Самые громкие военные операции США в XXI веке

3 января американские войска нанесли авиаудары по целям в северной части Венесуэлы, а силы специального назначения провели рейд в Каракасе и захватили Мадуро и его жену, после чего вывезли их в США. Президент Венесуэлы с супругой предстали перед Федеральным судом Нью-Йорка, они обвиняются в торговле наркотиками и оружием. Военная активность в Карибском бассейне с августа 2025 г., а также сама операция по захвату Мадуро обошлась США в общей сложности в $2,9 млрд, писал Bloomberg. Потери среди венесуэльских сил безопасности составили около 100 человек.