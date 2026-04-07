Зачем США планируют увеличить военный бюджет почти на 50% до $1,5 трлн

На этом фоне все гражданские ведомства и социальные программы в общем потеряют 10% (до $73 млрд) от своего бюджета. В связи с этим старший демократ из комитета палаты по бюджету Брендан Бойл подчеркнул на своем официальном сайте, что президентское предложение не соответствует интересам обычных американцев. Это, в свою очередь, один из признаков грядущих для администрации сложностей при утверждении нового оборонного бюджета. Во-первых, для успешного прохождения базового запроса в $1,1 трлн в сенате понадобится 60 голосов, их нет у республиканцев, большинство которых составляет 53 мандата. Во-вторых, дополнительный пакет в $350 млрд союзники администрации хотят провести по ускоренной схеме, чтобы избежать необходимости набирать 60 голосов. Перед этим нужно утвердить специальную резолюцию. Но это сложный процесс, и непонятно, сможет ли инициатива получить единогласную поддержку среди республиканцев. Так как дополнительные расходы утверждаются отдельно, есть вероятность, что в 2028 финансовом году оборонный бюджет будет меньше, чем в 2027 г.