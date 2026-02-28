Израиль атаковал Иран. Главное

Израиль атаковал Иран. ГлавноеВ Тегеране взрывы, СМИ сообщают об участии в операции США
Утром Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по Ирану. Министр обороны Израиль Кац назвал удар превентивным. Он также заявил, что в ближайшее время ожидается ответный иранский ракетный и беспилотный удар. Поэтому Кац ввел на всей территории Израиля режим чрезвычайного положения.
Министр транспорта Мири Регев распорядилась закрыть воздушное пространство Израиля для гражданских рейсов.
«Как только ситуация с безопасностью позволит, воздушное пространство будет открыто, и полеты в Израиль и из Израиля возобновятся. Об этом будет объявлено за 24 часа до даты возобновления полетов», – заявила она (цитата по Ynet).
Звуки взрывов также были слышны в Исфахане, Куме, Караджe и Керманшахе, передает IRNA.
Участие США
Два американских чиновника подтвердили CNN участие в операции США. Один из них заявил, что удары уже ведутся, назвав их «немаловажными».
Американские официальные лица заявили The New York Times, что атака Ирана будет гораздо масштабнее, чем удары по ядерным объектам в июне прошлого года.
По словам американского чиновника, были нанесены десятки ударов американскими штурмовыми самолетами, которые базируются по всему Ближнему Востоку. Также удары наносились с авианосцев.
Иранское агентство Tasnim сообщает, что в Тегеране произошло несколько взрывов.
Гостелерадио Ирана передает, что по предварительным данным несколько ракет поразили район улицы Университета Тегерана и окрестности улицы Джомхури в Тегеране.
Израильская разведка Моссад в своем официальном персидскоязычном Telegram-канале призывала иранцев возобновить протесты. «Вместе мы вернем Ирану его славные дни», – говорится в заявлении.
По информации Associated Press, одна из атак Израиля была направлена на офис верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Иранское государственное телевидение подтвердило, что в офисе произошел взрыв.
Представитель аятоллы сообщил агентству Reuters, что Хаменеи нет в столице Ирана: он был переведен в безопасное место.
Саудовский телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники утверждает, что взрывы были слышен в восточном Тегеране «недалеко от нескольких баз Корпуса стражей исламской революции».
Кроме того Израиль атаковал южный Ливан. Согласно сообщению ЦАХАЛ, были поражены пусковые установки и подземные шахты «Хезболлы». Катарский телеканал «Аль-Арабия» сообщает о как минимум 10 ударах.