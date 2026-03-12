Николай Валуев может выдвинуться в следующий созыв Госдумы от родного Петербурга

Николай Валуев может выдвинуться в следующий созыв Госдумы от родного ПетербургаВ Северной столице не хватает ярких публичных фигур для списка «Единой России»
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, заслуженный мастер спорта России Николай Валуев («Единая Россия»; ЕР), представляющий Брянский избирательный округ № 77 (в новой конфигурации ему присвоен № 81), вероятно, будет баллотироваться в IX созыв в Санкт-Петербурге. Об этом «Ведомостям» сообщили три источника в субъекте, в том числе один близкий к городскому отделению ЕР.
«Это обсуждается. В городе еще не все округа закрыты, так что его фигура здесь, возможно, окажется полезна», – сказал один из собеседников. По его словам, «в списке тоже есть возможность, но это не сформированная потребность». «Туда поставить известные фигуры можно. Это скорее шаг для него [Валуева]», – добавил источник.
Еще один собеседник сказал, что вероятность выдвижения экс-боксера в Северной столице «стремится к абсолютной». Источник, близкий к городскому отделению ЕР, подчеркнул, что единоросс, вероятнее всего, будет включен в список партии по региону, а не пойдет по округу.
«Ведомости» направили запросы Валуеву, в центральный исполнительный комитет ЕР, а также в брянское и петербургское отделения партии власти.
Валуев родился в 1973 г. в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург), с 1993 г. занимался боксом. В 1999 г. стал чемпионом России среди профессионалов, чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA в 2005–2007 и 2009 гг. Депутат Госдумы VI, VII и VIII созывов. В 2009 г. Валуев окончил Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта в Санкт-Петербурге. В 2016 г. стал ведущим детской передачи «Спокойной ночи, малыши!».
Валуев не является «мегапаровозом» для петербургских единороссов, считает глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. По его мнению, часто смена округов депутатами напрямую связана с местными раскладами.
Выдвижение Валуева от Санкт-Петербурга вполне возможно не только по причине того, что он родился в этом городе, говорит политолог Ростислав Туровский. По его мнению, в Северной столице налицо нехватка ярких публичных фигур для списка ЕР, в связи с чем Валуев может привлечь больше интереса со стороны избирателей на фоне местных функционеров.
«Ранее выдвижение Валуева от Брянской области было результатом конъюнктуры, а сейчас там могут быть найдены и другие кандидаты – например, участники специальной военной операции, учитывая специфику региона», – сказал эксперт «Ведомостям».
13 февраля «Ведомости» сообщали, что некоторые известные парламентарии могут сменить депутатскую прописку. Среди них, в частности, первый замглавы фракции ЕР, бывший спикер заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. Окончательно это пока не решено и может быть несколько развилок, в том числе его выдвижение снова по Санкт-Петербургу, говорил источник.
После публикации «Ведомостей» петербургский Telegram-канал «Ротонда» уточнял, что Макаров может вновь пойти в Госдуму от Брянской области. ЕР в Петербурге нужны узнаваемые, медийные фигуры и Валуев вполне подходит в этой ситуации – он может помочь партии, соглашается петербургский политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Но это никак не связано с тем, что он [якобы] освобождает округ [в Брянской области] для Макарова», – сказал он «Ведомостям».
По мнению эксперта, Макаров в этой каденции не был особенно заметен. Окажется этот политик в новом созыве Госдумы или нет, зависит не столько от него, сколько от «тех сил, с которыми он вместе участвует в федеральной политической повестке», полагает Солонников.
Представитель Макарова отказалась от комментариев.