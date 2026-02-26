Как СМИ отреагировали на атаку Израиля и США по Ирану

«Выступление Трампа после того, как упали первые бомбы, ясно дало понять, что это не будет ограниченный удар, направленный на то, чтобы склонить Тегеран к уступкам за столом переговоров. Он предупредил, что если КСИР Ирана не сдастся, они будут убиты, а вооруженные силы страны, ее ракеты и военно-морской флот разгромлены. Тогда для иранской оппозиции и этнических меньшинств страны открылся бы путь к восстанию и свержению режима. <...> Максималистские цели атаки ставят под сомнение то, что в предыдущие недели у американо-иранских переговоров, на которых делегаты обсуждали возможные ограничения на обогащение урана, вообще были какие-либо перспективы на успех».