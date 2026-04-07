Почему лидер КНДР Ким Чен Ын похвалил президента Южной Кореи

Почему лидер КНДР Ким Чен Ын похвалил президента Южной КореиИ сдержан в осуждении США
Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, занимающая с февраля 2026 г. пост руководителя одного из отделов ЦК Трудовой партии, дала 6 апреля позитивную оценку риторике властей Южной Кореи, следует из сообщения ЦТАК. Речь идет о высказанном впервые в этот же день ее президентом Ли Чжэ Мёном сожалении по поводу инцидентов, связанных с прилетом в КНДР беспилотников с сентября 2025 г. по январь 2026 г. Известно, что они вели съемку около демилитаризованной зоны.
«Хотя это не было действием нашего правительства, я выражаю свое сожаление в адрес северокорейской стороны в связи с ненужной военной напряженностью, вызванной столь безрассудным поведением», – сказал Ли (цитата по Yonhap). Он также призвал внимательно «проанализировать, кому на самом деле выгодны подобные действия» и принять срочные меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем.
И в ответ на это выступление Ким Ë Чжон отметила, что слова Ли Чжэ Мёна правительство КНДР «расценивает как весьма обнадеживающее и мудрое поведение для него самого». По ее словам, Ким Чен Ын оценивает сожаления Ли как слова «честного и великодушного человека». Впрочем, следом из Пхеньяна донеслось предупреждение: следует не ограничиваться словами о важности мира и стабильности, прекратить любые провокации против КНДР и отказаться «от любых попыток контакта» для обеспечения своей безопасности. В случае повторения подобных инцидентов с нарушением суверенитета Сеул, со слов Ким, «заплатит невообразимо большую цену».
31 марта Национальная разведывательная служба Южной Кореи заявила, что ее сотрудник, официально обвиняемый в причастности к инциденту с беспилотником в КНДР, действовал по личной инициативе и не выполнял служебные обязанности. Также обвинения были предъявлены аспиранту в возрасте за 30 и еще одному офицеру.
Похожие события происходили при предыдущей администрации консервативного президента Южной Кореи Юн Сок Ëля, в декабре 2024 г. устроившего попытку мятежа. Его администрация не брала на себя ответственность за запуск беспилотников, оставляя в своих комментариях простор для интерпретаций. Но затем была установлена связь прежнего правительства с теми, кто запускал в Пхеньян БПЛА с агитационными материалами.
Южная Корея Пхеньяном с конца 2023 г. официально признается отдельным враждебным государством, и последний раз это было подтверждено в ходе сессии Верховного народного собрания КНДР в апреле 2026 г. Но такой подход – сдвиг в многолетней прежней парадигме с формальными притязаниями сторон на весь полуостров. И демократы в Южной Корее в отличие от консерваторов де-факто близки к тому же подходу. Например, занимающий говорящий пост министра объединения Южной Кореи Чон Дон Ён 3 апреля сказал, что «мы уважаем [политическую] систему Севера, не стремимся к объединению», пишет Yonhap. При этом администрация Ли Чжэ Мёна пока тщетно около года пытается выстроить взаимодействие с Севером.
Одновременно 6 апреля разведка Южной Кореи сообщила местным парламентариям свои соображения о том, что весьма сдержанная реакция КНДР на агрессию США против Ирана (за исключением осуждения со стороны МИДа, но без соболезнований из-за убийства лидера Али Хаменеи) – это осознанный и продуманный шаг. В частности, такая модель поведения может способствовать продолжению дипломатии. Сам Ким в феврале 2026 г. на съезде ТПК говорил, что нет причин, по которым Северная Корея и США «не могут хорошо ладить», в случае если Вашингтон признает ядерный статус КНДР и откажется от враждебной политики. На первом сроке президента США Дональда Трампа он трижды встречался с Кимом.
Найти пути для налаживания контактов больше в интересах Южной Кореи, чем Севера, и в Пхеньяне пока придерживаются прежней линии, говорит эксперт центра военно-экономических исследований Института мировых военно-экономических исследований НИУ ВШЭ Александра Зуева. Сообщение от лица сестры Ким Чен Ына можно считать хорошим сигналом для общей динамики, но говорить о значительных изменениях в межкорейских отношениях пока не приходится. Что же касается возможности диалога КНДР с администрацией Белого дома, то о ней на Севере прямо говорили как минимум до начала войны США с Ираном. И эти события на Ближнем Востоке, возможно, действительно не исключают автоматически в будущем возможных переговоров между Пхеньяном и Вашингтоном, допускает Зуева. Но, во-первых, к ним должна привести большая подготовка, а во-вторых, КНДР пойдет на это, только если США будут воспринимать ее на равных – так как политические позиции Пхеньяна усилились даже по сравнению с 2018–2019 гг.