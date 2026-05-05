Источники «Ведомостей»: в Приморье могут снять с должности главу прокуратуры

В отчете за 2025 г. в прокуратуре Приморского края сказано, что ведомство приняло участие в рассмотрении порядка 10 000 уголовных дел, в том числе свыше 2000 – о тяжких и особо тяжких преступлениях. На основании доказательств, представленных государственными обвинителями, присяжными заседателями вынесено 26 обвинительных вердиктов. «С учетом позиции государственных обвинителей судами активно применяется институт конфискации, в результате чего в доход государства обращено имущество подсудимых более чем по 500 уголовным делам, в том числе денежных средств на сумму более 80 млн руб.», – говорится в Telegram-канале прокуратуры.