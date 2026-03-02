Глава фракции «Хезболла» Раад погиб при израильском ударе по Бейруту

По данным Al Hadath, 2 марта жители деревень на юге Ливана массово покинули свои дома после ударов Израиля, которые последовали за запуском «Хезболлой» ракет по еврейскому государству. В Ливане также были закрыты все школы и образовательные учреждения по решению минобразования.