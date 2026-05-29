В ЦИК объяснили правовые особенности выборов в Госдуму

В ЦИК объяснили правовые особенности выборов в ГосдумуЭлла Памфилова надеется, что партии не будут помогать «дербанить» электоральный процесс
В единый день голосования (ЕДГ) 2026 г. ожидается «масштабная» избирательная кампания, в ходе которой планируется заместить 20 700 депутатских мандатов. Прямые выборы губернаторов пройдут в восьми регионах, но не исключено, что до конца июня их станет больше, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на встрече с представителями политических партий.
Выборы в Госдуму, по ее словам, будут назначены между 1 и 21 июня, региональные выборы – с 11 по 21 июня, а выборы в органы местного самоуправления – с 21 июня по 1 июля. Само голосование, скорее всего, будет трехдневным (18–20 сентября), поскольку есть на это «запрос избирателей», сказала Памфилова.
Что нового
Начальник правового управления ЦИК Олег Лисицин рассказал, какие нововведения ожидают кандидатов. Например, законом было уточнено, что в агитации нельзя использовать изображение человека (включая умершего или вымышленного), воспроизведение его голоса, созданного в том числе с помощью искусственного интеллекта.
Сроки передачи бюллетеней сдвинулись на один день – если раньше при голосовании в пятницу их доставляли на участок в среду, то сейчас последним днем значится четверг. «Безусловно, эта новелла связана прежде всего с той непростой ситуацией, которая у нас сейчас в стране. Вы знаете о большой нагрузке, которая ложится на органы внутренних дел, на полицию, одна из задач которой – обеспечение сохранности избирательных бюллетеней, которые доставляют в комиссию под охраной», – пояснил Лисицин.
Также с этого года нет необходимости публиковать финансовые отчеты на бумажных носителях. Этому есть простое объяснение, отметил представитель ЦИК: интернетом пользуется гораздо больше людей, чем есть подписчиков у той или иной газеты.
Возникали у партий и вопросы по поводу того, как собирать подписи через «Госуслуги» и есть ли такая возможность на федеральных выборах. Зампред ЦИК Николай Булаев подчеркнул, что за все время существования этой опции с 2020 г. полноценно ею воспользовались лишь три человека и все они были действующими губернаторами, баллотирующимися в порядке самовыдвижения.
Сбор подписей онлайн на федеральных выборах пока не внедрен, сказала Памфилова: «Поясню, почему нет. Потому что мы ждем, когда во всех регионах законодатели примут [соответствующие поправки], проанализируем опыт и потом уже будем выходить с законодательной инициативой, [чтобы] сделать на федеральном уровне».
Новый софт
Еще одной темой стало введение в эксплуатацию специального программного обеспечения (ПО), с помощью которого партии, кандидаты-одномандатники и самовыдвиженцы смогут готовить документы для их предоставления. Выслушав основной доклад, член ЦИК Евгений Колюшин спросил, фиксирует ли программа ошибочные или намеренно искаженные данные, которые вводит кандидат. Например, уточнил он, заметит ли ПО ошибку, в случае если человек введет не российское гражданство. За этим вопросом последовала дискуссия.
Памфилова обнаружила в этом вопросе двойное дно: «Я вам благодарна, что вы это спросили, но я сейчас увидела не вопрос Евгения Ивановича, а сразу увидела целый ряд вариантов, когда нас смогут, извините, дербанить по этому поводу». Например, такой механизм может использоваться для провокаций, уточнила она.
Выборы без сбора подписей
«Человек имеет одно гражданство, например российское, а он для каких-то целей будет вводить гражданства из стран «404». И программа автоматически такой вариант отсекает. А потом этот же человек дает нам жалобу [что его заявление отклонили]. Подумайте, коллеги, чтобы за наши старания помочь партиям нам же потом по мордам не надавали», – высказала опасения Памфилова.
Колюшин настаивал: вопрос не в возможности провокации, а в том, будет ли программа помечать данную графу как неверную. «Она просто должна показать, но не отфильтровывать. Потому что это может быть чистая провокация, которая потом сработает против нас», – сказала Памфилова.
В обсуждение включился другой член ЦИК – Евгений Шевченко: «Евгений Иванович, хочу вас к закону о выборах депутатов Государственной думы отправить». «Да не надо меня к закону отправлять!» – парировал коммунист.
Шевченко в ответ рассказал, как однажды кандидат, у которого была судимость за «хулиганку», подал заявление для выдвижения на выборы, но по ошибке ему в соответствующую графу поставили статью о диверсии. Поэтому необходимо со всей ответственностью подходить к вопросу заполнения документов и их подаче, резюмировал он.
«Мы все просчитываем и [стараемся предугадать], как нас могут долбануть во время выборов, чтобы дискредитировать их и выбить. Но мы надеемся, что наши партии законопослушные в этом участвовать не будут», – заявила Памфилова.
Печаль о КОИБах
Памфилова напомнила, что ЦИК 27 мая принял постановление о выводе из использования устаревших КОИБов 2010 г. в связи с тем, что после санкций нет возможности закупить технические составляющие. Она вновь повторила, что это большая «печаль» для комиссии и произошедшее случилось не по вине ЦИК. На очереди КОИБы 2017 г. – комиссия решила провести проверку их на пригодность. В случае если они будут работоспособны, ЦИК их вновь введет в оборот. В связи с этим Памфилова попросила «очень серьезно отнестись» к выставлению наблюдателей, для того чтобы кампания прошла «максимально чисто, прозрачно, легитимно», поскольку это «дело чести».
Также глава ЦИК сообщила, что Центризбирком планирует разработать собственные терминалы для голосования (как ТЭГи в Москве) и в ближайшие годы распространить их по всей России. Речь идет не о ДЭГе, а о возможности голосовать на участках вместо бумажного бюллетеня нажатием кнопки на экране терминала. Она напомнила, что на ЕДГ 2025 г. в Москве прошел эксперимент: избиратели из регионов, где были выборы губернатора, могли проголосовать в Москве с помощью ТЭГов.