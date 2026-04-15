Главные заявления Лаврова по итогам визита в Китай

Главные заявления Лаврова по итогам визита в КитайМинистр назвал отношения Москвы и Пекина стабилизатором ситуации в мире
Глава МИД России Сергей Лавров выступил на пресс-конференции в Пекине. Его визит в Китай начался 14 апреля, министр провел переговоры с коллегой из КНР Ван И.
«Ведомости» собрали главные заявления российского министра на пресс-конференции.
Отношения России и Китая
Кризис, который создают западные страны в разных частях мира, влияет в том числе на отношения России и Китая. Лавров указал, что международная ситуация усугубляется событиями на Украине, в Латинской Америке, в Ормузском проливе. Это в том числе отражается на связях России с другими партнерами по Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и другим объединениям.
Взаимодействие Москвы и Пекина становится стабилизатором на международной арене. Глава МИД РФ подчеркнул, что значение этих отношений повышается для тех стран, которые не хотят «не проблем, не турбулентности, а спокойных условий для устойчивого развития».
Отношения РФ и Китая остаются устойчивы к потрясениям в мире благодаря взаимодействию президента РФ Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина.
Визит Путина в Китай состоится в первой половине 2026 г. Лавров напомнил, что в странах стартовал уже 14-й перекрестный год, который в этот раз посвящен образованию. По словам министра, в рамках проработки программы визита внимание будет уделено в том числе и этому направлению.
Действия США в Иране
Администрация президента США Дональда Трампа продолжает расширять антироссийские санкции, которые были введены при лидерстве предыдущего главы государства Джо Байдена.
В ходе военной операции в Иране США хотели забрать нефть исламской республики, как это произошло с Венесуэлой. «А сейчас уже никто не вспоминает про наркотики, сейчас говорят: "Наркотики вот из Мексики, ну мы там как-то договорились, а Мадуро – мы его забрали, теперь нефть наша"», – напомнил Лавров.
Иран не стал бы перекрывать Ормузский пролив, если бы США и Израиль не проявили агрессию в сторону республики. Арабские государства Персидского залива, подчеркнул Лавров, понимают это. Министр напомнил, что блокировка акватории затрагивает не только энергоресурсы, но и продовольствие, удобрения.
Лавров выразил надежду на то, что делегация США, которая участвует в переговорах по Ирану, «будет реалистами» и не продолжит неспровоцированную агрессию против Тегерана. Министр подчеркнул, что от действий Вашингтона в первую очередь страдают страны – союзники США в Персидском заливе.
Конфликт на Украине и страны Европы
Россия готова продолжить переговоры по украинскому урегулированию с американской стороной. При этом договоренности, которых достигли страны на Аляске, блокируются «той самой европейской руководящей элитой». Лавров уточнил, что речь идет о Брюсселе, Париже, Берлине и Лондоне.
«Стая» из стран Европы сразу после переговоров в Анкоридже набросилась на американскую сторону, чтобы Вашингтон отказался от сделанных РФ предложений.
Французский президент Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер «упиваются идеей» направить на Украину «стабилизационные силы». Это невозможно без технологической помощи США.
Вашингтон пытается переложить ответственность за сдерживание Москвы на Европу. Таким образом США хотят «освободить себе руки на, прямо скажем, китайском направлении». Для этого, уточнил Лавров, они стимулируют создание военного антироссийского блока при участии Киева.
Евросоюз намерен сделать буферную зону по противодействию РФ в Сербии. Глава МИД РФ указал, что Брюссель требует от страны признать независимость Косова и присоединиться ко всем антироссийским санкциям, чтобы возобновить переговоры по вступлению в ЕС.