Кремль на связи с руководством Ирана и странами Персидского залива

У России есть собственные интересы, которые она должна обеспечивать, и сейчас в интересах России продолжать эти переговоры, отметил представитель Кремля. «Безусловно, мы продолжаем высоко ценить те посреднические усилия, которые оказывают Соединенные Штаты. Но доверяем мы в первую очередь только себе. И именно мы отстаиваем наши собственные интересы. И этим мы будем руководствоваться дальше», – сказал он. По его словам, Россия анализирует ситуацию и делает соответствующие выводы, но продолжает работу, которая в интересах страны.