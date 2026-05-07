Есть ли у слухов о договоренности США и Ирана реальная подоплека

Есть ли у слухов о договоренности США и Ирана реальная подоплекаУ американской администрации все меньше возможностей давить на Иран
Администрация президента США Дональда Трампа допускает урегулирование конфликта с Ираном в ближайшее время и согласование с ним рамочных условий для будущих переговоров, которые могут затронуть вопросы ядерной безопасности. Об этом заявили источники портала Axios 6 мая. Журналисты отмечают, что подготовкой специального меморандума о завершении конфликта занимаются спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф и президентский зять Джаред Кушнер. Варианты документа якобы согласовываются с иранцами по прямым каналам или через посредников.
Принятие этого документа начнет 30-дневные переговоры, в ходе которых будут обсуждаться основные вопросы, включая открытие проливов, ограничения иранской ядерной программы и ослабление американского санкционного режима. По словам источников, эти переговоры могут пройти либо в пакистанском Исламабаде, где уже был раунд непрямых американо-иранских дискуссий, или в швейцарской Женеве. При этом меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, о котором ранее сообщил портал Axios, скорее выражает позицию Вашингтона, а не реальное положение дел, заявил на своей странице в X (экс-Twitter) 6 мая спикер комитета по внешней политике и национальной безопасности иранского меджлиса Ибрагим Резаи. Одновременно с этим источники агентства Tasnim сообщили о неприемлемости американских позиций.
Незадолго до появления этих новостей Трамп заявил о приостановке операции по конвоированию заблокированных в Ормузском проливе судов «Проект Свобода» и предложил Ирану согласиться с выдвинутыми американцами условиями. В противном случае он грозит усиленным возобновлением авиаударов. «Если предположить, что Иран согласится предоставить то, о чем было договорено <...> то и без того легендарная «Эпическая ярость» (название американской операции против Ирана. – «Ведомости») подойдет к концу, а высокоэффективная блокада позволит открыть Ормузский пролив для всех стран, включая Иран. Если они не согласятся, начнутся бомбардировки, и, к сожалению, они будут гораздо более масштабными и интенсивными, чем были раньше», – подчеркнул Трамп в своей соцсети Truth Social. Стоит отметить, что еще 5 мая госсекретарь Марко Рубио обозначил операцию «Эпическая ярость» как уже завершенную, сославшись на письма, направленные Трампом представителям конгресса 1 мая. В тексте обращения к спикеру палаты представителей республиканцу Майку Джонсону Трамп уточнил, что боевые действия «завершены».
Кроме того, 5 мая иранский телеканал Press TV сообщил о новом механизме прохода судов через Ормузский пролив. Они будут обязаны получать от иранских властей электронное сообщение с информацией о правилах передвижения через пролив. Только в случае согласия суда будут получать разрешение о транзите.
Сейчас война между США и Ираном после первой фазы широкомасштабных боевых действий находится в фазе ограниченного конфликта, тем не менее она продолжает быть войной, говорит старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин. Он объяснил, что бесконечно в такой фазе война оставаться не может. На нынешнем этапе либо будут достигнуты конкретные договоренности, либо начнется новая фаза полномасштабных боевых действий. «Контроль над Ормузским проливом, который Иран взял по ходу этой войны, является очень сильным козырем у Ирана как для войны, так и при любых переговорах. Поэтому Трамп и попытался лишить Иран этого козыря», – подчеркнул эксперт. По его мнению, «Проект Свобода» планировался с теми же ошибками и проблемами, как и вся нынешняя война США против Ирана: некоторые торговые суда были подбиты иранскими ракетами и дронами-камикадзе, американские корабли тоже вынуждены были отбиваться от иранских атак, ну и конфликт стал выплескиваться в ОАЭ.
По данным Центрального командования США, известно только о двух торговых судах под американскими флагами, которым удалось выйти из блокады в первый же день «Проекта Свобода».
США не смогли обеспечить гарантии безопасности, поэтому инициативы по возобновлению свободного судоходства сейчас не имеют серьезных перспектив, сказал гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его мнению, вероятность возвращения к «Проекту Свобода» сейчас крайне мала, а в Вашингтоне надеются на блокаду как наиболее эффективный инструмент давления на Иран.
На нынешнем этапе перспектив достижения согласия между США и Ираном по ключевым вопросам нет, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. По словам эксперта, попытки сторон использовать дипломатию сдерживают их от резкого возобновления ударов, но не сближают их переговорные позиции.