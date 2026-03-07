Самые громкие военные операции США в XXI веке

Самые громкие военные операции США в XXI векеС конца февраля американские силы совместно с Израилем наносят удары по Ирану
- 2001-2014 гг. Афганистан, «Несокрушимая свобода»
- 2003-2011 гг. Ирак, «Иракская свобода»
- 2005-2008 гг. Колумбия, «Дух воли»
- 2011 г. Ливия, «Одиссея. Рассвет»
- 2011 г. Пакистан, «Копье Нептуна»
- 2014-2021 гг. Ирак и Сирия, «Непоколебимая решимость»
- 2020 г. Иран, операция по сдерживанию влияния КСИР
- 2023-2025 гг. Аденский пролив, «Страж процветания»
- 2025 г. Иран, «Полуночный молот»
- 2026 г. Венесуэла, «Абсолютная решимость»
Неделю назад, 28 февраля, CША и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Американское командование назвало свою операцию «Эпическая ярость», а Израиль – «Рычание льва». В первый день боевых действий были убиты верховный лидер Ирана Али Хаменеи с семьей, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, министр обороны Азиз Насирзаде. В ответ Тегеран атакует американские базы на Ближнем Востоке и территории Израиля. О том, где и какие военные операции США проводили с начала века, – в подборке «Ведомостей».
2001-2014 гг. Афганистан, «Несокрушимая свобода»
Первая крупная военная операция США в новом столетии началась 7 октября 2001 г. – менее чем через месяц после террористической атаки на башни-близнецы в Нью-Йорке. Президент Джордж Буш объявил о нанесении авиаударов американскими и британскими ВВС по силам «Талибана» и «Аль-Каиды» (организация признана террористической и запрещена в РФ) в Афганистане.
На протяжении месяца коалиция стран НАТО наращивала военное присутствие в зоне боевых действий. 13 ноября Кабул перешел под контроль Северного альянса – афганского объединения, действовавшего в союзе с США.
Боевые действия в Афганистане разгорались и затухали в течение более 13 лет, пока 28 декабря 2014 г. Вашингтон официально не объявил об окончании «Несокрушимой свободы». На смену ей пришла миссия НАТО «Страж свободы», которая делала ставку на точечные контртеррористические операции и подготовку афганских силовых структур для самостоятельной борьбы с талибами.
В первый срок Дональда Трампа США сначала нарастили военное присутствие в Афганистане, а затем резко сократили, подписав в 2020 г. соглашение с «Талибаном» о завершении операции и выводе военнослужащих к маю 2021 г.
Финальный, хаотичный этап вывода американских войск из страны состоялся в августе 2021 г. после нескольких недель быстрого продвижения талибов против войск тогдашнего афганского правительства во главе с президентом Ашрафом Гани (2014-2021), бежавшего из Кабула. В результате погибли 13 солдат вооруженных сил (ВС) США и 170 гражданских лиц. В итоге Кабул, как и накануне «Несокрушимой свободы» 20 годами ранее, оказался под контролем талибов. Общие людские потери Соединенных Штатов за это время составили 2461 человек, операция обошлась бюджету примерно в $2 трлн.
2003-2011 гг. Ирак, «Иракская свобода»
Еще одной целью для США после терактов 11 сентября стал режим Саддама Хусейна в Ираке, впрочем задача по его свержению была официально заявлена еще в 1998 г. Соединенные Штаты объясняли своему населению и мировой общественности, что Хусейн связан с «Аль-Каидой», а сам Багдад занят созданием оружием массового поражения, включая биологическое. Как стало понятно позднее, все это оказалось ложью.
20 марта 2003 г. США и их союзники начали операцию по вторжению «Иракская свобода», в ходе которой, обладая тотальным техническим преимуществом над противником, заняли Багдад всего за 21 день. В декабре того же года в ходе операции, названной в честь одноименного фильма «Красный рассвет», американцы захватили бежавшего из Багдада Хусейна – спустя три года он был казнен.
