Глава фракции «Хезболла» Раад погиб при израильском ударе по Бейруту

Глава фракции «Хезболла» Раад погиб при израильском ударе по БейрутуЦАХАЛ атаковал объекты шиитского движения на юге ливанской столицы
Глава парламентского блока «Хезболла» Мухаммед Раад погиб в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Бейруту. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.
По данным ТАСС, израильские истребители атаковали объекты шиитского движения «Хезболла» в южных пригородах ливанской столицы. Самолеты нанесли по меньшей мере десять ударов по наземным целям.
Гибель Раада была зафиксирована на фоне подтверждения президентом Ливана Жозефа Ауна, что запуск ракет по Израилю «наносит ущерб усилиям, направленным на то, чтобы уберечь Ливан от регионального конфликта».
Ранее «Хезболла» взяла на себя ответственность за атаки на Израиль в ответ на убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
По данным Al Hadath, 2 марта жители деревень на юге Ливана массово покинули свои дома после ударов Израиля, которые последовали за запуском «Хезболлой» ракет по еврейскому государству. В Ливане также были закрыты все школы и образовательные учреждения по решению минобразования.
28 февраля Израиль и США ударили по Ирану. Погибли верховный лидер Али Хаменеи, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур и др. В ответ Иран атаковал Израиль и американские военные базы на Ближнем Востоке. Временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана стал Алиреза Арафи. Он будет занимать пост до выборов нового верховного лидера исламской республики.