Почему лидер КНДР Ким Чен Ын похвалил президента Южной Кореи

Найти пути для налаживания контактов больше в интересах Южной Кореи, чем Севера, и в Пхеньяне пока придерживаются прежней линии, говорит эксперт центра военно-экономических исследований Института мировых военно-экономических исследований НИУ ВШЭ Александра Зуева. Сообщение от лица сестры Ким Чен Ына можно считать хорошим сигналом для общей динамики, но говорить о значительных изменениях в межкорейских отношениях пока не приходится. Что же касается возможности диалога КНДР с администрацией Белого дома, то о ней на Севере прямо говорили как минимум до начала войны США с Ираном. И эти события на Ближнем Востоке, возможно, действительно не исключают автоматически в будущем возможных переговоров между Пхеньяном и Вашингтоном, допускает Зуева. Но, во-первых, к ним должна привести большая подготовка, а во-вторых, КНДР пойдет на это, только если США будут воспринимать ее на равных – так как политические позиции Пхеньяна усилились даже по сравнению с 2018–2019 гг.