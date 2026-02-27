Эмиграция из США впервые с 1935 года превысила иммиграцию

В 2025 г. больше людей выехало, чем прибыло на территорию США, – впервые с 1935 г., сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ). Журналисты отметили, что ужесточение иммиграционной политики администрацией президента Дональда Трампа не единственная и потенциально не главная причина такой динамики: дело в том, что больше именно американских граждан начало переезжать в другие страны. «Для некоторых граждан не жить здесь является новой американской мечтой», – говорится в тексте. Сообщается, что в 2025 г. страну покинули, как минимум, 180 000 ее граждан, а в 2026 г. темпы могут только увеличиться. WSJ отмечает, что реальное количество американцев, уехавших за рубеж в прошлом году, может быть больше.