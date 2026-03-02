Кремль на связи с руководством Ирана и странами Персидского залива

Кремль на связи с руководством Ирана и странами Персидского заливаНесмотря на этот конфликт, Россия продолжит переговоры по Украине при посредничестве США
Москва находится в постоянном контакте с руководством Ирана, а также с руководством стран Персидского залива, которые оказались затронуты конфликтом. Об этом журналистам на брифинге сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Позиция Москвы по ситуации была высказана ранее в заявлении МИД России, отметил он. У президента Владимира Путина состоится 2 марта телефонный разговор, связанный с ситуацией вокруг Ирана, однако Песков не стал уточнять, с кем именно.
Представитель Кремля выразил «глубокое разочарование» тем, что несмотря на переговоры между США и Ираном, которые велись при посредничестве Омана, и на поступавшую информацию о существенном продвижении этих переговоров, «ситуация деградировала до прямой агрессии».
Журналистов в ходе брифинга интересовало, насколько ситуация вокруг Ирана скажется на ходе переговоров с Украиной, учитывая, что США являются главным посредником. «Россия сохраняет свою позицию, неоднократно изложенную президентом Путиным о том, что политико-дипломатическое урегулирование является предпочтительным способом. И Россия сохраняет свою открытость с тем, чтобы добиться обеспечения своих интересов именно этими методами, мирными методами», – сказал Песков.
У России есть собственные интересы, которые она должна обеспечивать, и сейчас в интересах России продолжать эти переговоры, отметил представитель Кремля. «Безусловно, мы продолжаем высоко ценить те посреднические усилия, которые оказывают Соединенные Штаты. Но доверяем мы в первую очередь только себе. И именно мы отстаиваем наши собственные интересы. И этим мы будем руководствоваться дальше», – сказал он. По его словам, Россия анализирует ситуацию и делает соответствующие выводы, но продолжает работу, которая в интересах страны.
Израиль и США начали операцию против Ирана утром 28 февраля. Президент США Дональд Трамп сообщил, что целью является не допустить получения Ираном ядерного оружия. После атаки на Иран Тегеран ответил запуском ракет и беспилотников по Израилю, а затем и по странам Персидского залива, где находятся военные базы США, – ОАЭ, Бахрейну, Катару, Кувейту, Саудовской Аравии. В результате американо-израильских ударов был убит духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
МИД России в своем заявлении от 28 февраля указал, что речь идет о «заранее спланированном и неспровоцированном акте вооруженной агрессии против суверенного и независимого государства – члена ООН в нарушение основополагающих принципов и норм международного права». По мнению российских дипломатов, Вашингтон и Тель-Авив «затеяли опасную авантюру, которая стремительно приближает регион к гуманитарной, экономической и, не исключено, радиологической катастрофе». На следующий день МИД выпустил заявление, в котором осудил убийство Али Хаменеи. Также в заявлении говорится о росте жертв среди мирного населения и ущербе гражданской инфраструктуре.
На сайте Кремля 1 марта были опубликованы соболезнования Путина президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с убийством Али Хаменеи. В телеграмме говорится, что убийство совершено «с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права».
Фьючерсы на нефть Brent утром 2 марта открылись ростом более 5%. Котировки впервые с января 2025 г. поднимались выше $80 за баррель, но затем снизились. Транзит через Ормузский пролив, на который приходится около 20% мировых поставок нефти морем, сократился. Страны ОПЕК+, в том числе Россия и Саудовская Аравия, 2 марта приняли решение нарастить добычу нефти с апреля.