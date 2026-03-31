Кого кризис из-за войны в Иране заставил обратиться за помощью

Кого кризис из-за войны в Иране заставил обратиться за помощьюБольше всего страдают страны Юго-Восточной Азии
Страны Южной и Восточной Азии испытывают нарастающие проблемы с дефицитом топлива, которые возникли вследствие закрытия Ираном Ормузского пролива из-за войны с США и Израилем. Кризисная ситуация заставляет их вводить различные меры по энергосбережению и искать альтернативных поставщиков, включая Россию. Это стало возможным после того, как минфин США 12 марта выдал генлицензию на один месяц на операции с уже загруженной в танкеры российской нефтью. Ранее через Ормузский пролив проходило до 15% поставок мировой нефти и до 20% объемов сжиженного природного газа. Но доля импортируемой через эту важную артерию нефти странами Юго-Восточной Азии доходила до 80%.
В новых условиях, как пишет газета Financial Times, страны Южной Азии находятся в «отчаянном положении» и, по сути, «у них нет выбора, кроме как обратиться к России». Одной из первых компаний в этом регионе, купившей впервые за пять лет около 2,5 млн барр. российской нефти, стала филиппинская Petron. Ее материнская компания San Miguel Corp объяснила заключение этой сделки как «исключительно из крайней необходимости». 24 марта президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший объявил на год чрезвычайное положение в стране из-за угрозы энергобезопасности. Издания CNA и South China Morning Post приводят мнение аналитиков, что новый кризис определенно еще больше усугубит проблему бедности на Филиппинах.