Как и в случае с Афганистаном, скорый захват столицы и свержение прежнего режима еще не означало победы (хотя Джордж Буш и поспешил о ней объявить еще 1 мая): в течение последующих семи лет повстанческое движение в Ираке то затухало, то разгоралось с новой силой, боевые действия сопровождались терактами и жертвами среди мирного населения.
Военная операция завершились осенью 2010 г., а к концу 2011-го американские войска были выведены из Ирака. Впрочем, спустя несколько лет им предстояло туда снова вернуться. США потеряли в ходе боевых действий 4423 человека убитыми, еще почти 32 000 получили ранения.
2005-2008 гг. Колумбия, «Дух воли»
В феврале 2003 г. американский разведывательный самолет (использовался в рамках борьбы с наркотрафиком) разбился в джунглях Колумбии. На борту находились четверо сотрудников Министерства обороны США. Их сразу же обнаружили боевики Революционных вооруженных сил Колумбии (ФАРК), казнив одного на месте и взяв остальных в плен. С июня 2005 г. Штаты проводили операцию по поиску и освобождению заложников под названием «Дух воли».
Постоянное наблюдение и ошибки боевиков позволили в конечном счете обнаружить заложников. 2 июля 2008 г. США и Колумбия провели совместную операцию, в ходе которой бойцы колумбийских правительственных сил, выдавая себя за командиров ФАРК и членов несуществующей гуманитарной организации, убедили похитителей передать заложников, погрузить на вертолеты и улететь, захватив при этом двух участников группировки. Помимо американцев были спасены еще 11 колумбийцев, включая бывшую кандидатку в президенты республики Ингрид Бетанкур. Операция прошла без единого выстрела.
2011 г. Ливия, «Одиссея. Рассвет»
В марте 2011 г. копившееся десятилетиями напряжение в отношениях Запада и Ливии, которой с 1969 г. руководил Муамар Каддафи, вылилось во вторжение войск НАТО. Действия США осуществлялись в рамках операции «Одиссея. Рассвет».
В течение весны-лета 2011 г. США и их союзники наносили удары по войскам Каддафи, военным и гражданским объектам, одновременно боевые действия вели лояльные Западу повстанческие отряды во главе с Переходным национальным советом Ливии (ПНС).
20 октября повстанцам удалось взять штурмом город Сирт и захватить Каддафи, который был убит в результате самосуда. Американская операция формально закончилась 31 марта 2011 г., а вся операция НАТО – 31 октября того же года. После свержения Каддафи Ливия раскололась на две части: запад контролирует признанное ООН правительство, восток – Ливийская национальная армия (ЛНА).
2011 г. Пакистан, «Копье Нептуна»
После терактов 11 сентября в Нью-Йорке американская разведка начала охоту за Усамой бен Ладеном – главарем «Аль-Каиды». В 2010 г. ей удалось выйти на курьера террористической группировки, который регулярно посещал один и тот же дом в Абботтабад – городе на севере Пакистана. Самый разыскиваемый террорист мира уже долгое время не пользовался телефонами и взаимодействовал со своими пособниками как раз при помощи курьеров.
Наблюдение за домом позволило заметить мужчину с бородой, похожего на бен Ладена, и президент Барак Обама дал добро на проведение операции «Копье Нептуна». В ходе нее 2 мая 2011 г. более 20 «морских котиков» прибыли на вертолетах к дому, где убили самого бен Ладена и еще четырех человек, включая его сына. Опознав личность террориста по ДНК, его останки были захоронены в Аравийском море.
