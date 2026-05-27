Кто лидирует в первых в истории КПРФ праймериз

Что такое «Народный кандидат»

«Народный кандидат» КПРФ – аналог праймериз «Единой России», но кандидатов в отличие от ЕР выдвигает партия. Запуск этого механизма был анонсирован в феврале 2026 г., и уже в апреле было запущено голосование по предложенным кандидатурам. 230 претендентов (на 225 округов) выдвинули первичные, местные и региональные отделения. Проголосовать можно онлайн или очно (верифицированное голосование при обходе жителей), также у избирателей есть возможность предложить своего кандидата. Голосование продлится до 1 июня, и результаты будут учтены при формировании списков кандидатов-одномандатников, которые будут представлять КПРФ на выборах в Госдуму.