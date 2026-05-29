В ЦИК объяснили правовые особенности выборов в Госдуму

Сроки передачи бюллетеней сдвинулись на один день – если раньше при голосовании в пятницу их доставляли на участок в среду, то сейчас последним днем значится четверг. «Безусловно, эта новелла связана прежде всего с той непростой ситуацией, которая у нас сейчас в стране. Вы знаете о большой нагрузке, которая ложится на органы внутренних дел, на полицию, одна из задач которой – обеспечение сохранности избирательных бюллетеней, которые доставляют в комиссию под охраной», – пояснил Лисицин.