Кто лидирует в первых в истории КПРФ праймериз

Кто лидирует в первых в истории КПРФ праймеризВ онлайн-голосовании поддержку получают медийно известные политики
«Ведомости» узнали, кто из 230 политиков-одномандатников в первом в истории КПРФ партийном голосовании по кандидатам для выдвижения на выборы в Госдуму смог мобилизовать наибольшее количество голосов в свою поддержку. Как сообщил «Ведомостям» первый зампред ЦК компартии Юрий Афонин, лидерами на онлайн-платформе «Народный кандидат КПРФ» стали:
депутат Госдумы Михаил Матвеев (прошел в нижнюю палату в 2021 г. по одномандатному Промышленному округу Самарской области, сейчас баллотируется по нему же),
экс-прокурор генпрокуратуры ЛНР и участник спецоперации Виталий Нарижный (выдвигается по Алчевскому округу),
первый секретарь Чувашского рескома Александр Андреев (Канашский округ),
депутат Госдумы Олег Михайлов (в 2021 г. баллотировался по Сыктывкарскому округу в Коми, выдвигается от него же),
секретарь Ямало-Ненецкого окружкома партии Александр Ламдо (Ямало-Ненецкий округ),
депутат Госдумы Сергей Обухов (Преображенский округ в Москве),
депутат Верховного совета Хакасии Олег Иванов,
руководитель фракции КПРФ в Верховном совете Хакасии Валерий Старостин (оба хакасских коммуниста идут по Хакасскому округу),
депутат гордумы Краснодара Александр Сафронов (Юго-Западный округ).
Матвеев сказал «Ведомостям», что «не прилагал особых усилий» – лишь разместил у себя в Telegram-канале на 60 000 подписчиков просьбу поддержать, ряд других каналов репостнули публикацию. По мнению депутата, использование интернета помогает только при наличии общефедеральной известности, что и сыграло роль в его случае. Обухов сообщил, что его поддержали инициативные группы разных районов, которые объединены для решения острых локальных проблем. «Их представители призвали голосовать за меня, напоминая про мою работу в защиту их интересов. Я им благодарен за поддержку», – сказал депутат «Ведомостям».
Сафронов отметил, что «многие годы занят защитой прав и интересов граждан». Коммунист сообщил, что за годы своего депутатства он помогал разным инициативным группам жителей, занимался защитой интересов граждан при принятии «антинародных генпланов» городов и районов. «Меня знают люди в Краснодаре и крае. И я всегда освещал свою работу в моем канале в Telegram и в соцсетях. Поэтому я просто попросил, и люди меня поддержали», – объяснил он «Ведомостям» результаты голосования.
Топ-20 коммунистов
Ламдо сказал «Ведомостям», что сделал акцент на онлайн-агитации (призывы в соцсетях и публикации по теме народного голосования) и личных разговорах с людьми по телефону и на улицах. «К моему удивлению, люди активно принимали участие в голосовании», – поделился он. Высокий уровень поддержки он объясняет тем, что местные коммунисты не боялись поднимать острые вопросы: например, это жилищные проблемы представителей коренных малочисленных народов Севера, бюджетников и многодетных семей.
Старостин отметил, что, во-первых, регулярно выкладывал посты и истории в «Одноклассниках» и «В контакте», объяснял суть голосования и просил поддержки. Во-вторых, проводил живые встречи с избирателями и, в-третьих, просил помощи у друзей и общественников.
При этом политик столкнулся с рядом трудностей: ограничения связи, настороженность, а порой и сильная боязнь людей любых ссылок и sms из-за активности мошенников, у старшего поколения часто нет технической возможности для онлайн-голосования. «Поэтому параллельно с онлайн-голосованием мой штаб собирал подписи на бумажном носителе у тех, кто не мог поддержать меня через интернет. Удалось собрать порядка 1000 подписей», – поделился Старостин.
Что такое «Народный кандидат»
Лидеры в онлайн-голосовании набрали более 10 000 голосов, сказал Афонин. По его словам, в этом рейтинге не учитывались голоса за кандидатов, отданные более традиционным способом, – данные по офлайн-волеизъявлению партия начнет получать 1 июня, когда голосование в «Народном кандидате» завершится.
Окончательные результаты будут сформированы ориентировочно 10 июня, а финальное решение, учитывающее данные по «народному голосованию», примет съезд КПРФ, запланированный на конец июня.
Результаты вполне очевидны: у Матвеева, Михайлова, Обухова, Сафронова и Сергея Казанкова сильная и активная база поддержки в соцсетях – они с легкостью выиграют любое внутрипартийное голосование, говорит политолог Дмитрий Еловский. С ним соглашается президент «Минченко консалтинга» Евгений Минченко: лидерами стали либо действующие депутаты, либо региональные политики, уже известные в регионах. «А вот офлайн-голосование может вполне принести сюрпризы, как это, например, часто бывает с ДЭГом. В офлайне могут подняться политики «старой школы», которые привыкли больше работать в офлайн-среде», – прогнозирует Еловский.
Матвеев и Михайлов – наиболее сильные кандидаты КПРФ в заявленных округах, но их избираемость зависит от конкурентов, которых выставят другие партии, в первую очередь ЕР, говорил «Ведомостям» руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Благодаря впервые запущенной процедуре праймериз у партии будет возможность ссылаться на запросы своих сторонников, считает политолог Константин Калачев. Общепротестный электорат, по его словам, не демонстрирует былую готовность голосовать за коммунистов.