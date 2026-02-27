Губернатор Ульяновской области может пойти на второй срок

Губернатор Ульяновской области может пойти на второй срокАлексей Русских – один из трех коммунистов в руководстве регионов
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских (КПРФ), занимающий этот пост с 2021 г., будет вновь баллотироваться на пост главы региона, сообщили «Ведомостям» два источника: близкий к администрации президента, к партии, и подтвердил первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. В компартии деятельность Русских оценивают положительно, отметил он.
«Несмотря на непростой период времени – это и начало спецоперации, и вызовы, которые стояли перед экономикой страны и региона, – деятельность Алексея Юрьевича на посту губернатора и его команды говорит о том, что при нем регион устойчиво развивается», – заявил Афонин «Ведомостям».
По его словам, Русских – опытный человек, управленец, прошел работу на руководящих постах и Государственной думы, и Совета Федерации. «Поэтому надеемся, что и жители Ульяновской области, и президент доверят Русских руководство регионом на новый срок», – отметил он.
«Ведомости» направили запрос в пресс-службу губернатора и правительства Ульяновской области.
Русских был назначен врио губернатора в 2021 г. после того, как досрочно сложил полномочия Сергей Морозов («Единая Россия», ЕР), занимавший пост главы региона 16 лет. После кандидатуру коммуниста единогласно поддержал президиум регионального отделения ЕР. Морозов отметил, что Русских «полностью погрузился в проблематику региона, активно взялся за работу с вопросами молодежи, трудовой миграции, водоснабжения, берегоукрепления». На сентябрьских выборах 2021 г. коммунист успешно избрался с результатом в 83,16%.
Морозов же, объявивший об отставке в видеообращении, сказал, что хочет сосредоточиться на решении жизненно важных вопросов на федеральном уровне и что принял решение баллотироваться в депутаты Госдумы. В результате он возглавил региональный список «Единой России» от Ульяновской области на выборах в Госдуму и прошел в нижнюю палату. Сейчас он замруководителя фракции, входит в комитет по региональной политике и местному самоуправлению, занимает там должность первого заместителя председателя.
Русских 57 лет, он родом из Ижевска. Был депутатом Госдумы V, VI и VII созывов от КПРФ. Избирался в нижнюю палату от Московской области. В Совете Федерации с 2018 по 2021 г. также представлял Подмосковье. Тогда это был размен с властями Московской области, чтобы КПРФ не выдвигала на выборах губернатора сильного кандидата, говорили собеседники «Ведомостей». Его кандидатуру на пост сенатора предложил глава региона Андрей Воробьев.
В Совете Федерации в феврале 2020 г. Русских стал единственным из трех на тот момент сенаторов-коммунистов, поддержавшим поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным. Сейчас он один из трех губернаторов, представляющих КПРФ, – наряду с главой Орловской области Андреем Клычковым и главой Хакасии Валентином Коноваловым.
Перспективы ульяновского губернатора в первую очередь зависят от его отношений с Кремлем и ЕР, рассуждает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. «Думаю, что на выборах повторится прежний сценарий, т. е. ЕР не будет выдвигать своего кандидата, а очередное выдвижение и последующий успех Русских будут считаться уступкой коммунистам», – говорит он.
Политическая ситуация в регионе стала более спокойной, чем в начале правления Русских, когда у него были крупные конфликты с местными элитами, социально-экономические тенденции на общероссийском фоне выглядят также неплохо, отмечает Туровский.
«Властям важно, чтобы губернатор не помешал кампании ЕР и не помогал КПРФ на думских выборах, что скорее всего и будет сделано», – сказал эксперт «Ведомостям».
Русских – это «типичный губернатор-середняк», который не прославился особо ничем ярким, но и ничем плохим тоже, что можно считать плюсом по современным меркам, говорит политолог Виталий Иванов. По его мнению, раз он планирует баллотироваться снова, значит, его кандидатура согласована, и поэтому губернаторская квота КПРФ на Ульяновскую область сохранится.
В подготовке материала участвовал Максим Иванов