Известные резкими высказываниями коммунисты лидируют в «Народном кандидате»

Матвеев в политике с начала 2000-х, был депутатом Самарской гордумы. Он, в частности, выступает за ужесточение миграционной политики. Например, был одним из разработчиков законопроектов об ограничении круга лиц, которые признаются соотечественниками, о лишении приобретенного гражданства за нарушение «присяги гражданина», о запрете покупки оружия иностранцами.

Михайлов с 2015 по 2021 г. возглавлял фракцию КПРФ в Госсовете Коми. В 2021 г. во время ежегодного отчета тогда еще главы Коми Владимира Уйбы коммунист назвал его «самозванцем и трусом», на что тот ответил, как писал «Коммерсантъ», лично в нецензурной форме. Участвовал в организации протестов против строительства мусорного полигона на станции Шиес в Коми. За это он был оштрафован.

Бондаренко с 2017 по 2022 г. был депутатом Саратовской облдумы, в 2025 г. его избрали членом ЦК КПРФ. С 2018 г. ведет свой видеоблог, где резко оппонирует исполнительной власти. На федеральном уровне стал известен благодаря своей критике пенсионной реформы и т. д.