2014-2021 гг. Ирак и Сирия, «Непоколебимая решимость»
Спустя почти три года после вывода войск из Ирака, в августе 2014 г., США и их союзники по антитеррористической коалиции начали военную операцию «Непоколебимая решимость». Она проводилась преимущественно на территории Сирии и Ирака и была направлена на борьбу с «Исламским государством» (организация признана террористической и запрещена в России)
США и западные союзники в основном ограничивались нанесением авиаударов, ядром же наземных сил были иракская армия и шиитское ополчение, хотя в 2015-2017 гг. Штаты заметно увеличили свой наземный контингент. В 2017 г. от боевиков освободили города Мосул и Рава в Ираке, а также Ракка в Сирии, силы террористов были фактически разгромлены. За первые четыре года операции войска коалиции нанесли порядка 30 000 ударов по территориям двух стран. В 2018 г. США начали вывод войск из Ирака и Сирии, но точечные контртеррористические операции проводятся до сих пор.
2020 г. Иран, операция по сдерживанию влияния КСИР
Весной 2019 г. США признали иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. 3 января 2020 г. американские ВВС нанесли ракетный удар по колонне автомобилей близ аэропорта Багдада, убив командующего элитным иранским спецподразделением «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани, командира иракской группировки шиитских ополченцев Абу Махди аль-Мухандис и еще шесть человек. Операция была проведена по приказу Дональда Трампа.
Пентагон после ее завершения заявил, что Сулеймани «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всем регионе». Иран в ответ через несколько дней нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военнослужащие.
2023-2025 гг. Аденский пролив, «Страж процветания»
После нападения палестинского движения «Хамас» на Израиль осенью 2023 г. и последующей войны в секторе Газа выступающие против израильтян йеменские хуситы начали атаковать различные суда в Красном море и Аденском проливе. Для защиты судоходства в акваториях в декабре 2023 г. США объявили о начале операции «Страж процветания», к ним присоединились Британия, Франция, Бахрейн, Канада и др.
В январе 2024 г. силы коалиции начали наносить удары по позициям хуситов, которые продолжались до мая 2025 г., когда те согласились прекратить атаки на суда. Впрочем, после ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля 2026 г. СМИ сообщили о готовности хуситов возобновить атаки.
2025 г. Иран, «Полуночный молот»
13 июня 2025 г. Израиль атаковал Иран, начав наносить удары по ядерным, военным и промышленным объектам. В ответ Исламская Республика обстреляла израильскую территорию. В ночь на 22 июня к боевым действиям присоединились США.
В рамках операции «Полуночный молот» Пентагон задействовал свыше 120 самолетов и 30 ракет «Томогавк» для ударов по завода по обогащению урана в Фордо, крупнейшему атомному научному центру Ирана в Исфахане и другим объектам иранской ядерной программы. В том числе, для атаки использовались крупнейшие неядерные бомбы США GBU-57 – их доставили 14 стелс-бомбардировщиков. Трамп поспешил объявить об уничтожении иранской атомной программы, СМИ и аналитики же усомнились в том, что удары могли поставить крест на ней.
2026 г. Венесуэла, «Абсолютная решимость»
В ноябре 2025 г. США начали операцию «Южное копье» для борьбы с наркотрафиком на море. В рамках нее американские корабли атаковали катера, выходящие из Венесуэлы, если подозревали те в перевозке наркотиков. Вашингтон обвинял Каракас и лично президента Николаса Мадуро в пособничестве наркотрафику. При этом, по данным СМИ, Штаты предлагали ему покинуть страну и отправиться в Турцию, но Мадуро отклонил его.
3 января американские войска нанесли авиаудары по целям в северной части Венесуэлы, а силы специального назначения провели рейд в Каракасе и захватили Мадуро и его жену, после чего вывезли их в США. Президент Венесуэлы с супругой предстали перед Федеральным судом Нью-Йорка, они обвиняются в торговле наркотиками и оружием. Военная активность в Карибском бассейне с августа 2025 г., а также сама операция по захвату Мадуро обошлась США в общей сложности в $2,9 млрд, писал Bloomberg. Потери среди венесуэльских сил безопасности составили около 100 человек.