США завершают вызванные тарифами Дональда Трампа трения с Индией

Индия в 2026 г. является председателем БРИКС и вместе с Китаем его ведущим членом. За две недели до саммита QUAD в Дели состоялась встреча министров иностранных дел БРИКС. Трамп не раз угрожал БРИКС тарифами из-за расчетов в нацвалютах. Апогеем давления на Индию, на треть зависящую от российской нефти, стали введенные США в августе 2025 г. пошлины в отношении ее экспорта в размере 25% под предлогом таможенных барьеров. Затем их уровень был доведен до 50% уже под предлогом импорта российской нефти. Тарифы коснулись половины индийского экспорта в США. Критики Трампа упрекали его в подталкивании Индии к сближению с Китаем.