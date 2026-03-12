Николай Валуев может выдвинуться в следующий созыв Госдумы от родного Петербурга

Валуев родился в 1973 г. в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург), с 1993 г. занимался боксом. В 1999 г. стал чемпионом России среди профессионалов, чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA в 2005–2007 и 2009 гг. Депутат Госдумы VI, VII и VIII созывов. В 2009 г. Валуев окончил Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта в Санкт-Петербурге. В 2016 г. стал ведущим детской передачи «Спокойной ночи, малыши!».