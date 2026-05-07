Есть ли у слухов о договоренности США и Ирана реальная подоплека

Сейчас война между США и Ираном после первой фазы широкомасштабных боевых действий находится в фазе ограниченного конфликта, тем не менее она продолжает быть войной, говорит старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин. Он объяснил, что бесконечно в такой фазе война оставаться не может. На нынешнем этапе либо будут достигнуты конкретные договоренности, либо начнется новая фаза полномасштабных боевых действий. «Контроль над Ормузским проливом, который Иран взял по ходу этой войны, является очень сильным козырем у Ирана как для войны, так и при любых переговорах. Поэтому Трамп и попытался лишить Иран этого козыря», – подчеркнул эксперт. По его мнению, «Проект Свобода» планировался с теми же ошибками и проблемами, как и вся нынешняя война США против Ирана: некоторые торговые суда были подбиты иранскими ракетами и дронами-камикадзе, американские корабли тоже вынуждены были отбиваться от иранских атак, ну и конфликт стал выплескиваться в ОАЭ.