Индия и Израиль нацелились на создание региональной оси

Индия и Израиль нацелились на создание региональной осиЭто может уравновесить Турцию, Пакистан и Саудовскую Аравию
Второй с момента вступления в должность главы правительства визит в Израиль завершил 26 февраля премьер Индии Нарендра Моди. По итогам переговоров со своим израильским коллегой Биньямином Нетаньяху стороны договорились продолжить двустороннее военно-техническое, технологическое, торгово-экономическое сотрудничество и связи в области управления водными ресурсами. На встрече они также обсудили развитие международного транспортного коридора Индия – Ближний Восток – Европа (IMEC), который призван стать альтернативой Суэцкому каналу. Поездка индийского премьера на Ближний Восток совпала с крупным международным кризисом вокруг Ирана и, по всей видимости, нацелена на формирование индо-израильского регионального альянса.
Моди прибыл в Тель-Авив накануне утром и там же провел переговоры с Нетаньяху. В тот же день вечером он выступил перед депутатами местного парламента, где он заявил, что Индию и Израиль связывают прочные узы дружбы, и назвал еврейское государство «защитной стеной от варварства» в борьбе с международным терроризмом. Индийский премьер также призвал израильское руководство к скорейшему подписанию соглашения о формировании зоны свободной торговли между двумя государствами.