Главная / Политика /

Как СМИ отреагировали на атаку Израиля и США по Ирану

Утром ЦАХАЛ ударил по исламской республике, поразив десятки целей
София Векслер
AP
AP

28 февраля Израиль и США начали наносить удары по Ирану. Президент Дональд Трамп объяснил необходимость атак желанием Тегерана продолжать развивать свою ядерную программу. Иран в ответ ударил по американским военным базам на Ближнем Востоке и по израильской территории.

«Ведомости» собрали реакцию зарубежных СМИ на военную операцию Израиля и США против Ирана.

Reuters

«Соединенные Штаты и Израиль нанесли военные удары по Ирану, нацелившись на его высших руководителей и ввергнув Ближний Восток в конфликт, который, по словам Трампа, положит конец угрозе безопасности США и даст иранцам шанс свергнуть своих правителей. <...> Духовные лидеры Ирана оказались в сложном положении после антиправительственных демонстраций в январе, которые стали самыми серьезными внутренними беспорядками со времен революции 1979 г. В последние дни протестующие вновь вышли на улицы. В результате израильских военных операций погибли несколько высокопоставленных военных чиновников Ирана и были серьезно ослаблены некоторые из когда-то внушавших страх сил Тегерана на Ближнем Востоке».

CNN

«Заявление Трампа о «масштабной и продолжающейся» военной кампании США против Ирана и его недвусмысленный призыв к гражданам страны избавиться от своего деспотичного руководства продемонстрировали его новый аппетит к геополитическому риску и погрузили его президентство в еще более глубокий период неопределенности. Трамп, похоже, надеется, что его воздушная операция может привести к смене режима в Иране, несмотря на неопределенность в отношении того, кто может прийти ему на смену, и ограниченное число исторических примеров того, как воздушная мощь вытесняла лидера страны».

20 minutes (France)

«Если действующая власть будет свергнута вооруженными действиями без перехода к какой-либо другой стабильной политической форме, Иран в худшем случае может превратиться в зону хаоса, раздираемую меньшинствами и являющуюся убежищем для агрессивно настроенных групп».

The Guardian

«Выступление Трампа после того, как упали первые бомбы, ясно дало понять, что это не будет ограниченный удар, направленный на то, чтобы склонить Тегеран к уступкам за столом переговоров. Он предупредил, что если КСИР Ирана не сдастся, они будут убиты, а вооруженные силы страны, ее ракеты и военно-морской флот разгромлены. Тогда для иранской оппозиции и этнических меньшинств страны открылся бы путь к восстанию и свержению режима. <...> Максималистские цели атаки ставят под сомнение то, что в предыдущие недели у американо-иранских переговоров, на которых делегаты обсуждали возможные ограничения на обогащение урана, вообще были какие-либо перспективы на успех».

Bloomberg

«Менее года назад Трамп выступил с речью на Ближнем Востоке, в которой раскритиковал своих предшественников за их привычку развязывать «вечные войны» в этом регионе. Ссылаясь, в частности, на американское вторжение в Ирак в 2003 г. он обвинил их в «вмешательстве в сложные общества, которые они даже сами не понимали», в результате чего они «разрушили гораздо больше стран, чем построили». И вот теперь Трамп вмешивается в сложное общество, которое он не понимает».

The Jerusalem Post

«Это Трамп в его самом искреннем проявлении. Его движение "Сделаем Америку снова великой" затрагивает Америку десятилетней давности. Приобщиться к этому былому величию также означает исправить ошибки прошлого. Иран нападает на Америку уже более 40 лет. В результате этого погибло большое количество американцев. Теперь Америка отвечает».

Al Jazeera

«Удары были нанесены всего через два дня после того, как американо-иранские ядерные переговоры в Женеве при посредничестве Омана завершились безрезультатно. Американо-израильская атака стала самой серьезной эскалацией со времен короткой, но интенсивной войны в июне 2025 г.»

