Кого кризис из-за войны в Иране заставил обратиться за помощью

В новых условиях, как пишет газета Financial Times, страны Южной Азии находятся в «отчаянном положении» и, по сути, «у них нет выбора, кроме как обратиться к России». Одной из первых компаний в этом регионе, купившей впервые за пять лет около 2,5 млн барр. российской нефти, стала филиппинская Petron. Ее материнская компания San Miguel Corp объяснила заключение этой сделки как «исключительно из крайней необходимости». 24 марта президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший объявил на год чрезвычайное положение в стране из-за угрозы энергобезопасности. Издания CNA и South China Morning Post приводят мнение аналитиков, что новый кризис определенно еще больше усугубит проблему бедности на Филиппинах.