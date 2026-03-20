Башкирские коммунисты предложили распустить региональное отделение КПРФ

Башкирские коммунисты предложили распустить региональное отделение КПРФРешение можно будет считать чрезвычайной ситуацией, полагают эксперты
В республиканском отделении КПРФ в Башкирии накануне выборов в Госдуму возник публичный конфликт, грозящий перерасти в длительные партийные и судебные разбирательства. Экс-депутат Госсобрания Башкирии Рустам Хафизов обвинил руководство рескома в том, что пленумы не собираются раз в четыре месяца и это нарушает уставную норму.
Несколько членов партии в Башкирии из-за этого подали порядка 25 исков к рескому и руководителю отделения Юниру Кутлугужину, сообщил Хафизов «Ведомостям». Одного из них – Андрея Ларионова – региональный избирком 12 марта лишил полномочий члена ЦИК Башкирии с правом совещательного голоса. С такой инициативой обратился реском КПРФ.
Других коммунистов также лишили партийных должностей: первого секретаря Чишминского райкома КПРФ Вячеслава Павлова, первого секретаря Демского райкома Ильнура Аюпова и первого секретаря Учалинского отделения партии Раиса Хафизова, уверяет собеседник «Ведомостей». «Работа не ведется вообще никакая. Коммунисты судятся с коммунистами», – посетовал Хафизов. В этих условиях он призвал распустить региональное отделение.
Организация, по его словам, не ведет подготовку к выборам в Госдуму и горсовет Уфы. «Я делаю выводы, что если партийное региональное отделение не работает, то есть уставная норма, по которой можно его распустить. Обнуляются все проблемы, полностью избирается новый состав рескома, который будет согласован с Центральным комитетом. Выбирается новое бюро, новый лидер партийного отделения», – отметил он.
Руководство рескома даст оценку поведению Хафизова на следующем заседании, сказал «Ведомостям» Кутлугужин, но дату не уточнил.
Члены КПРФ, обратившиеся в суд, действительно будут лишены своих должностей в партии, сказал «Ведомостям» член ЦК КПРФ, депутат Госдумы от Башкирии и пресс-секретарь партии Александр Ющенко. Хафизов, по его словам, ведет «антипартийную» деятельность и поведение политика будет рассмотрено ЦК. Никакого противостояния и раскола [в Башкирии] нет, организация работает в штатном режиме, подчеркнул Ющенко.
В феврале Хафизов объявил о выдвижении на партийные «праймериз» перед выборами в Госдуму – проект «Народный кандидат КПРФ». «Вопрос не в Ющенко. И не в Хафизове. Вопрос в системе, в том, как одни и те же люди превращают партию в карьерный лифт, а не в политическую силу», – написал он в Telegram-канале.
Как выступала КПРФ в Башкирии
В истории КПРФ региональные отделения ни разу не распускались, были лишь случаи с роспуском руководства организаций из-за невыполнения решений вышестоящих органов, сказал «Ведомостям» секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов. «Я сам только вернулся из Башкирии, у меня очень хорошее впечатление сложилось о работе отделения, очень дружные <...> Роспуска ожидать не стоит», – уточнил он.
Башкирия – большой по числу избирателей регион (2,9 млн человек на 1 января 2026 г.) и потому весьма важный для КПРФ, тем более что от него избран Ющенко, «один из [наиболее] известных представителей федерального руководства партии», отмечает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. Тем не менее отделение давно преследуют внутренние разногласия, связанные с тем, что первый секретарь Кутлугужин не имеет полной поддержки среди местных коммунистов, он с трудом переизбирался на свой пост на партийных конференциях, говорит эксперт.
«Вставший в оппозицию к нему Хафизов, несомненно, имеет личные амбиции и при этом вполне лоялен властям республики. Думаю, что федеральное руководство партии постарается купировать конфликт и сохранить статус-кво», – рассуждает Туровский. Роспуска отделения, по его мнению, ожидать не стоит, тем более что предстоят федеральные выборы.
С ним соглашается политолог Алексей Макаркин: вряд ли руководство партии решится на роспуск регионального отделения, поскольку это «чрезвычайная ситуация». На его памяти, признался политолог, такого среди парламентских партий не случалось. Обычно внутренние конфликты решаются менее радикальными методами: либо исключаются недовольные, либо меняется руководство отделения, если работа не удовлетворяет федеральный центр.
В связи с этим роспуск отделения по просьбе нескольких партийных функционеров «крайне маловероятен», подчеркнул Макаркин. В случае если бы это произошло, то ударило бы и по позиции партии в целом, и по ее рейтингу в регионе, резюмировал он.