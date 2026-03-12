На одноуровневую модель МСУ не перешли 15 регионов

На одноуровневую модель МСУ не перешли 15 регионовПолностью перешли на нее 34 региона, остальные ввели смешанную модель или находятся в стадии перехода
Двухуровневая модель местного самоуправления (МСУ) после принятия соответствующего закона осталась в 15 регионах России. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе комитета Госдумы по госстроительству. Регионов, где осталось два уровня, – это Воронежская, Курская, Ростовская области, Ненецкий АО, Адыгея, Калмыкия, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Северная Осетия, Башкирия, Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ, Тува, Еврейская автономная область, Якутия.
Закон о реформе МСУ был принят в марте 2025 г. Инициатива была внесена в нижнюю палату еще в декабре 2021 г. депутатом Павлом Крашенинниковым и сенатором Андреем Клишасом.
Согласно переходным положениям, регионам нужно внести в свое законодательство изменения в соответствии с новым законом до 1 января 2027 г. Среди главных новаций законопроекта был обязательный переход от двухуровневой системы МСУ к одноуровневой, а также изменение в распределении полномочий между регионами и муниципалитетами. В январе 2022 г. законопроект был принят в первом чтении.
К рассмотрению во втором чтении приступили лишь в декабре 2024 г. При этом оно тоже было отложено, поскольку председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости доработать законопроект и прислушаться к регионам, в том числе Татарстану, чтобы дать возможность им самим выбирать одноуровневую или двухуровневую модель. Соответствующая поправка была внесена ко второму чтению, состоявшемуся 26 февраля.
Полностью перешли уже на одноуровневую модель МСУ 34 российских региона. Это Белгородская, Калужская, Московская, Омская, Магаданская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Ярославская, Вологодская, Курганская, Тюменская, Челябинская, Кемеровская, Калининградская, Мурманская, Новгородская, Псковская, Нижегородская, Запорожская, Херсонская области, Пермский, Ставропольский, Приморский, Красноярский край, Удмуртия, Чувашия, Сахалин, ДНР, ЛНР, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Ямало-Ненецкий автономный округ.
Согласно данным комитета по госстроительству, смешанная система (т. е. где-то в районах есть двухуровневая модель, а где-то одноуровневая) или реформа в процессе реализации в 40 регионах. Это Брянская, Томская, Амурская, Владимирская, Ивановская, Костромская, Липецкая, Кировская, Иркутская, Новосибирская, Саратовская, Ульяновская, Свердловская, Оренбургская, Пензенская, Орловская, Рязанская, Тульская, Астраханская, Волгоградская, Архангельская, Ленинградская, Самарская области, Карелия, Коми, Краснодарский, Алтайский, Хабаровский, Забайкальский край, Крым, Чечня, Марий Эл, Мордовия, Республика Алтай, Камчатка, Бурятия, Чукотка, Карачаево-Черкесия, Дагестан, Хакасия.
Крашенинников на презентации книги «Новый муниципальный закон: постатейный комментарий к закону «Об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти» заявил, что новый закон «устраняет правовой хаос прежнего регулирования», поскольку в него более 300 раз вносились правки. По словам депутата, двухуровневый порядок сохранили регионы в силу своих исторических или культурных особенностей, а 34 региона полностью перешли на двухуровневую систему.
Комментарий к закону вышел под редакцией Крашенинникова, разбор делали юристы и чиновники, в том числе заместители начальника управления президента по внутренней политике Евгений Грачев и Денис Степанюк. Предисловие к книге написала начальник государственно-правового управления президента Лариса Брычева.