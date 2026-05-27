США завершают вызванные тарифами Дональда Трампа трения с Индией

США завершают вызванные тарифами Дональда Трампа трения с ИндиейЭтому способствует реанимация антикитайской четверки QUAD
Первый за время второго срока Трампа четырехдневный визит госсекретаря Марко Рубио в Индию завершился реанимацией фактически антикитайского индо-тихоокеанского формата четверки QUAD, куда входят также Австралия и Япония. Итоги прошедшей 26 мая встречи министров иностранных дел QUAD опубликованы в совместной декларации.
Среди подписанных четверкой документов в первую очередь обращает на себя внимание рамочное соглашение по критическим минералам, нужным для электроники и зеленой энергетики. По словам Рубио, оно позволит странам QUAD координировать экономическую политику и инвестиции для укрепления цепочек поставок, добычи, обработки и переработки вторсырья. Рубио и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар подписали и отдельное американо-индийское соглашение по этим минералам. Глобальная монополия на их добычу находится в руках КНР, которая применяла меры экспортного контроля при их поставке в ответ на санкции США.
Второй стала инициатива по безопасности и диверсификации поставок энергоресурсов. А в конце года, по словам Рубио, в США пройдет форум по энергобезопасности QUAD. Эта тематика актуальна для Индии из-за перебоев, вызванных войной США против Ирана и блокады Ормузского пролива. С 11 мая в Индии была начата политика экономии топлива. Джайшанкар 24 мая на встрече с Рубио отметил, что импорт нефти из США вырос. А Вашингтон уже облегчил Индии поставки российской нефти по морю, освободив их трижды от санкций начиная с марта, последнее разрешение действует до 17 июня.
Третьей договоренностью стало соглашение о совместном морском мониторинге. Его данные будет обрабатывать центр в Индии. В декларации QUAD упомянуто и о «растущей обеспокоенности» действиями КНР в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, стычками на спорных территориях в этих морях и их «милитаризацией». Представитель МИД КНР Мао Нин в ответ на это заявила, что «закрытые маленькие кружки и блоковое противостояние не должны подрывать взаимное доверие стран региона».
Инициативу о мониторинге дополнило соглашение о строительстве порта на Фиджи, названное Рубио первым совместным инфраструктурным проектом QUAD: «Нашей коллективной целью <...> было превращение этого формата из простого форума для встреч и обсуждения проблем в площадку, где мы переходим к реальным действиям».
Индия в 2026 г. является председателем БРИКС и вместе с Китаем его ведущим членом. За две недели до саммита QUAD в Дели состоялась встреча министров иностранных дел БРИКС. Трамп не раз угрожал БРИКС тарифами из-за расчетов в нацвалютах. Апогеем давления на Индию, на треть зависящую от российской нефти, стали введенные США в августе 2025 г. пошлины в отношении ее экспорта в размере 25% под предлогом таможенных барьеров. Затем их уровень был доведен до 50% уже под предлогом импорта российской нефти. Тарифы коснулись половины индийского экспорта в США. Критики Трампа упрекали его в подталкивании Индии к сближению с Китаем.
Но в начале февраля 2026 г. США и Индия достигли рамочной договоренности о снижении тарифов до 18%. А 20 февраля Верховный суд США признал незаконными все пошлины Трампа по закону об экономических полномочиях 1977 г., что обнулило тарифную ставку. Трамп обратился к закону о торговле 1974 г. и ввел универсальную ставку в 10%. Но тарифы по этому закону действуют 150 дней. Если Трамп ничего не предпримет, ставка на индийские товары 20 июля обнулится.
Джайшанкар и Рубио не упоминали торговую войну. Первый пожелал «скорейшего завершения» работы над торговым соглашением, упомянув, что делегация Индии уже побывала в Вашингтоне, а американцев ждут в Дели. А в декларации QUAD выражается «серьезная озабоченность мерами экономического принуждения, нерыночных политик, включая произвольные экспортные ограничения», но не США, а страны, вводящей эти меры «в отношении критически важных минералов», т. е. Китая.
Визит Рубио, встреча QUAD и анонс торговой сделки обозначают окончание «недопонимания» между Дели и Вашингтоном, считает научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Глеб Макаревич. И хотя запущенный еще в 2007 г. формат QUAD не раз хоронили, он не угас, а Индия не отказывалась от него, говорит Макаревич: «При этом Дели проговаривает, что имеет там свой интерес, но не прямо антикитайский». Он напоминает, что QUAD всегда фокусировался на морской безопасности, для Индии это «очень понятная повестка»: «Она в это вкладывается через соответствующие программы, мечтает быть проводником безопасности в Индийском океане».
Активизация QUAD, потепление с Индией – продолжение линии Вашингтона на создание устойчивой архитектуры сдерживания Китая, говорит доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Новиков. Он напомнил, что подход был актуален и в годы первой администрации Трампа, и при Джо Байдене: «Индия ждет высококачественных инвестиций и технологических поставок, а США хотят не только получить доступ к индийскому рынку, но и перейти на принципиально новый уровень стратегического сотрудничества». И хотя говорить о военном альянсе между Вашингтоном и Дели не приходится, это партнерство создает значительные вызовы Пекину в регионе, заключил Новиков.