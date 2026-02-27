Индия и Израиль нацелились на создание региональной оси

Моди прибыл в Тель-Авив накануне утром и там же провел переговоры с Нетаньяху. В тот же день вечером он выступил перед депутатами местного парламента, где он заявил, что Индию и Израиль связывают прочные узы дружбы, и назвал еврейское государство «защитной стеной от варварства» в борьбе с международным терроризмом. Индийский премьер также призвал израильское руководство к скорейшему подписанию соглашения о формировании зоны свободной торговли между двумя государствами.