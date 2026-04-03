ВЦИОМ: Путину доверяют 74,6% россиян

Уровень доверия президенту России Владимиру Путину составляет 74,6%, следует из опроса ВЦИОМа, проведенного с 23 по 29 марта. За неделю показатель снизился на 0,4 п. п.
Деятельность российского лидера одобряют 70,1% участников опроса. Это значение не изменилось. Работу премьер-министра Михаила Мишустина и правительства России положительно оценили 44,4% респондентов (-1,7 п. п.) и 41,1% (-1,5 п. п.) соответственно.
Мишустину доверяют 54,6% опрошенных (-0,4 п. п.), лидеру КПРФ Геннадию Зюганову – 32,2% (+0,4 п. п.), председателю партии «Справедливая Россия» Сергею Миронову – 31,6% респондентов (+1,5 п. п.). Уровень доверия лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому составляет 23,5% (+1,6 п. п.), а главе «Новых людей» Алексею Нечаеву – 11,3% (+2,4 п. п.).
Партию «Единая Россия» поддерживают 30,3% опрошенных (+1,0 п. п.), «Новых людей» – 10,8% (+0,4 п. п.), ЛДПР – 10,5% (-0,2 п. п.), КПРФ – 9,8% (+0,1 п. п.), а «Справедливую Россию» – 5,3% (-0,5 п. п.). Опрос ВЦИОМа проводился методом телефонного интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Аналитики ежедневно опрашивают 1600 респондентов и приводят среднее значение за семь дней опроса.
Похожее исследование с 27 по 29 марта провел Фонд общественного мнения (ФОМ). Согласно исследованию, 74% респондентов считают, что Путин работает на своем посту «скорее хорошо». Доверяет главе государства 71% опрошенных. Работу правительства положительно оценивают 47% участников опроса, 32% считают, что кабмин работает «скорее плохо» и еще 21% респондентов затруднились дать оценку.
Согласно опросу ФОМа, работой Мишустина довольны 52% респондентов, еще 32% затруднились ответить, а 16% оценивают его деятельность скорее как плохую. «Единую Россию» поддерживают 38% респондентов, КПРФ – 8%, ЛДПР – 9%, «Справедливую Россию» – 3%, «Новых людей» – 6%. Исследование проводилось среди 1500 человек в 97 населенных пунктах в 51 регионе РФ.