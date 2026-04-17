Для креативных индустрий расширят терминологический аппарат

Для креативных индустрий расширят терминологический аппаратВ ГД разработали поправки, которые внесет автор базового закона Кравченко
В Госдуме разработали поправки к вступившему в силу в феврале 2025 г. закону «О развитии креативных (творческих) индустрий в Российской Федерации», которыми, в частности, предлагается установить легальные определения терминов «управляющая компания креативного кластера» и «программа развития креативного кластера». «Ведомости» ознакомились с законопроектом.
Внесет изменения группа депутатов во главе с Денисом Кравченко, первым зампредом комитета по экономической политике («Единая Россия», ЕР). «Мы изначально, принимая закон [о креативных индустриях], говорили о том, что будем дополнять его после того, как посмотрим на его работу. И вот спустя полтора года мы разработали соответствующие реальному запросу городов изменения», – сказал он.
Под термином «управляющая компания креативного кластера» в соответствии с документом должно подразумеваться юридическое лицо, обеспечивающее или осуществляющее функции содержания и эксплуатации креативного кластера и обеспечивающее условия для создания, распространения и продвижения креативных продуктов в соответствии с программой развития креативного кластера.
Программу развития креативного кластера утверждает уполномоченный орган (лицо) управляющей компании креативного кластера, в программе содержатся «в том числе сведения о целях деятельности, специализации (приоритетных направлениях креативных индустрий) (при наличии), направлениях развития креативного кластера на среднесрочный период, порядке работы с субъектами креативных индустрий, в том числе видах мер их поддержки», следует из поправок.
Необходимость принятия законопроекта объясняется правоприменительной практикой после вступления в силу базового закона и выявленной необходимостью расширения терминологического аппарата в части применения инструментов инфраструктуры развития креативных индустрий, говорится в пояснительной записке.
Там же отмечается, что практика реализации мастер-планов городов (особенно на Дальнем Востоке) и деятельность Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) по подготовке управленцев для креативных кластеров (программы «Управление креативными пространствами») показали высокий спрос на профессионализацию управления такими пространствами. «Существующие кластеры нуждаются в единых стандартах управления и развития», – говорится в пояснительной записке.
Кроме того, собственные законы о креативных индустриях активно принимаются в регионах, муниципалитеты наделяются новыми полномочиями. Ожидается, что предлагаемое расширение полномочий позволит унифицировать эту практику и обеспечить единство контура поддержки креативного предпринимательства от федерального центра до муниципалитетов. Принятие законопроекта по замыслу разработчиков также должно создать правовые основания для бюджетного финансирования инфраструктуры поддержки креативных индустрий.
Поправки в базовый закон – своевременный и позитивный шаг к институционализации инфраструктуры для креативной экономики, говорит президент АНО «Креативная экономика» Марина Монгуш.
«Будет четкое понимание, что кластер – это не «квадратные метры». Креативные кластеры шире, чем здания: это пространства, где расположены взаимодополняющие друг друга творческие бизнесы. Они могут включать не только здания, но и другие объекты, где креативный предприниматель может создать и дистрибутировать свой продукт – киностудии, студии звука, галерейные пространства и книжные магазины, тем самым создавая комфортную и живую среду не только для определенной территории, но и создавая инфраструктуру для нового типа экономики», – сказала она «Ведомостям».
Кравченко, который также был автором закона о креативных индустриях, заявил «Ведомостям», что главными нововведениями являются предоставление возможностей местным органам власти вносить вклад в развитие креативных индустрий и четкие определения контура инфраструктуры поддержки креативных предпринимателей.
«Президент и ЕР поставили задачу по ускоренному развитию креативной экономики страны, и моя задача как законодателя – сделать для этого наиболее комфортные юридические условия, и, что, самое главное, наш законопроект – это отражение реальных запросов мэров наших городов, тех, кто работает непосредственно на «земле», – отметил Кравченко.
Лидером в развитии регулирования новой отрасли выступают регионы Дальнего Востока, создающие креативные кластеры в ходе разработки и реализации мастер-планов городов, а КРДВ уже реализует программу подготовки кадров «Управление креативными пространствами», говорит профессор Финансового университета, член общественного совета Минвостокразвития России Иван Петров.
«Предлагаемые изменения акцентируют внимание на поддержке креативной экономики на всех уровнях государственной власти – от федерального до местного самоуправления. А также повышают административно-управленческий уровень креативного кластера, наделяя его юридическим статусом – управляющая компания по осуществлению функций, обеспечивающих условия для создания, распространения и продвижения креативных продуктов в соответствии с программой развития креативного кластера», – отметил эксперт.
В подготовке материала участвовал Максим Иванов