся» военной кампании США против Ирана и его недвусмысленный призыв к гражданам страны избавиться от своего деспотичного руководства продемонстрировали его новый аппетит к геополитическому риску и погрузили его президентство в еще более глубокий период неопределенности. Трамп, похоже, надеется, что его воздушная операция может привести к смене режима в Иране, несмотря на неопределенность в отношении того, кто может прийти ему на смену, и ограниченное число исторических примеров того, как воздушная мощь вытесняла лидера страны».
«Если действующая власть будет свергнута вооруженными действиями без перехода к какой-либо другой стабильной политической форме, Иран в худшем случае может превратиться в зону хаоса, раздираемую меньшинствами и являющуюся убежищем для агрессивно настроенных групп».
«Выступление Трампа после того, как упали первые бомбы, ясно дало понять, что это не будет ограниченный удар, направленный на то, чтобы склонить Тегеран к уступкам за столом переговоров. Он предупредил, что если КСИР Ирана не сдастся, они будут убиты, а вооруженные силы страны, ее ракеты и военно-морской флот разгромлены. Тогда для иранской оппозиции и этнических меньшинств страны открылся бы путь к восстанию и свержению режима. <...> Максималистские цели атаки ставят под сомнение то, что в предыдущие недели у американо-иранских переговоров, на которых делегаты обсуждали возможные ограничения на обогащение урана, вообще были какие-либо перспективы на успех».
«Менее года назад Трамп выступил с речью на Ближнем Востоке, в которой раскритиковал своих предшественников за их привычку развязывать «вечные войны» в этом регионе. Ссылаясь, в частности, на американское вторжение в Ирак в 2003 г. он обвинил их в «вмешательстве в сложные общества, которые они даже сами не понимали», в результате чего они «разрушили гораздо больше стран, чем построили». И вот теперь Трамп вмешивается в сложное общество, которое он не понимает».
«Это Трамп в его самом искреннем проявлении. Его движение "Сделаем Америку снова великой" затрагивает Америку десятилетней давности. Приобщиться к этому былому величию также означает исправить ошибки прошлого. Иран нападает на Америку уже более 40 лет. В результате этого погибло большое количество американцев. Теперь Америка отвечает».
«Удары были нанесены всего через два дня после того, как американо-иранские ядерные переговоры в Женеве при посредничестве Омана завершились безрезультатно. Американо-израильская атака стала самой серьезной эскалацией со времен короткой, но интенсивной войны в июне 2025 г.»