Губернатор Ульяновской области может пойти на второй срок

Морозов же, объявивший об отставке в видеообращении, сказал, что хочет сосредоточиться на решении жизненно важных вопросов на федеральном уровне и что принял решение баллотироваться в депутаты Госдумы. В результате он возглавил региональный список «Единой России» от Ульяновской области на выборах в Госдуму и прошел в нижнюю палату. Сейчас он замруководителя фракции, входит в комитет по региональной политике и местному самоуправлению, занимает там должность первого заместителя председателя.