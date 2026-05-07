Известные резкими высказываниями коммунисты лидируют в «Народном кандидате»Нащупывать «красные линии» придется по ходу кампании, говорят эксперты
Известные своими резкими высказываниями депутаты Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев и Олег Михайлов, избранные в 2021 г. по одномандатным округам (от Самарской области и Коми соответственно), по результатам промежуточного голосования в «Народном кандидате» вышли на первые позиции среди всех 230 участников. Об этом сообщил «Ведомостям» первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. «Народный кандидат» – это партийный проект предварительного отбора кандидатов-одномандатников для выборов в Госдуму.
Матвеев, согласно информации на сайте проекта, готовится баллотироваться по Промышленному округу в Самарской области, а Михайлов – по Сыктывкарскому округу в Коми. От этих округов они избраны в действующий состав Госдумы. «На протяжении всего созыва они активно и содержательно работают как на парламентском уровне, так и в своих регионах», – оценил однопартийцев Афонин.
Список кандидатов КПРФ определит съезд партии в июне, но результаты народного голосования будут «максимально учтены», подчеркнул коммунист. По его словам, Михайлов и Матвеев могут быть рекомендованы съездом для участия в выборах как по одномандатным округам, так и в составе партийного списка.
Правда, как отметил близкий к администрации президента собеседник «Ведомостей», вряд ли они смогут вновь избраться по округам. В 2021 г. их кандидатуры не согласовывались с властями.
Михайлов сказал «Ведомостям», что готов принять участие в кампании в том виде, в котором решит съезд. Вероятный конкурент коммуниста на округе в Коми – участник спецоперации, зампредседателя Госсовета Коми Станислав Кочев. Он заявился на праймериз «Единой России» (ЕР). По мнению Михайлова, ЕР будет делать ставку на Кочева и это «непростой» для него кандидат. Своим преимуществом он называет наличие парламентского опыта.
Матвеев не ответил на звонок «Ведомостей». От ЕР по его округу выдвинулся, в числе прочих, руководитель партийной фракции в Самарской облдуме Александр Живайкин.
Еще один коммунист, который регулярно высказывается на острые политические темы, – секретарь саратовского обкома, член ЦК партии, автор видеоблога «Дневник депутата» (2,04 млн подписчиков на YouTube) Николай Бондаренко. Он, как отмечает Афонин, «заметный политик, который имеет общефедеральную известность». Коммунист рассматривается партией как возможный кандидат для участия в выборах Госдумы как по одномандатному округу, так и по партийному списку, сказал первый зампред ЦК КПРФ. Бондаренко заявил «Ведомостям», что он, «безусловно», планирует участвовать в выборах в Госдуму, но в каком именно формате – решит съезд.
Чем известны эти депутаты
Михайлов с 2015 по 2021 г. возглавлял фракцию КПРФ в Госсовете Коми. В 2021 г. во время ежегодного отчета тогда еще главы Коми Владимира Уйбы коммунист назвал его «самозванцем и трусом», на что тот ответил, как писал «Коммерсантъ», лично в нецензурной форме. Участвовал в организации протестов против строительства мусорного полигона на станции Шиес в Коми. За это он был оштрафован.
Бондаренко с 2017 по 2022 г. был депутатом Саратовской облдумы, в 2025 г. его избрали членом ЦК КПРФ. С 2018 г. ведет свой видеоблог, где резко оппонирует исполнительной власти. На федеральном уровне стал известен благодаря своей критике пенсионной реформы и т. д.
Все упомянутые политики – наиболее сильные кандидаты КПРФ в заявленных округах, но их реальная избираемость зависит от конкурентов, которых выставят другие партии – и в первую очередь ЕР, полагает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «Очевидно, что ситуация будет для [этих] коммунистов в этой кампании очень непростой. Кого из них партия решит подстраховать списком – вопрос сложный, у КПРФ довольно специфические представления о ценности того или иного члена фракции в ГД, хотя медийная компетентность Бондаренко является существенным элементом агитационной машины коммунистов», – сказал он «Ведомостям».
Бондаренко стоит избираться по общефедеральной части списка из-за его известности в соцсетях на уровне страны, считает политолог Константин Калачев. Матвеев и Михайлов, в свою очередь, в своих округах «вполне избираемы», хотя в Республике Коми важна позиция главы региона Ростислава Гольдштейна, у которого может быть свой человек на единственный в республике округ, считает он. Их выдвижение одновременно по округам и по списку усилило бы позиции КПРФ и принесло ей дополнительные голоса, уверен Калачев.
За прошедшие несколько лет КПРФ, по словам Костина, так и не нащупала эффективные способы оппонирования правящей партии в условиях консенсуса по теме спецоперации, поэтому от коммунистов стоит ожидать традиционного повышения критичности в отношении власти с большим количеством персональных выпадов. «Как далеко готовы будут зайти коммунисты в определении круга тем и персон, будет зависеть от большого количества факторов. Рейтинги, динамика и контрдействия конкурентов», – резюмировал эксперт.
КПРФ нет смысла настолько радикализировать федеральную часть списка включением в него Михайлова и Матвеева: пользы это не принесет, только ненужные конфликты, полагает политолог Дмитрий Еловский. «У КПРФ достаточно прагматичная кадровая политика: если политик раскрученный и принесет голоса, они его спокойно поставят в федеральный список. Но ставить радикала просто ради его радикальности никто не будет. Коммунисты – системная партия и распугивать центристскую часть электората ради неясной перспективы привлечь радикальные голоса не будут», – считает он.