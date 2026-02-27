Газета
Главная / Политика /

Эмиграция из США впервые с 1935 года превысила иммиграцию

Одна, но не главная причина оттока населения – Дональд Трамп
Роман Романов
Антон Тавлиханов
Уехавших из США стало больше, чем приехавших туда
Уехавших из США стало больше, чем приехавших туда / Edna Leshowitz / TASS

В 2025 г. больше людей выехало, чем прибыло на территорию США, – впервые с 1935 г., сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ). Журналисты отметили, что ужесточение иммиграционной политики администрацией президента Дональда Трампа не единственная и потенциально не главная причина такой динамики: дело в том, что больше именно американских граждан начало переезжать в другие страны. «Для некоторых граждан не жить здесь является новой американской мечтой», – говорится в тексте. Сообщается, что в 2025 г. страну покинули, как минимум, 180 000 ее граждан, а в 2026 г. темпы могут только увеличиться. WSJ отмечает, что реальное количество американцев, уехавших за рубеж в прошлом году, может быть больше.

Вместе с этим из страны было депортировано 675 000 человек (в рамках планов Трампа и его администрации по борьбе с нелегальной иммиграцией), а также 2,2 млн нелегалов приняли самостоятельное решение о возвращении на свою родину. В целом в 2025 г. в США прибыло от 2,6 млн до 2,7 млн человек, а уехало 3,055 млн. Для сравнения, в 2023 г. цифра прибывших достигала почти 6 млн человек.

