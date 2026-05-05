Источники «Ведомостей»: в Приморье могут снять с должности главу прокуратуры

Источники «Ведомостей»: в Приморье могут снять с должности главу прокуратурыПо словам собеседников, проверка Сергея Столярова показала нарушения
Как стало известно «Ведомостям», в ближайшие дни с должности по решению руководства надзорного ведомства снимут прокурора Приморского края Сергея Столярова. По словам собеседника, в край приехала комиссия из Генеральной прокуратуры. По итогам оценки комиссии из центрального аппарата ведомства, утверждает источник, Столярова предупредили об организационных просчетах и ослаблении контроля в регионе.
Аналогичные выводы комиссии были сделаны и в отношении заместителя Столярова – Андрея Трегубова. Сейчас приморскому прокурору подбирают замену, сообщил собеседник «Ведомостей».
Как указано на сайте ведомства, Столяров родился в 1977 г. в городе Орле. Там он окончил юридический институт МВД. До 1998 г. работал в полиции, а после стал следователем прокуратуры Хотынецкого района Орловской области. С 2002 по 2005 г. был заместителем прокурора Карачевского района Брянской области.
С 2005 по 2017 г. занимал должности прокурора 3-го отдела управления прокуратуры в Москве по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел и юстиции, заместителя Преображенского межрайонного прокурора г. Москвы, начальника 3-го отдела управления и начальника управления по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры Москвы. С 2017 по 2019 г. занимал пост заместителя прокурора Новгородской области. В 2021 г. указом президента был назначен прокурором Приморского края.
За примерное исполнение служебных обязанностей награжден знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», а также имеет знак отличия «За верность закону» 2-й степени.
В отчете за 2025 г. в прокуратуре Приморского края сказано, что ведомство приняло участие в рассмотрении порядка 10 000 уголовных дел, в том числе свыше 2000 – о тяжких и особо тяжких преступлениях. На основании доказательств, представленных государственными обвинителями, присяжными заседателями вынесено 26 обвинительных вердиктов. «С учетом позиции государственных обвинителей судами активно применяется институт конфискации, в результате чего в доход государства обращено имущество подсудимых более чем по 500 уголовным делам, в том числе денежных средств на сумму более 80 млн руб.», – говорится в Telegram-канале прокуратуры.