Зачем США планируют увеличить военный бюджет почти на 50% до $1,5 трлн

Зачем США планируют увеличить военный бюджет почти на 50% до $1,5 трлнУпор будет сделан на доминировании в космосе и передовых технологиях
Администрация президента США Дональда Трампа планирует запросить у конгресса $1,5 трлн военных расходов на 2027 финансовый год (начнется 1 октября 2026 г.), следует из проекта президентского бюджета, опубликованного на сайте Белого дома. Это на 44% больше, чем $1 трлн, утвержденный на 2026 финансовый год. Запрашиваемая сумма состоит из базового уровня в $1,15 трлн и $350 млрд на дополнительные приоритеты администрации. Расходы будут направлены на укрепление американских позиций в космосе, сооружение системы противоракетной обороны «Золотой купол», развитие ракетных технологий, расширение военно-морского флота, а также закрепление за США статуса лидера в сфере беспилотников. В сопроводительной справке отмечается, что нынешнее военное строительство превосходит масштабы изменений в период президентства Рональда Рейгана (1981–1989) и почти достигает уровня закупок, предшествующего Второй мировой войне (1939–1945).
Бюджет предусматривает выделение $65,8 млрд на строительство 18 новых боевых кораблей и 16 вспомогательных судов, хотя в справке говорится о планах построить 41 корабль в целом. Речь идет о так называемом золотом флоте, создание которого Трамп анонсировал в конце 2025 г. Как сообщило профильное издание Breaking Defense, всего военно-морское министерство получит $150 млрд ($126 млрд из базового запроса и еще $24 млрд из дополнительных средств).
Для сравнения: министерство военно-воздушных сил получит $101,2 млрд ($83,4 млрд из основного пакета и $17,6 млрд из дополнительного). Из этой суммы на «Золотой купол» планируют потратить $17,5 млрд. Cтоит уточнить, что, если Трампу не удастся получить поддержку при утверждении дополнительного пакета, на «Купол» потратят только $400 млн, предусмотренных в основном законопроекте. В целом космические силы, входящие в структуру министерства ВВС, получат $71,2 млрд. Расходы на НИОКР могут составить $40,7 млрд ($38,4 млрд по базовому запросу и $2,3 млрд по дополнительному). Закупочный бюджет составит $19 млрд ($9,6 млрд по базовому запросу и еще $9,4 млрд по дополнительному). Если говорить конкретно о военно-воздушных силах, то на НИОКР потратят $74,2 млрд. Эти средства, в частности, пойдут на развитие таких проектов, как истребитель нового поколения F-47. Администрация планирует заказать также 85 новых истребителей F-35 (32 из них профинансируются за счет базового бюджета, а 53 – за счет допсредств). При этом сокращаются расходы на пилотируемую авиацию в пользу беспилотников и ракетных технологий.
В целом по базовому запросу Пентагон запросит увеличение закупочного бюджета до $260 млрд, а бюджета на НИОКР – до $220 млрд. В частности, на закупку ракет для ВВС попросили $11,4 млрд.
Кроме того, портал Responsible Statecraft предположил, что дополнительный пакет в $350 млрд может включать $200 млрд на продолжение военной операции против Ирана. Ранее газета The Washington Post сообщила о планах администрации запросить для этого именно такую сумму. Но в официальных документах и справках администрации это уточнение пока отсутствует.
На этом фоне все гражданские ведомства и социальные программы в общем потеряют 10% (до $73 млрд) от своего бюджета. В связи с этим старший демократ из комитета палаты по бюджету Брендан Бойл подчеркнул на своем официальном сайте, что президентское предложение не соответствует интересам обычных американцев. Это, в свою очередь, один из признаков грядущих для администрации сложностей при утверждении нового оборонного бюджета. Во-первых, для успешного прохождения базового запроса в $1,1 трлн в сенате понадобится 60 голосов, их нет у республиканцев, большинство которых составляет 53 мандата. Во-вторых, дополнительный пакет в $350 млрд союзники администрации хотят провести по ускоренной схеме, чтобы избежать необходимости набирать 60 голосов. Перед этим нужно утвердить специальную резолюцию. Но это сложный процесс, и непонятно, сможет ли инициатива получить единогласную поддержку среди республиканцев. Так как дополнительные расходы утверждаются отдельно, есть вероятность, что в 2028 финансовом году оборонный бюджет будет меньше, чем в 2027 г.
У США нет проблем с освоением таких бюджетов, в том числе потому, что значительная их часть – расходы на жалованье для военных, говорит старший научный сотрудник отдела военно-политических исследований ИСКРАНа Игорь Шкробтак. И если отдельные пункты законопроекта могут вызвать недовольство противников администрации в конгрессе, то в целом между республиканскими и демократическими администрациями царит согласие по поводу необходимости укрепления военного потенциала страны.
По мнению научного сотрудника Института международных исследований МГИМО Владимира Павлова, рекордное увеличение оборонного бюджета США на 2027 г. – результат устойчивой тенденции, наблюдаемой в последние десятилетия и текущая операция на Ближнем Востоке не стала решающим фактором для расширения финансирования. «Наблюдаемый при последних президентах США дефицит бюджета отягощается дороговизной новейших типов вооружения, таких как инструменты искусственного интеллекта и беспилотные средства», – подчеркнул он. По словам эксперта, несмотря на отсутствие помощи Украине как отдельной статьи расходов, поддержка будет продолжаться иными методами, такими как предоставление разведданных и продажа оружия на средства европейцев. По мнению Павлова, демократы, заявившие о намерении внести изменения в документ, в перфвую очередь будут отстаивать сохранение помощи союзникам США, таким как НАТО и Тайвань.