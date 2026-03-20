Башкирские коммунисты предложили распустить региональное отделение КПРФ

Башкирия – большой по числу избирателей регион (2,9 млн человек на 1 января 2026 г.) и потому весьма важный для КПРФ, тем более что от него избран Ющенко, «один из [наиболее] известных представителей федерального руководства партии», отмечает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. Тем не менее отделение давно преследуют внутренние разногласия, связанные с тем, что первый секретарь Кутлугужин не имеет полной поддержки среди местных коммунистов, он с трудом переизбирался на свой пост на партийных конференциях, говорит эксперт.